Féláron strandolhatnak a székelyudvarhelyiek

2026. június 14., vasárnap

Július végéig megújul a székelykeresztúri múzeum

A ponyva és az állványok mögött zajlik a székelykeresztúri Molnár István Múzeum energetikai felújítása; a belső festések egy részét saját forrásból kell megoldja az önkormányzat. A megpályázott projektet július végén kell lezárják.