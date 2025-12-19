Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán

Megnyitották a síszezont a Madarasi Hargitán pénteken. Egyelőre ugyan nem áll nyitva minden pálya, de két helyszínen már lehet sízni.

Most még csak a Kicsi Súgó és a Kicsi Mihály pályák várják a sízőket a Madarasi Hargitán, de már ez is jó hír, tekintve hogy az idei tél meglehetősen enyhe volt eddig.

