Adóemelések: a fogyatékkal élőket sújtó döntések a legelkeserítőbbek

A kisvárosok és községek elöljárói is aggodalommal figyelik a 2026-os adóemelések hatásait. Úgy látják: a kormányzati döntés éppen a legkiszolgáltatottabb rétegeket, köztük a fogyatékkal élőket bünteti a leginkább.

Fülöp-Székely Botond 2026. január 21., 10:322026. január 21., 10:32

A nagyobb székelyföldi városok vezetői közül néhányan már megszólaltak a 2026-os adóemelések miatt – Sepsiszentgyörgyön lakossági fórumot is tartottak –, mi pedig ezúttal arra is kíváncsiak voltunk, hogy miként látják a helyzetet a kisebb udvarhelyszéki települések elöljárói. Elöljáróban két mondat: a bukaresti kormány fiskális csomagja értelmében (amely decemberben kiállta az alkotmányosság próbáját)

január elsejétől mintegy 70–80 százalékkal – esetenként ennél jóval többel – növekedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke országszerte.

Ezzel egy időben átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően megemelték a gépjárműadót is. Van aki érti, de nem fogadja el Évekig figyelmen kívül hagyta a román kormány az Európai Unió azon javaslatait, amelyek a költségvetés-hiány csökkentésére vonatkoztak, mígnem akkora lett a probléma, hogy drasztikusan meg kellett emeljék az adókat. „Én racionálisan gondolkodva értem a mögöttes szándékot, de nem tudom elfogadni, hiszen

pont azt a közösséget bántják a legjobban, amelynek a legkisebb a jövedelme”

– fogalmazott lapunknak Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere. Mint mondta, az ő mandátumai alatt a kötelező inflációs kiigazításon túl nem történt adóemelés a városban, ám most nem sokat tehettek a kormány döntésének kivédése ügyében, az ugyanis

törvényerejű, így minden önkormányzatnak be kell tartania.

Az adókulcsot nem növelték (0,11 százalék), ugyanakkor szerencsés helyzetben vannak, hiszen az új számításoknak köszönhetően az 1600 köbcentisnél nagyobb hengerűrtartalmú járművek esetében csökkent a lakók által befizetendő összeg. Ez konkrétan 1800 autó esetében alakult így.

Fotó: Haáz Vince

Az elöljáró különösen helytelennek tartja, hogy a kormány eltörölte a régi épületekre, valamint a fogyatékkal élőkre vonatkozó adókedvezményeket. Utóbbi személyeknek, illetve a nagycsaládosoknak és az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak helyileg csak annyi segítséget tudtak nyújtani, hogy számukra eltörölték a 35 lej értékben meghatározott, úgynevezett tűzvédelmi illeték (PSI) befizetését. Koncz ugyanakkor hangsúlyozta,

ha sikerül törvényes megoldást találni, akkor mindenképp csökkenteni szeretnék a fogyatékkal élőkre kivetett adókat.

Ha legalább adtak volna időt… Lőrincz Csabűt, Szentegyháza polgármesterét különösen felháborítja, hogy decemberben életbe léptették az adóemelésről szóló törvényt, ám akkor már nem volt lehetőség arra, hogy kérések alapján, egyéni elbírálást követően adókedvezményt adjanak a fogyatékkal élőknek. Hirdetés Az elbírált kéréseket ugyanis az önkormányzat is jóvá kellett volna hagyja a tavalyi év végéig. Az előjáró hangsúlyozta, ők maguk is

keresték az utólagos megoldást, de egyelőre nem találták meg.

„Személyesen is érintett vagyok, hiszen édesanyám is pont ebben a helyzetben van. Esetében nem csak a 70–80 százalékos adóemeléssel kell számolni, hanem a fogyatékkal élőkre vonatkozó kedvezmények elvesztése is jelentős kiadásnövekedést okoz” – magyarázta. Hozzátette, valószínűleg a visszaélések miatt vonták vissza a fogyatékkal élők ilyenfajta támogatását, de ezzel konkrétan azokat büntették, akik tényleg nehéz helyzetben vannak. Minket sarcolnak, másnak segítenek A polgármester arra is kitért, hogy Szentegyházán az adókulcs szinte a törvény által előírt minimumon van (0,05 százalék), ezért kevésbé érződött drasztikusnak az országos emelés, mint más településeken. Ez nem azt jelenti, hogy örültek a növekedésnek az emberek, de könnyebb volt elfogadni a helyzetet.

Fotó: Olti Angyalka

Összességében azonban Lőrincz Csaba is elítéli az adóemelést.

Az rendben van, hogy kezelni kell a költségvetési hiányt, de az már nincs, hogy az így szerzett megtakarításainkból más országnak segítünk – a saját polgáraink sarcolása árán”

– szögezte le. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a lakók életét az sem könnyítette meg, hogy egyes vezetők nem voltak képesek felhasználni az európai uniós pályázati pénzeket, amivel nem csak fejleszthettek volna, de enyhíthették volna a rossz gazdasági helyzet hatásait. Rámutatott, talán egyetlen pozitívum, „ha lehet ilyet mondani,” ebben a kelletlen helyzetben, hogy

az emelésből befolyó pluszjövedelem legalább helyben marad.

Nem jött jól a parajdiaknak az adóemelés a tavalyi tragikus bányakatasztrófa után, hiszen az drasztikusan megszenvedi a helyi turizmus – húzta alá ki a Székelyhonnak Nyágrus László polgármester. Nem tartotta logikusnak például, hogy a nagyobb hengerűrtartalmú járművek adója csökken, míg a kisebbeké növekszik. „Eleve azért vásárol valaki kisebb motorú autót, mert azt egyszerűbben, könnyebben, és persze olcsóbban fent tudja tartani" – osztotta meg a meglátását. Kitért arra is, hogy

a bányakatasztrófa hatásai még jobban fognak érződni idén a községben,

ezért jó dolognak nevezte azt, hogy legalább a jogi személyek nevére jegyzet épületek adója nem emelkedett. Tisztában volt ugyanakkor azzal is, hogy sokan családi vállalkozást nyitottak, az pedig csak bérli a kulcsosházként kiadott ingatlanjukat, így nem kerülhetik el az adóemelést.

Fotó: Borbély Fanni

Már tavaly is voltak adóbefizetések elmaradásából származó kintlévőségei az önkormányzatnak, ám előfordulhat, hogy ez idén tovább fog nőni az állam rendelkezése miatt. Emiatt

nem kizárt, hogy végül kevesebb pénz folyik be a község pénztárába, ami nem fog jót tenni a folyamatban lévő fejlesztéseknek