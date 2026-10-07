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Hat napon át koncertek és rendhagyó zeneórák várják a székelyudvarhelyieket

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Koncertekkel, rendhagyó zeneórákkal és interaktív műhelyelőadással várja a közönséget a 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7. és 12. között. A program a klasszikus kamarazene mellett a fiatalok zenei nevelésének is teret ad.

Székelyhon

2026. október 07., 08:222026. október 07., 08:22

Szerdán kezdődik és hétfőig tart a 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Az esti koncerteknek többek között a Központi Református Templom és a Polgármesteri Hivatal díszterme ad otthont, de a programok a Bakóba és a Rögtön Jövök Műhely Galériába is elviszik a közönséget.

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A fesztivált október 7-én 19 órától a Tiberius Kvartett koncertje nyitja a Központi Református Templomban, ahol Mozart és Grieg művei csendülnek fel. Csütörtökön 19 órától Lakatos György és Szigeti Emanuela duója lép fel a városháza dísztermében, többek között Vivaldi, Saint-Saëns, Dubrovay László és Hidas Frigyes műveivel.

Pénteken két koncerttel és egy késő esti produkcióval folytatódik a rendezvény: 18 órától Lokodi Rozália és György Imola játszik a Központi Református Templomban, ugyanebben az időpontban Fülei Balázs és Jakob Fichert Schubert-műveket ad elő a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A Meshroom héttagú formáció 21 órától zenél a Bakóban (volt Jámbor Tehén).

Nem csak koncertek lesznek

Szombaton és vasárnap 13 és 17 óra között Az erőszak nyomai címmel interaktív műhelyelőadást tartanak a Rögtön Jövök Műhely Galériában. A kísérleti programban Herman Levente képzőművész, valamint a fesztiválhoz kapcsolódó helyi és meghívott zenészek működnek közre.

Szombaton 19 órától a Patatich Trió és Sándor Ágnes-Klára koncertjét hallhatja a közönség, Haydn, Beethoven, Weiner Leó és Mozart műveivel, majd 21 órától Tóth Viktor jazz-szaxofonos különleges zenei tételekből kínál „kóstolót” a Bakóban.

Vasárnap 19 órától az Arcadia Kvartett Beethoven és Brahms egy-egy vonósnégyesével lép színpadra a városháza dísztermében.

A fesztivált október 12-én, hétfőn 19 órától a Palló Imre Művészeti Líceum és a Legato Egyesület estje zárja.

A diákokat is megszólítják

A fesztiválhoz idén is rendhagyó zeneórák kapcsolódnak. Szerdától hétfőig különböző korosztályoknak tartanak foglalkozásokat: Lakatos György és Szigeti Emanuela a fagott hangzásával, illetve a fagott és a zongora párosával ismerteti meg a diákokat.

A Kedves Zenekar hangszersimogatót tart, Ferencz Áron Dobbanó Hangok címmel foglalkozik a nagyobbakkal. Tóth Viktor magyar népmeséket szólaltat meg szaxofonnal, Fekete Zsolt pedig Tebenned címmel tart ritmusműhelyt.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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