Ilyenkor már tömeg szokott lenni Parajdon, most még ellenőrizni is alig kell

Felszolgálás korondi tányérokban. Nem kell már annyi adag... Képünk illusztráció
Fotó: Erdély Bálint Előd
A karácsony előtti ellenőrzések eredménye jobb, mint a korábbi években, de ennek nem örömteli ok áll a hátterében.
Illegális állatszállítmányt is lefülelt az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság a karácsonyt megelőző, a közlekedésrendészettel közösen végzett ellenőrzések során.
A két szerv december folyamán a közutak mentén vizsgálódott, aminek éppen a szabálytalan, törvénytelen állatszállítmányok kiszűrése volt a célja. Nem bizonyult eredménytelennek a munkájuk, tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől.
Harmincnégy fülszámozatlan egyedről van szó, amelyeket papír nélkül szállítottak” – közölte a megyei főállatorvos.
Az állatszállítónak, aki a szakhatóság vezetője szerint „össze-vissza hazudozott”, adtak egy rövid határidőt, hogy mutassa fel a szükséges dokumentumokat, tehát igazolja az állatok származását, ám ő ezt nem tudta megtenni. Emiatt borsos bírságot kapott,
Erre óvintézkedésként is szükség volt, hiszen még mindig vannak aktív juhhimlőgócok, és nem lehet tudni, honnan származtak az állatok – magyarázta a Hargita megyei szakhatóság vezetője.
Az utóbbi időszakban – legutóbb szombaton – több országos élelmiszer-biztonsági riasztás miatt is intézkedett a szakhatóság. A riasztásokat a megengedett mennyiséget meghaladó növényvédő szer, illetve tiltott növényvédő szer jelenléte miatt adták ki, ezért kellett országszerte kivonni a kereskedelmi forgalomból az érintett termékeket:
Ezeket jórészt szupermarketekben forgalmazták, de néhány kisüzletbe is jutott belőlük.
A szennyezett zöldségek és gyümölcsök egy részét még eladásuk előtt sikerült visszavonnia kereskedelmi forgalomból a szakhatóságnak, a szupermarketek ugyanakkor felhívást is közzétettek bejárataiknál arról, hogy a szóban forgó gyümölcsöket és zöldségeket a pénztári számla felmutatása nélkül is visszaveszik – tájékoztatott István Róbert.
Arra is kitért, hogy penész jelenléte miatt egy gombakonzerv-szállítmányt is országszerte kivont a forgalomból a szakhatóság.
A karácsonyt megelőző időszakban Hargita megye egész területén fokozott ellenőrzéseket végzett a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság. Mintegy hatvan egységet látogattak meg a szakhatóság munkatársai: vendéglőket, gyorsétkezdéket, élelmiszerüzleteket, hiper- és szupermaketeket, élelmiszer-lerakatokat, közétkeztetési cégeket (cateringcégeket), cukrászdákat, cukrászlaborokat, hús- és tejfeldolgozókat, hentesüzleteket, egy vágóhidat, valamint a megyében megszervezet összes karácsonyi vásárt.
Több kereskedelmi egység írásos figyelmeztetést kapott kisebb szabálytalanságok miatt, tíz esetben viszont pénzbírságot alkalmazott a szakhatóság, valamint 16 kilogramm élelmiszert lefoglaltak és megsemmisítettek. A szankciókhoz vezető kihágások leggyakrabban a következők voltak:
nem megfelelő vagy hiányos címkézés,
nem megfelelő hőmérsékleten történő tárolás,
nem megfelelő árukezelés,
higiéniai problémák.
Összességében kevesebb rendellenességet tapasztaltak a karácsony előtti ellenőrzések során, mint az elmúlt években, ám ennek nem az az oka, hogy szabálykövetőbbé vált minden egység, hanem az, hogy
Ezek sorra bezártak, így ott az idei év végi ünnepek előtt már nem volt, amit ellenőriznie a szakhatóságnak – tudtuk meg a megyei főállatorvostól. A korábbi években már az ünnepek előtt zsúfoltak voltak ezek az egységek, a szálláshelyeken is telt ház volt, de sajnos idén már nem ez a jellemző – közölte István Róbert.
A megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság a szilvesztert megelőző napokban is folytatja az ellenőrzéseket. A legfontosabb és legörvendetesebb az, hogy a karácsonyt megelőző időszakban nem kaptak ételmérgezésről szóló bejelentést – a főállatorvos bízik benne, hogy e tekintetben a szilveszter is hasonlóan csendesen telik majd el.
