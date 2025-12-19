Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán

Fotó: László Ildikó
Megnyitották a síszezont a Madarasi Hargitán pénteken. Egyelőre ugyan nem áll nyitva minden pálya, de két helyszínen már lehet sízni.
2025. december 19., 12:572025. december 19., 12:57
2025. december 19., 12:582025. december 19., 12:58
Most még csak a Kicsi Súgó és a Kicsi Mihály pályák várják a sízőket a Madarasi Hargitán, de már ez is jó hír, tekintve hogy az idei tél meglehetősen enyhe volt eddig.
Amint arról korábban beszámoltunk, a szokatlanul enyhe időjárás miatt
A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére.
Úgy tűnik azonban, hogy
így naponta 10 és 16 óra között működni fognak a felvonók az említett két pályán, szombaton pedig esti sízés is lesz 18 és 21 óra között.
Az erről szóló bejegyzésükben az üzemeltetők ugyanakkor arról is beszámolnak, hogy amíg csak ez a két felvonó üzemel, maradnak a tavalyi árak.
A szokatlanul enyhe időjárás miatt Székelyföldön a téli síszezon idén két-három hetes csúszásban van a tavalyi évhez képest. A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére.
Átfogó ellenőrzést tartottak Szentegyházán a hatóságok csütörtökön, melynek nyomán 32 bírságot szabtak ki, közel 19 ezer lej értékben.
Több háztartásban is szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Székelyudvarhelyen, ugyanis meghibásodtak a víztisztító állomás szivattyúi.
Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.
Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.
Három autó is érintett abban a balesetben, amely a 13A jelzésű országúton történt, Székelyudvarhely Farkaslaka felőli kijáratának közelében, a Szejkefürdőn kedden kora reggel. A forgalmat az érintett szakaszon lezárták.
A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.
Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.
Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.
Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.
Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.
szóljon hozzá!