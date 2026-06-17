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Féláron strandolhatnak a székelyudvarhelyiek

Képünk illusztráció • Fotó: Csató Andrea

Képünk illusztráció

Fotó: Csató Andrea

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Megnyitják a székelyudvarhelyi strandot pénteken. Az első napon ingyenes lesz a belépés – közli a székelyudvarhelyi városháza.

Székelyhon

2026. június 17., 09:002026. június 17., 09:00

A hét végére ígért nyárias időjárással indul a strandszezon Székelyudvarhelyen. A létesítmény készen áll a látogatók fogadására: a strand területén felújították a napozóágyakat, kijavították a medencék és a medencetér hibáit.

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Az idei jegyárak:

  • az 5 év alatti gyermekek ingyenes a belépés,

  • 8 és 21 óra között:

    a 18 év alattiak, valamint a nyugdíjasok napijegye 30 lejbe kerül,

  • az egész napos jegy felnőttek 40 lej,

  • a délutáni, 16 és 21 óra közötti belépő 18 év alattiaknak és nyugdíjasoknak 20 lej,

  • a felnőtteknek 30 lej,

  • a családi jegy (2 felnőtt és 2–5 gyermek) 100 lejbe kerül.

A székelyudvarhelyi személyi igazolvánnyal rendelkezők a meghirdetett árakból 50 százalékos kedvezményben részesülnek.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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