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Elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Elektronikai hulladékgyűjtés lesz szombaton Székelyudvarhelyen, a gyűjtés végén ez alkalommal is lesz tombolasorsolás, melyen értékes nyeremények várják a résztvevőket.

Székelyhon

2026. október 13., 08:152026. október 13., 08:15

Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székelyudvarhelyen, szombaton, 10 és 16 óra között a következő helyszíneken lehet leadni a hulladékot:

  • a Tamási Áron és a Megálló utca kereszteződésénél,

  • a Kaufland áruház parkolójában,

  • a Tábor-negyedi unitárius temető szomszédságában, valamint

  • a Csereháton – itt 10 és 13 óra között –, az új ifjúsági lakások melletti hulladékszigetnél szabadulhatnak meg az elektromos vagy elemes eszközöktől.

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A gyűjtés végén lesz tombolasorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni – olvasható a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal közleményében.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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