Ilyenkor már tömeg szokott lenni Parajdon, most még ellenőrizni is alig kell

Felszolgálás korondi tányérokban. Nem kell már annyi adag... Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Felszolgálás korondi tányérokban. Nem kell már annyi adag... Képünk illusztráció

Fotó: Erdély Bálint Előd

A karácsony előtti ellenőrzések eredménye jobb, mint a korábbi években, de ennek nem örömteli ok áll a hátterében.

Széchely István

2025. december 30., 10:192025. december 30., 10:19

Illegális állatszállítmányt is lefülelt az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság a karácsonyt megelőző, a közlekedésrendészettel közösen végzett ellenőrzések során.

A két szerv december folyamán a közutak mentén vizsgálódott, aminek éppen a szabálytalan, törvénytelen állatszállítmányok kiszűrése volt a célja. Nem bizonyult eredménytelennek a munkájuk, tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől.

Idézet
Nyomon követtük, és a rendőrség segítségével meg is állítottunk egy más megyéből érkezett juhszállítmányt.

Harmincnégy fülszámozatlan egyedről van szó, amelyeket papír nélkül szállítottak” – közölte a megyei főállatorvos.

Az állatszállítónak, aki a szakhatóság vezetője szerint „össze-vissza hazudozott”, adtak egy rövid határidőt, hogy mutassa fel a szükséges dokumentumokat, tehát igazolja az állatok származását, ám ő ezt nem tudta megtenni. Emiatt borsos bírságot kapott,

az állatokat pedig a vonatkozó előírásoknak megfelelően sürgősséggel leölte és megsemmisítette a szakhatóság.

Erre óvintézkedésként is szükség volt, hiszen még mindig vannak aktív juhhimlőgócok, és nem lehet tudni, honnan származtak az állatok – magyarázta a Hargita megyei szakhatóság vezetője.

Túl a megengedett mennyiségen

Az utóbbi időszakban – legutóbb szombaton – több országos élelmiszer-biztonsági riasztás miatt is intézkedett a szakhatóság. A riasztásokat a megengedett mennyiséget meghaladó növényvédő szer, illetve tiltott növényvédő szer jelenléte miatt adták ki, ezért kellett országszerte kivonni a kereskedelmi forgalomból az érintett termékeket:

karalábét, szőlőt, gránátalmát és kápiapaprikát.

Ezeket jórészt szupermarketekben forgalmazták, de néhány kisüzletbe is jutott belőlük.

A szennyezett zöldségek és gyümölcsök egy részét még eladásuk előtt sikerült visszavonnia kereskedelmi forgalomból a szakhatóságnak, a szupermarketek ugyanakkor felhívást is közzétettek bejárataiknál arról, hogy a szóban forgó gyümölcsöket és zöldségeket a pénztári számla felmutatása nélkül is visszaveszik – tájékoztatott István Róbert.

Arra is kitért, hogy penész jelenléte miatt egy gombakonzerv-szállítmányt is országszerte kivont a forgalomból a szakhatóság.

Karácsony előtt kevesebb gondot tapasztaltak, mint az elmúlt években

A karácsonyt megelőző időszakban Hargita megye egész területén fokozott ellenőrzéseket végzett a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság. Mintegy hatvan egységet látogattak meg a szakhatóság munkatársai: vendéglőket, gyorsétkezdéket, élelmiszerüzleteket, hiper- és szupermaketeket, élelmiszer-lerakatokat, közétkeztetési cégeket (cateringcégeket), cukrászdákat, cukrászlaborokat, hús- és tejfeldolgozókat, hentesüzleteket, egy vágóhidat, valamint a megyében megszervezet összes karácsonyi vásárt.

Több kereskedelmi egység írásos figyelmeztetést kapott kisebb szabálytalanságok miatt, tíz esetben viszont pénzbírságot alkalmazott a szakhatóság, valamint 16 kilogramm élelmiszert lefoglaltak és megsemmisítettek. A szankciókhoz vezető kihágások leggyakrabban a következők voltak:

  • nem megfelelő vagy hiányos címkézés,

  • nem megfelelő hőmérsékleten történő tárolás,

  • nem megfelelő árukezelés,

  • higiéniai problémák.

Összességében kevesebb rendellenességet tapasztaltak a karácsony előtti ellenőrzések során, mint az elmúlt években, ám ennek nem az az oka, hogy szabálykövetőbbé vált minden egység, hanem az, hogy

a bányakatasztrófa óta eltelt időszakban lényegében „eltűntek a térképről” a parajdi vendéglátóegységek, és a korondiak egy része is.

Ezek sorra bezártak, így ott az idei év végi ünnepek előtt már nem volt, amit ellenőriznie a szakhatóságnak – tudtuk meg a megyei főállatorvostól. A korábbi években már az ünnepek előtt zsúfoltak voltak ezek az egységek, a szálláshelyeken is telt ház volt, de sajnos idén már nem ez a jellemző – közölte István Róbert.

A megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság a szilvesztert megelőző napokban is folytatja az ellenőrzéseket. A legfontosabb és legörvendetesebb az, hogy a karácsonyt megelőző időszakban nem kaptak ételmérgezésről szóló bejelentést – a főállatorvos bízik benne, hogy e tekintetben a szilveszter is hasonlóan csendesen telik majd el.

Hargita megye
