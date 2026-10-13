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Fotó: Olti Angyalka
Elektronikai hulladékgyűjtés lesz szombaton Székelyudvarhelyen, a gyűjtés végén ez alkalommal is lesz tombolasorsolás, melyen értékes nyeremények várják a résztvevőket.
Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székelyudvarhelyen, szombaton, 10 és 16 óra között a következő helyszíneken lehet leadni a hulladékot:
a Tamási Áron és a Megálló utca kereszteződésénél,
a Kaufland áruház parkolójában,
a Tábor-negyedi unitárius temető szomszédságában, valamint
a Csereháton – itt 10 és 13 óra között –, az új ifjúsági lakások melletti hulladékszigetnél szabadulhatnak meg az elektromos vagy elemes eszközöktől.
A gyűjtés végén lesz tombolasorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni – olvasható a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal közleményében.
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