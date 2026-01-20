Rovatok
Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon

A polgármester „kosárba" tette a lakás-, telek- és autóadót, valamint a parkolási díjakat, így hasonlítva össze a különböző városok adópolitikáját • Fotó: Tuchiluș Alex

A polgármester „kosárba" tette a lakás-, telek- és autóadót, valamint a parkolási díjakat, így hasonlítva össze a különböző városok adópolitikáját

Fotó: Tuchiluș Alex

Fontos bejelentés hangzott el a keddi sepsiszentgyörgyi lakossági fórumon: márciusban népszavazással dönthetnek a lakók arról, hogy milyen város adópolitikáját szeretnék követni.

Bodor Tünde

2026. január 20., 21:54

2026. január 20., 21:582026. január 20., 21:58

Előzetes regisztrációval lehetett jelentkezni a sepsiszentgyörgyi Fidelitas szálló konferenciatermében kedden délután megtartott lakossági fórumra, de Antal Árpád polgármester közösségi oldalán élőben is közvetítették az eseményt.

A polgármester elöljáróban szűk félórában prezentálta, hogyan áll össze egy város költségvetése, hogyan alakította az önkormányzat a helyi adókat, majd néhány bejelentés, fontos információ után átadta a szót a közönségnek azzal az ígérettel, hogy akár „holnap reggelig” is kész válaszolni a kérdésekre.

A hangulat érezhetően feszült volt a teremben, a jelenlévők nem igazán türtőztették magukat, és sokszor belekiabáltak a prezentációba is.

A polgármester elmondta, mivel ő terjesztette elő a helyi adókról szóló határozattervezetet, vállalja érte a felelősséget is, ezért megpróbálta a mögötte levő gondolatmenetet bemutatni, rávilágítva arra is, hogy más székelyföldi városokban, illetve az összehasonlításokban sokszor felbukkanó Brassóban mennyi a helyi adókból (lakás, terület, autó és parkolás) összeálló „kosár értéke”:

Idézet
a brassói átlagkosár értéke 1227 lej, a szentgyörgyi átlagkosár 642 lej.

Az elöljáró arra is rávilágított, hogy az önkormányzat különböző programjai által mennyit térít vissza a polgároknak:

  • a Bevezetés a sportba programban 328 lejt költenek évente egy gyermekre,

  • a szülőket mentesítik a 150/100/50 lejes osztálypénz befizetésétől,

  • nagycsaládosoknak kedvezményt adnak a szabadidős létesítményekben,

  • roncsprogramot tartanak fenn stb.

Kiemelte, hogy a szentgyörgyiek adója értelmezhető befektetésként is, hiszen a magánszemélyek által befizetett adóalap nagy része az uniós pályázatok önrészét képezi (a polgárok által befizetett 1 lej mellé 8 lejt tett a város) és azokból a támogatásokból fejlődik a város, épült a terelőút, újítják fel a tanintézményeket, szigetelik a tömbházakat stb. Ha ez a tétel hiányozna a város bevételeiből, akkor hiányozna 110 millió uniós pályázati finanszírozás is.

Sepsiszentgyörgyön az adók törvény által megengedett maximumának egyharmadát kérik a magánszemélyektől, ezen belül minimális lakás- és telekadót, de magasabb járműadót

– közölte a polgármester.

A nagyon sok vitát kiváltó garázskérdésben közölte: a garázsok kétharmada 1995–96-ban megkötött szerződés alapján foglalta a közterületet, legtöbbjük tulajdonosának haszonbérszerződése 2020–2021-ben lejárt. A tulajdonosok maradék egyharmada harminc évre bérelte a garázsokat, de azok a szerződések is lejártak már. Idén tíz évre lehet szerződést kötni az önkormányzattal:

170 euró az éves bér,

ha felújítják a garázsokat, ami nem sok, ha azt nézik, hogy mindenütt nagyobb összegre licitáltak, mint a 10 euró/nm.

Noha a közösségi médiában azért forrongtak, hogy túl kicsi a terem, az előzetesen regisztrálók közül sem ment el mindenki. Igaz, élő közvetítés is volt az eseményről • Fotó: Tuchiluș Alex

Noha a közösségi médiában azért forrongtak, hogy túl kicsi a terem, az előzetesen regisztrálók közül sem ment el mindenki. Igaz, élő közvetítés is volt az eseményről

Fotó: Tuchiluș Alex

Antal Árpád azt is elmondta, hogy a közösség megerősödése mindig is az egyik fő törekvése volt, de úgy látja, most azt három irányból is támadás éri: egy politikai bábszervezet, egy gazdasági érdekcsoport és egy magyarországi politikai párt tudatosan bomlasztja.

Utóbbit azzal példázta, hogy Budapesten élő Tisza-párti aktivista hoz létre egy érdekcsoportot a közösségi oldalon, azzal a szándékkal, hogy ezt a hangulatot még jobban gerjessze.

A fontos bejelentés ezek után az volt, hogy

március elsején népszavazással dönthetnek a sepsiszentgyörgyi lakosok arról, hogy 2028-ig milyen város adópolitikáját szeretnék követni.

Mert ha minden adót a minimumon szeretnének tartani, akkor ez azzal jár, hogy a kedvezményekről le kellene mondaniuk, és kevesebb beruházás lenne a városban.

Túl a kezdeti felháborodáson, sokan vállalták, hogy józanabb hangnemben is megrpóbálják tisztázni a bennük felmerülő kérdéseket • Fotó: Tuchiluș Alex

Túl a kezdeti felháborodáson, sokan vállalták, hogy józanabb hangnemben is megrpóbálják tisztázni a bennük felmerülő kérdéseket

Fotó: Tuchiluș Alex

A továbbiakban a mikrofonhoz lépő lakosok tették fel kérdéseiket. Többen a garázsok bérleti díjait firtatták, de a lakásadókra is sokszor visszakanyarodtak, amelyek legalább megduplázódtak, annak ellenére, hogy a város a törvény által megengedett minimális adókulcsot alkalmazta. Egy 1981-ben épült kétszobás lakásnak az országos algoritmus alapján meghatározott értéke 87 ezer euró (ami sokkal magasabb a piaci értéknél), így a minimális adókulccsal is sokszorosa az adó a tavalyinak.

Idézet
Amennyiben jövőre ténylegesen felértékelik az ingatlanokat, vélhetően kevesebb lesz majd az adó is

– prognosztizált a polgármester

A garázskérdésben felszólalókat többek között az érdekelte, mi történik, ha már saját pénzből felújíttatta a tulajdonos a garázst, és nem alkalmazza az önkormányzati típustervet? És abban az esetben, ha a lebontást választja? Hát akkor, ha már valaki kifizette az először meghirdetett, de aztán határozatban csökkentett 25 euró/nm haszonbérleti díjat? Most

hatvan napjuk van a garázstulajdonosoknak arra, hogy aláírják a bérleti szerződést, vagy leadják a területet a városnak,

de foghíjas garázssorok nem lesznek, válaszolta a polgármester. Aki pedig befizette a magas díjat, egy kérés alapján visszakapja a különbözetet.

A székelyföldi városok adói összehasonlításban • Fotó: Tuchiluș Alex

A székelyföldi városok adói összehasonlításban

Fotó: Tuchiluș Alex

Több egyedileg elbírálandó esetet is felhoztak a lakók, az elöljáró pedig megígérte, ezeket külön is tanulmányozni fogják, és péntek délutáni fogadóórájára invitálta a felszólalókat, hogy ezeket részletesen átbeszéljék: például azt az esetet, amikor a garázs előtt földút van, és hiába festik, újítják fel azt, mindig mocskos lesz.

Egy szotyori vállalkozó azért reklamált, mert 200 négyzetméteres ingatlanja után a tavalyi 500 lej helyett idén 12 ezer lejt kellene fizetnie. Ez tévedés lehet, valószínűleg korrigálni kell majd, volt a következtetés.

A cégek, vállalkozások területadója nagyon sokakat nyomasztott, egy vállalkozó hölgyet is, aki a nézők között ült, és már a fórum megkezdése előtt elmondta, az esetében

Idézet
750 százalékos a növekedés.

Már túl van egy több napig tartó felháborodáson, síráson, mondta, de meg akarja hallgatni a másik felet is. Egyik felszólaló szerint tőle a tízszeresét kérik.

A hibrid autók tulajdonosai felülreprezentáltak voltak a résztvevők között, ők nagyon rosszul jártak, volt, aki a tavalyi adója ötszörösét fizette be az idén. Ez ügyben a polgármester már korábban megígérte, valahogy (a parkolási kedvezményekkel) majd kompenzálják a méltánytalanul magasan megadózott autótulajdonosokat.

Antal Árpád vállalja a felelősséget a helyi adókról szóló, általa előterjesztett tanácshatározatért • Fotó: Tuchiluș Alex

Antal Árpád vállalja a felelősséget a helyi adókról szóló, általa előterjesztett tanácshatározatért

Fotó: Tuchiluș Alex

A közösségi médiában elterjedt információra, a feleakkora brassói járműadóra utalva elmondta, a brassói adópolitikát alkalmazva a 67 sepsiszentgyörgyi tulajdonosból 48 járna jobban, de az autók 63 százaléka esetében azonos a gépkocsiadó a két városban.

Az indulatok némileg lecsillapodtak a fórum végére, már többnyire végig lehetett mondani egy kérdést, sőt olyanok is voltak, akik méltányolták a városvezető erőfeszítéseit, de azt is kérték, ne vegyenek el a sepsiszentgyörgyiektől többet, magasabb adókat, mint a más városban.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
2026. január 20., kedd

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is

Kézdivásárhelyen is elérhető lesz a helyi önkormányzat és a Diakónia Alapítvány által közösen működtetett Gondosóra program, amelynek használói szükség esetén egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek az éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálaton.

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
2026. január 20., kedd

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
2026. január 20., kedd

Új áruház épül Kézdivásárhelyen

A Lidl másfél évtizeddel ezelőtt húzta fel első üzletét Kézdivásárhelyen. Nemrég hozzáfogtak egy új szupermarket megépítéséhez, elvileg egy év leforgása alatt be is fejezik, de nem tervezik mindkettőt megtartani.

Új áruház épül Kézdivásárhelyen
Új áruház épül Kézdivásárhelyen
2026. január 20., kedd

Új áruház épül Kézdivásárhelyen
2026. január 20., kedd

Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam

Aláírásgyűjtést indított a sepsiszentgyörgyi adók túlzott megemelése miatt az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). A kisebbik romániai magyar párt tagjai felrótták az államnak, hogy miközben évek óta sorjázza követeléseit, a kifizetésekkel hátralékban van.

Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam
Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam
2026. január 20., kedd

Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket

Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
2026. január 19., hétfő

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
2026. január 19., hétfő

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, a Barcsay 125 emlékév keretében tárlatot nyitnak Barcsay Jenő Művészeti anatómia című könyvének giclée-nyomataiból.

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. január 19., hétfő

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. január 19., hétfő

Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat

A kovásznai önkormányzatnak is csökkentenie kell a személyzetét, de turisztikai településként és fürdővárosi minőségében plusz alkalmazottakat igénylő feladatai vannak. Vagyis kevesebb emberrel kell még többet felmutatnia.

Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat
Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat
2026. január 19., hétfő

Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat
2026. január 18., vasárnap

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban

Eddigi működésének legjobb évét zárta a sepsiszentgyörgyi Művész mozi, a legsikeresebb film pedig 4000-rel rávert a korábban jegyzett legmagasabb nézőszámra, amit a Kincsem ért el. Külön öröm, hogy a rekorder is magyar produkció.

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban
Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban
2026. január 18., vasárnap

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban
2026. január 18., vasárnap

Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház

Brassóban indítja, majd több erdélyi helyszín után Budakalászon zárja januári előadássorozatát a Háromszék Táncszínház. Ugyanakkor vendég produkciókat is fogadnak sepsiszentgyörgyi termükben.

Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház
Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház
2026. január 18., vasárnap

Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház
2026. január 18., vasárnap

Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák

Az 1940-es második bécsi döntéssel Székelyföld határvidékéről nem minden magyar került a visszacsatolt Észak–Erdélybe. Sokan a befagyott Olt jegén átszökve jelentkeztek a haza szolgálatára, és voltak, akik sosem tértek vissza a fagyos Szibériából.

Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák
Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák
2026. január 18., vasárnap

Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák
