Húsvéti adománygyűjtést szerveznek Székelyudvarhelyen

Adománygyűjtést szervez a Tegyünk Egymásért Egyesület Székelyudvarhelyen, hogy segítséget nyújtsanak kisnyugdíjasoknak és nehéz helyzetben élő családoknak a húsvéti ünnepi időszakban.

A kiosztás során bevonják a helyi önkormányzat szociális osztályának vezetőségét, hiszen ők is ismerik a nehéz körülmények között élő, alacsony jövedelmű személyeket és családokat.

Kiemelten fontos, hogy minden diák megismerje szervezet munkáját, és a gyakorlatban tapasztalja meg a szociális érzékenység és empátia fontosságát. A diákok így nemcsak az adománygyűjtésben vesznek részt, hanem betekintést nyerhetnek a rászorulók életébe, és erősíthetik társadalmi felelősségvállalásukat – írja az egyesület.

Az adományokat a Kiss Gergely utca 23/2. szám alatt leadni Székelyudvarhelyen. További információkért a 0740 412 747-es telefonszám hívható vagy e-mailben a tegyunkegymasertinfo@gmail.com címen lehet érdeklődni.