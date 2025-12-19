Rovatok
Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Megnyitották a síszezont a Madarasi Hargitán pénteken. Egyelőre ugyan nem áll nyitva minden pálya, de két helyszínen már lehet sízni.

Székelyhon

2025. december 19., 12:57

2025. december 19., 12:582025. december 19., 12:58

Most még csak a Kicsi Súgó és a Kicsi Mihály pályák várják a sízőket a Madarasi Hargitán, de már ez is jó hír, tekintve hogy az idei tél meglehetősen enyhe volt eddig.

Amint arról korábban beszámoltunk, a szokatlanul enyhe időjárás miatt

Székelyföldön a téli síszezon idén két-három hetes csúszásban van a tavalyi évhez képest.

A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére.

Úgy tűnik azonban, hogy

a Madarasi Hargitán sikerült megfelelő körülményeket teremteni a síszezon elindításához,

így naponta 10 és 16 óra között működni fognak a felvonók az említett két pályán, szombaton pedig esti sízés is lesz 18 és 21 óra között.

Az erről szóló bejegyzésükben az üzemeltetők ugyanakkor arról is beszámolnak, hogy amíg csak ez a két felvonó üzemel, maradnak a tavalyi árak.

Enyhe telek, súlyos veszteségek: megsínyli a hegyvidéki turizmus a rövidülő síszezont
Enyhe telek, súlyos veszteségek: megsínyli a hegyvidéki turizmus a rövidülő síszezont

A szokatlanul enyhe időjárás miatt Székelyföldön a téli síszezon idén két-három hetes csúszásban van a tavalyi évhez képest. A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére.

Udvarhelyszék Madarasi Hargita Sípálya
2025. december 19., péntek

2025. december 18., csütörtök

2025. december 18., csütörtök

2025. december 17., szerda

2025. december 16., kedd

2025. december 15., hétfő

2025. december 15., hétfő

2025. december 15., hétfő

2025. december 12., péntek

2025. december 12., péntek

