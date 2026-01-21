Hamarosan befejezik a korondi bölcsőde építését, ősztől már meg is nyitnák

Kívülről már szép a bölcsőde, de bent még zajlik a munka

Kívülről már jól néz ki a Korondon épülő bölcsőde, de a belső részen még több apró munkálatot kell elvégeznie a kivitelezőnek, ugyanakkor a tereprendezés is hátravan. A község vezetősége a következő tanévtől már megnyitná a létesítményt.

Fülöp-Székely Botond 2026. január 21., 16:012026. január 21., 16:01

Összesen 11,8 millió lejes támogatást kapott 2022-ben az Országos Beruházási Társaságnál (CNI) pályázó korondi önkormányzat egy bölcsőde megépítésére, valamint a működéshez szükséges felszerelések beszerzésére. Akkor úgy tűnt, nemsokára elkezdődhet a beruházás, hiszen a CNI talált kivitelezőt a munkára, ám ez mégsem így történt. Kiderült ugyanis, hogy az anyagárak időközbeni emelkedése miatt nincs elegendő pénz a teljes építkezésre, így ilyen körülmények között neki sem fogott a munkának a megbízott vállalat. Kedvezőtlen időjárási viszonyok Nem volt mit tenni, várni kellett, amíg új löketet kap a fejlesztési minisztérium által meghirdetett bölcsődeépítési program. Ez végül 2024-ben történt meg, amikor a tárca további kétmillió lejjel egészítette ki a projekt költségvetését.

Fotó: Olti Angyalka

Így tavaly júliusban, némi tervezési munkát követően elkezdődött a negyven férőhelyes létesítmény megépítése a futballpályán. A kivitelező két hónap alatt befejezte az alapozást, megépítette a falakat, és már a tetőszerkezeten is elkezdett dolgozni. Azt ígérte, november végéig be is fejezi a munkát. Ha valaki csak kívülről nézi az épületet, úgy tűnhet, hogy ezt meg is tette. Hirdetés Katona Mihály, Korond polgármestere azonban a Székelyhonnak elmondta, valóban nagyon gyorsan dolgozott a megbízott vállalat, a minőségre is hangsúlyt fektetett, de azért csodát nem tudott tenni. Az őszi időszakban ugyanis több hétig esett az eső, ekkor pedig le kellett állni az építkezéssel. A kiesés miatt nem haladhattak az elképzelt ütemben, így jelenleg is zajlanak a szerelések a bölcsőde belső részén.

Apróbb munkálatok maradtak el,

burkolásokat kell elvégezni, konnektorokat felszerelni és így tovább. Jelenleg éppen a konyharészen dolgoznak. Jövő tanévtől megnyitnák A helyi önkormányzat feladata volt az épület közművesítése, ami mostanra megtörtént – magyarázta az elöljáró. Ezenkívül meg kell oldaniuk a tereprendezést, aminek részeként parkolókat alakítanak ki, illetve megépítik az épülethez vezető utat. Ezen munkálatoknak addig nem akarnak hozzákezdeni, amíg a bölcsődeépítéssel megbízott kivitelező a helyszínen dolgozik.

Semmi értelme annak, hogy most megépítsük az utat, amit aztán tönkretesz a nagyobb munkagépekkel dolgozó kivitelező

– indokolta a döntést. Hozzátette, az említett munkálatot tavasszal elvégzik, ehhez csak mindössze néhány hétre lesz szükség.

Fotó: Olti Angyalka

Katona Mihály azt is közölte, már tavaly ősszel elkezdték a bölcsőde működéséhez szükséges engedélyek beszerzését, hiszen az egy hosszadalmas folyamat. A tervük az, hogy a következő tanévtől már fogadhassák a gyerekeket az intézményben.

Fotó: Olti Angyalka