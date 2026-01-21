Hamarosan befejezik a korondi bölcsőde építését, ősztől már meg is nyitnák

Kívülről már szép a bölcsőde, de bent még zajlik a munka
Fotó: Olti Angyalka
Kívülről már jól néz ki a Korondon épülő bölcsőde, de a belső részen még több apró munkálatot kell elvégeznie a kivitelezőnek, ugyanakkor a tereprendezés is hátravan. A község vezetősége a következő tanévtől már megnyitná a létesítményt.
Összesen 11,8 millió lejes támogatást kapott 2022-ben az Országos Beruházási Társaságnál (CNI) pályázó korondi önkormányzat egy bölcsőde megépítésére, valamint a működéshez szükséges felszerelések beszerzésére.
Akkor úgy tűnt, nemsokára elkezdődhet a beruházás, hiszen a CNI talált kivitelezőt a munkára, ám ez mégsem így történt. Kiderült ugyanis, hogy az anyagárak időközbeni emelkedése miatt nincs elegendő pénz a teljes építkezésre, így ilyen körülmények között neki sem fogott a munkának a megbízott vállalat.
Nem volt mit tenni, várni kellett, amíg új löketet kap a fejlesztési minisztérium által meghirdetett bölcsődeépítési program. Ez végül 2024-ben történt meg, amikor a tárca további kétmillió lejjel egészítette ki a projekt költségvetését.
Fotó: Olti Angyalka
Így tavaly júliusban, némi tervezési munkát követően elkezdődött a negyven férőhelyes létesítmény megépítése a futballpályán. A kivitelező két hónap alatt befejezte az alapozást, megépítette a falakat, és már a tetőszerkezeten is elkezdett dolgozni. Azt ígérte, november végéig be is fejezi a munkát. Ha valaki csak kívülről nézi az épületet, úgy tűnhet, hogy ezt meg is tette.
Katona Mihály, Korond polgármestere azonban a Székelyhonnak elmondta, valóban nagyon gyorsan dolgozott a megbízott vállalat, a minőségre is hangsúlyt fektetett, de azért csodát nem tudott tenni. Az őszi időszakban ugyanis több hétig esett az eső, ekkor pedig le kellett állni az építkezéssel. A kiesés miatt nem haladhattak az elképzelt ütemben, így jelenleg is zajlanak a szerelések a bölcsőde belső részén.
burkolásokat kell elvégezni, konnektorokat felszerelni és így tovább. Jelenleg éppen a konyharészen dolgoznak.
A helyi önkormányzat feladata volt az épület közművesítése, ami mostanra megtörtént – magyarázta az elöljáró. Ezenkívül meg kell oldaniuk a tereprendezést, aminek részeként parkolókat alakítanak ki, illetve megépítik az épülethez vezető utat. Ezen munkálatoknak addig nem akarnak hozzákezdeni, amíg a bölcsődeépítéssel megbízott kivitelező a helyszínen dolgozik.
– indokolta a döntést. Hozzátette, az említett munkálatot tavasszal elvégzik, ehhez csak mindössze néhány hétre lesz szükség.
Fotó: Olti Angyalka
Katona Mihály azt is közölte, már tavaly ősszel elkezdték a bölcsőde működéséhez szükséges engedélyek beszerzését, hiszen az egy hosszadalmas folyamat. A tervük az, hogy a következő tanévtől már fogadhassák a gyerekeket az intézményben.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Két, egymáshoz szorosan kapcsolódó, esküvőre fókuszáló eseményt is szerveznek Székelyudvarhelyen: szerdán esküvőfotókból nyílik tárlat, hétvégén pedig esküvő kiállítást tartanak.
A kisvárosok és községek elöljárói is aggodalommal figyelik a 2026-os adóemelések hatásait. Úgy látják: a kormányzati döntés éppen a legkiszolgáltatottabb rétegeket, köztük a fogyatékkal élőket bünteti a leginkább.
Az elmúlt napokban a rendkívüli hideg miatt több ember is kórházi kezelésre szorult Hargita megyében, főként kihűlés és fagyási sérülések következtében.
Édességeket és fülhallgatót próbált ellopni hétfőn délután három kiskorú az egyik székelyudvarhelyi áruházból, azonban a pénztárnál feltartóztatták őket.
Könyvbemutatók, kiállítások, színházi előadás, gálaest és várostörténeti konferencia is szerepel a magyar kultúra napja alkalmából szervezett székelyudvarhelyi rendezvénysorozat programjában, amely január 20. és 24. között várja az érdeklődőket.
Hétfőtől SMS-alapú jegyvásárlási lehetőséget vezet be a székelyudvarhelyi helyi közszállítást működtető Urbana Transport.
Az áramszolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint nyolc Hargita megyei településen összesen 19 transzformátorállomás maradt áramellátás nélkül szombat este.
Az Eurotrans Alapítvány legközelebb Udvarhelyszéken nyújt ingyenes segítséget a magyar állampolgárság igényléséhez, beleértve a szükséges fordításokat is.
Közlekedési gondokat okoznak a kátyúk Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál, az Orbán Balázs utcában. A félbehagyott munka miatt csaknem járhatatlanná vált az útszakasz, a városháza és a kivitelező viszont dolgoznak a megoldáson.
A jelentős emelések ellenére nem torpant meg az adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: szerdán sorokban álltak az emberek a polgármesteri hivatal kasszái előtt. A többségnek az volt a legfontosabb, hogy legalább a tízszázalékos kedvezményt megkapják.
szóljon hozzá!