Tíz felnőttet keresztel meg a húsvéti vigília szertartásán XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa nagypénteken a Colosseumban tartott keresztúton
Fotó: Vatican Media
Tíz felnőttet részesít a keresztség szentségében XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában szombat este kilenckor kezdődő vigílián, amelyen a bazilika eddig néma harangjai ismét megszólalnak, és elindulnak a világ templomai felé.
A nagyszombati vigília a fény, az ige, a víz és az eucharisztia liturgiájából áll. A korábbi szokással ellentétben
A vigília a Szent Péter-bazilika előcsarnokában kezdődik – írja az MTI.
Az egyházfő megáldja a tüzet, és előkészíti a húsvéti gyertyát, vagyis belevés egy keresztet, az alfa és omega betűt, az idei évszámot és négy tömjénszöget is beleszúr. A pápa meggyújtja a gyertyát, és paptársaival bevonul a bazilikába, amelyet csak a hívők kezében tartott gyertyák világítanak majd meg.
XIV. Leó a szertartás során megáldja a vizet, és a keresztség szentségében részesít tíz felnőttet, akik általában a világ különböző részeit képviselik.
Az utóbbi években a nagyszombati vigílián a Szent Péter-bazilikában ötezren vettek részt, egyháziak és hívők. Aki nem fér be a bazilikába, a Szent Péter téri kivetítőkön követheti a szertartást.
Szombaton napközben a Szent Péter tér mozdulatlanságig megtelt látogatókkal:
A bazilikát kora délután lezárták a látogatók előtt, és a biztonsági ellenőrzések után csak az esti szertartás előtt nyitják újra.
A Szent Péter-bazilika előtt már áll a szabadtéri oltár, ahol XIV. Leó vasárnap délelőtt az ünnepi misét mutatja be. Azt követően
A bazilika főoltárát szombat délelőtt díszítették fel a szlovéniai Naklóból érkezett orchideákkal, valamint a Hollandiából szállított virágokkal, amelyek a bazilika előtti szabadtéri oltár körül is színes virágpázsitot alkottak.
A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.
Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.
Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.
XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.
A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.
Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.
A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.
Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.
Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.
szóljon hozzá!