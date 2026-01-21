Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Adóemelések: a fogyatékkal élőket sújtó döntések a legelkeserítőbbek

Adóemelés: a kisebb jövedelműek érzik a legjobban

Adóemelés: a kisebb jövedelműek érzik a legjobban

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kisvárosok és községek elöljárói is aggodalommal figyelik a 2026-os adóemelések hatásait. Úgy látják: a kormányzati döntés éppen a legkiszolgáltatottabb rétegeket, köztük a fogyatékkal élőket bünteti a leginkább.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 21., 10:322026. január 21., 10:32

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A nagyobb székelyföldi városok vezetői közül néhányan már megszólaltak a 2026-os adóemelések miatt – Sepsiszentgyörgyön lakossági fórumot is tartottak –, mi pedig ezúttal arra is kíváncsiak voltunk, hogy miként látják a helyzetet a kisebb udvarhelyszéki települések elöljárói.

korábban írtuk

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon

Fontos bejelentés hangzott el a keddi sepsiszentgyörgyi lakossági fórumon: márciusban népszavazással dönthetnek a lakók arról, hogy milyen város adópolitikáját szeretnék követni.

Elöljáróban két mondat: a bukaresti kormány fiskális csomagja értelmében (amely decemberben kiállta az alkotmányosság próbáját)

január elsejétől mintegy 70–80 százalékkal – esetenként ennél jóval többel – növekedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke országszerte.

Ezzel egy időben átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően megemelték a gépjárműadót is.

Van aki érti, de nem fogadja el

Évekig figyelmen kívül hagyta a román kormány az Európai Unió azon javaslatait, amelyek a költségvetés-hiány csökkentésére vonatkoztak, mígnem akkora lett a probléma, hogy drasztikusan meg kellett emeljék az adókat. „Én racionálisan gondolkodva értem a mögöttes szándékot, de nem tudom elfogadni, hiszen

Idézet
pont azt a közösséget bántják a legjobban, amelynek a legkisebb a jövedelme”

– fogalmazott lapunknak Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere. Mint mondta, az ő mandátumai alatt a kötelező inflációs kiigazításon túl nem történt adóemelés a városban, ám most nem sokat tehettek a kormány döntésének kivédése ügyében, az ugyanis

törvényerejű, így minden önkormányzatnak be kell tartania.

Az adókulcsot nem növelték (0,11 százalék), ugyanakkor szerencsés helyzetben vannak, hiszen az új számításoknak köszönhetően az 1600 köbcentisnél nagyobb hengerűrtartalmú járművek esetében csökkent a lakók által befizetendő összeg. Ez konkrétan 1800 autó esetében alakult így.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az elöljáró különösen helytelennek tartja, hogy a kormány eltörölte a régi épületekre, valamint a fogyatékkal élőkre vonatkozó adókedvezményeket. Utóbbi személyeknek, illetve a nagycsaládosoknak és az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak helyileg csak annyi segítséget tudtak nyújtani, hogy számukra eltörölték a 35 lej értékben meghatározott, úgynevezett tűzvédelmi illeték (PSI) befizetését. Koncz ugyanakkor hangsúlyozta,

ha sikerül törvényes megoldást találni, akkor mindenképp csökkenteni szeretnék a fogyatékkal élőkre kivetett adókat.

Ha legalább adtak volna időt…

Lőrincz Csabűt, Szentegyháza polgármesterét különösen felháborítja, hogy decemberben életbe léptették az adóemelésről szóló törvényt, ám akkor már nem volt lehetőség arra, hogy kérések alapján, egyéni elbírálást követően adókedvezményt adjanak a fogyatékkal élőknek.

Hirdetés

Az elbírált kéréseket ugyanis az önkormányzat is jóvá kellett volna hagyja a tavalyi év végéig. Az előjáró hangsúlyozta, ők maguk is

keresték az utólagos megoldást, de egyelőre nem találták meg.

„Személyesen is érintett vagyok, hiszen édesanyám is pont ebben a helyzetben van. Esetében nem csak a 70–80 százalékos adóemeléssel kell számolni, hanem a fogyatékkal élőkre vonatkozó kedvezmények elvesztése is jelentős kiadásnövekedést okoz” – magyarázta. Hozzátette, valószínűleg a visszaélések miatt vonták vissza a fogyatékkal élők ilyenfajta támogatását, de ezzel konkrétan azokat büntették, akik tényleg nehéz helyzetben vannak.

Minket sarcolnak, másnak segítenek

A polgármester arra is kitért, hogy Szentegyházán az adókulcs szinte a törvény által előírt minimumon van (0,05 százalék), ezért kevésbé érződött drasztikusnak az országos emelés, mint más településeken. Ez nem azt jelenti, hogy örültek a növekedésnek az emberek, de könnyebb volt elfogadni a helyzetet.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Összességében azonban Lőrincz Csaba is elítéli az adóemelést.

Idézet
Az rendben van, hogy kezelni kell a költségvetési hiányt, de az már nincs, hogy az így szerzett megtakarításainkból más országnak segítünk – a saját polgáraink sarcolása árán”

– szögezte le. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a lakók életét az sem könnyítette meg, hogy egyes vezetők nem voltak képesek felhasználni az európai uniós pályázati pénzeket, amivel nem csak fejleszthettek volna, de enyhíthették volna a rossz gazdasági helyzet hatásait.

Rámutatott, talán egyetlen pozitívum, „ha lehet ilyet mondani,” ebben a kelletlen helyzetben, hogy

az emelésből befolyó pluszjövedelem legalább helyben marad.

Ennek köszönhetően bizonyos esetekben elkerülhető lesz egy-egy hitel felvétele, amit ugyancsak az adófizetők pénzéből kellene megadni, de azt már kamattal – mondta Lőrincz.

Már csak ez hiányzott Parajdnak

Nem jött jól a parajdiaknak az adóemelés a tavalyi tragikus bányakatasztrófa után, hiszen az drasztikusan megszenvedi a helyi turizmus – húzta alá ki a Székelyhonnak Nyágrus László polgármester.

korábban írtuk

Lejárt a turistaszezon, kilátástalan a helyzet Parajdon
Lejárt a turistaszezon, kilátástalan a helyzet Parajdon

A fő turistaszezon lejártával nagy veszteségeket könyvelhetnek el Parajdon az idegenforgalomból élők; elnéptelenedés fenyegeti a községet a májusi bányakatasztrófát követően. A helyiek úgy érzik, a politikum magukra hagyta őket.

Nem tartotta logikusnak például, hogy a nagyobb hengerűrtartalmú járművek adója csökken, míg a kisebbeké növekszik. „Eleve azért vásárol valaki kisebb motorú autót, mert azt egyszerűbben, könnyebben, és persze olcsóbban fent tudja tartani” – osztotta meg a meglátását. Kitért arra is, hogy

a bányakatasztrófa hatásai még jobban fognak érződni idén a községben,

ezért jó dolognak nevezte azt, hogy legalább a jogi személyek nevére jegyzet épületek adója nem emelkedett. Tisztában volt ugyanakkor azzal is, hogy sokan családi vállalkozást nyitottak, az pedig csak bérli a kulcsosházként kiadott ingatlanjukat, így nem kerülhetik el az adóemelést.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Már tavaly is voltak adóbefizetések elmaradásából származó kintlévőségei az önkormányzatnak, ám előfordulhat, hogy ez idén tovább fog nőni az állam rendelkezése miatt. Emiatt

nem kizárt, hogy végül kevesebb pénz folyik be a község pénztárába, ami nem fog jót tenni a folyamatban lévő fejlesztéseknek

– ecsetelte a tisztségviselő.

Nyágrus arról is beszélt, hogy ő is elítéli a fogyatékkal élők adókedvezményeinek eltörlését, és nyitott bármilyen törvényes megoldásra, ha ezen lehet változtatni. Ők egyelőre csak annyit tudtak tenni, hogy 50 százalékkal csökkentették a tűzvédelmi, illetve a község őrzésére felbérelt vállalat kifizetése érdekében bevezetett illetékek értékét az érintett parajdiak esetében – ezt azonban igényelniük kell a községházán az érintetteknek.

Udvarhelyszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Húsz év után sem évül el Andreea Simona Simon eltűnésének ügye
Megfordult az FK Csíkszeredánál és a Sepsi OSK-nál, most Valentin Suciu csapatához igazolt
Adóemelés: népszavazást ír ki a polgármester Sepsiszentgyörgyön a közfelháborodás nyomán
Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Székelyhon

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Húsz év után sem évül el Andreea Simona Simon eltűnésének ügye
Székelyhon

Húsz év után sem évül el Andreea Simona Simon eltűnésének ügye
Megfordult az FK Csíkszeredánál és a Sepsi OSK-nál, most Valentin Suciu csapatához igazolt
Székely Sport

Megfordult az FK Csíkszeredánál és a Sepsi OSK-nál, most Valentin Suciu csapatához igazolt
Adóemelés: népszavazást ír ki a polgármester Sepsiszentgyörgyön a közfelháborodás nyomán
Krónika

Adóemelés: népszavazást ír ki a polgármester Sepsiszentgyörgyön a közfelháborodás nyomán
Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Székely Sport

Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Nőileg

Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 20., kedd

Több lábujját kellett amputálni fagyási sérülés miatt egy embernek Udvarhelyen

Az elmúlt napokban a rendkívüli hideg miatt több ember is kórházi kezelésre szorult Hargita megyében, főként kihűlés és fagyási sérülések következtében.

Több lábujját kellett amputálni fagyási sérülés miatt egy embernek Udvarhelyen
Több lábujját kellett amputálni fagyási sérülés miatt egy embernek Udvarhelyen
2026. január 20., kedd

Több lábujját kellett amputálni fagyási sérülés miatt egy embernek Udvarhelyen
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban

Édességeket és fülhallgatót próbált ellopni hétfőn délután három kiskorú az egyik székelyudvarhelyi áruházból, azonban a pénztárnál feltartóztatták őket.

Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
2026. január 19., hétfő

Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
2026. január 19., hétfő

Többnapos programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját Székelyudvarhelyen

Könyvbemutatók, kiállítások, színházi előadás, gálaest és várostörténeti konferencia is szerepel a magyar kultúra napja alkalmából szervezett székelyudvarhelyi rendezvénysorozat programjában, amely január 20. és 24. között várja az érdeklődőket.

Többnapos programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját Székelyudvarhelyen
Többnapos programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját Székelyudvarhelyen
2026. január 19., hétfő

Többnapos programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját Székelyudvarhelyen
2026. január 18., vasárnap

SMS-jegyvásárlás indul a székelyudvarhelyi buszokon

Hétfőtől SMS-alapú jegyvásárlási lehetőséget vezet be a székelyudvarhelyi helyi közszállítást működtető Urbana Transport.

SMS-jegyvásárlás indul a székelyudvarhelyi buszokon
SMS-jegyvásárlás indul a székelyudvarhelyi buszokon
2026. január 18., vasárnap

SMS-jegyvásárlás indul a székelyudvarhelyi buszokon
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett

Az áramszolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint nyolc Hargita megyei településen összesen 19 transzformátorállomás maradt áramellátás nélkül szombat este.

Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett
Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett
2026. január 17., szombat

Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett
2026. január 16., péntek

Ingyenes segítséget nyújtanak a magyar állampolgárság igényléséhez Udvarhelyszéken

Az Eurotrans Alapítvány legközelebb Udvarhelyszéken nyújt ingyenes segítséget a magyar állampolgárság igényléséhez, beleértve a szükséges fordításokat is.

Ingyenes segítséget nyújtanak a magyar állampolgárság igényléséhez Udvarhelyszéken
Ingyenes segítséget nyújtanak a magyar állampolgárság igényléséhez Udvarhelyszéken
2026. január 16., péntek

Ingyenes segítséget nyújtanak a magyar állampolgárság igényléséhez Udvarhelyszéken
2026. január 16., péntek

Ideiglenes megoldásokkal kezelik az Orbán Balázs utcai kátyúproblémát Székelyudvarhelyen

Közlekedési gondokat okoznak a kátyúk Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál, az Orbán Balázs utcában. A félbehagyott munka miatt csaknem járhatatlanná vált az útszakasz, a városháza és a kivitelező viszont dolgoznak a megoldáson.

Ideiglenes megoldásokkal kezelik az Orbán Balázs utcai kátyúproblémát Székelyudvarhelyen
Ideiglenes megoldásokkal kezelik az Orbán Balázs utcai kátyúproblémát Székelyudvarhelyen
2026. január 16., péntek

Ideiglenes megoldásokkal kezelik az Orbán Balázs utcai kátyúproblémát Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: „kevesebb úgysem lesz, de több még lehet”

A jelentős emelések ellenére nem torpant meg az adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: szerdán sorokban álltak az emberek a polgármesteri hivatal kasszái előtt. A többségnek az volt a legfontosabb, hogy legalább a tízszázalékos kedvezményt megkapják.

Adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: „kevesebb úgysem lesz, de több még lehet”
Adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: „kevesebb úgysem lesz, de több még lehet”
2026. január 14., szerda

Adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: „kevesebb úgysem lesz, de több még lehet”
2026. január 12., hétfő

Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán

Alig három óra különbséggel két ittas sofőrt is elkaptak a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán a hétvégén.

Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán
Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán
2026. január 12., hétfő

Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán
2026. január 09., péntek

Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják

Több panasz is érkezett az ünnepi időszakban a Székelyudvarhelyi Városi Kórház sürgősségi osztályára. Az intézmény vezetősége javítani szeretne a helyzeten, ám a közösségi médiában tett névtelen bejegyzéseket egyszerűen figyelmen kívül hagyják.

Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják
Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják
2026. január 09., péntek

Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!