Húsvéti adománygyűjtést szerveznek Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Adománygyűjtést szervez a Tegyünk Egymásért Egyesület Székelyudvarhelyen, hogy segítséget nyújtsanak kisnyugdíjasoknak és nehéz helyzetben élő családoknak a húsvéti ünnepi időszakban.
2026. március 24., 11:342026. március 24., 11:34
Tartós élelmiszereket és higiéniai termékeket (például olaj, cukor, liszt, rizs, tészta, konzervek, szappan, sampon, fogkrém stb.) gyűjtenek rászoruló családoknak és kisnyugdíjasoknak március 31-ig Székelyudvarhelyen.
Az összegyűjtött adományokból egységcsomagokat készítenek, amelyeket
A kiosztás során bevonják a helyi önkormányzat szociális osztályának vezetőségét, hiszen ők is ismerik a nehéz körülmények között élő, alacsony jövedelmű személyeket és családokat.
Kiemelten fontos, hogy minden diák megismerje szervezet munkáját, és a gyakorlatban tapasztalja meg a szociális érzékenység és empátia fontosságát. A diákok így nemcsak az adománygyűjtésben vesznek részt, hanem betekintést nyerhetnek a rászorulók életébe, és erősíthetik társadalmi felelősségvállalásukat – írja az egyesület.
Az adományokat a Kiss Gergely utca 23/2. szám alatt leadni Székelyudvarhelyen. További információkért a 0740 412 747-es telefonszám hívható vagy e-mailben a tegyunkegymasertinfo@gmail.com címen lehet érdeklődni.
