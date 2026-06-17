Féláron strandolhatnak a székelyudvarhelyiek

Képünk illusztráció
Fotó: Csató Andrea
Megnyitják a székelyudvarhelyi strandot pénteken. Az első napon ingyenes lesz a belépés – közli a székelyudvarhelyi városháza.
A hét végére ígért nyárias időjárással indul a strandszezon Székelyudvarhelyen. A létesítmény készen áll a látogatók fogadására: a strand területén felújították a napozóágyakat, kijavították a medencék és a medencetér hibáit.
Az idei jegyárak:
az 5 év alatti gyermekek ingyenes a belépés,
8 és 21 óra között:
a 18 év alattiak, valamint a nyugdíjasok napijegye 30 lejbe kerül,
az egész napos jegy felnőttek 40 lej,
a délutáni, 16 és 21 óra közötti belépő 18 év alattiaknak és nyugdíjasoknak 20 lej,
a felnőtteknek 30 lej,
a családi jegy (2 felnőtt és 2–5 gyermek) 100 lejbe kerül.
A székelyudvarhelyi személyi igazolvánnyal rendelkezők a meghirdetett árakból 50 százalékos kedvezményben részesülnek.
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