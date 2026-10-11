Csorgókő: ahol a víz végigsimítja a fekete sziklákat | Erdély kincsei

Néhány jéghideg forrás, egy rövid hegyi patak és egy fekete sziklafal: ebből született meg a Csorgókő, Székelyvarság fenyő- és lombhullató erdőkkel szabdalt, szétszórt tanyavilágában megbújó természeti látványossága.
A mintegy hétméteres vízesés két lépcsőben ereszkedik alá. A víz nem egyetlen tömbben zuhan a mélybe, hanem a fekete, réteges andezitsziklán több ágra bomolva, fátyolszerűen csorog lefelé. Innen ered az elnevezése is: a Csorgókő – népi nevén Csurgókő – szemléletesen utal arra, ahogyan a víz végigfolyik a sziklafalon.
Fotó: Pinti Attila
A zuhatag története azonban valamivel feljebb kezdődik.
A hely különösen tavasszal, hóolvadás idején látványos, amikor a megnövekedett vízhozam erőteljesebb arcát mutatja, télen pedig a víz egy része jégcsapokká és jégfallá dermedhet.
A Csorgókő könnyen megközelíthető, ezért Székelyvarság egyik legnépszerűbb kirándulóhelyévé vált. A parkolótól mindössze egy rövid séta vezet a vízeséshez.
Fotó: Pinti Attila
A látogatást érdemes összekötni a Tálasbércén álló fa kilátó, a Mutató felkeresésével is.
Lent a víz, fent a panoráma – azaz két különböző nézőpontból lehet megcsodálni a különleges székelyföldi tájat.
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