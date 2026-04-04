Tíz felnőttet keresztel meg a húsvéti vigília szertartásán XIV. Leó pápa

Tíz felnőttet részesít a keresztség szentségében XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában szombat este kilenckor kezdődő vigílián, amelyen a bazilika eddig néma harangjai ismét megszólalnak, és elindulnak a világ templomai felé.

Székelyhon 2026. április 04., 19:052026. április 04., 19:05

A nagyszombati vigília a fény, az ige, a víz és az eucharisztia liturgiájából áll. A korábbi szokással ellentétben

XIV. Leó visszahelyezte a háromórás szertartás kezdetét este kilenc órára, ami azt jelenti, hogy éjfélkor fejeződik be.

A vigília a Szent Péter-bazilika előcsarnokában kezdődik – írja az MTI.

Az egyházfő megáldja a tüzet, és előkészíti a húsvéti gyertyát, vagyis belevés egy keresztet, az alfa és omega betűt, az idei évszámot és négy tömjénszöget is beleszúr. A pápa meggyújtja a gyertyát, és paptársaival bevonul a bazilikába, amelyet csak a hívők kezében tartott gyertyák világítanak majd meg.

Amikor a pápa a főoltárhoz ér, felkapcsolják a bazilika fényeit, és megszólalnak a harangok is, amelyeknek szava visszaindul a világ templomaiba.

XIV. Leó a szertartás során megáldja a vizet, és a keresztség szentségében részesít tíz felnőttet, akik általában a világ különböző részeit képviselik. Az utóbbi években a nagyszombati vigílián a Szent Péter-bazilikában ötezren vettek részt, egyháziak és hívők. Aki nem fér be a bazilikába, a Szent Péter téri kivetítőkön követheti a szertartást. Szombaton napközben a Szent Péter tér mozdulatlanságig megtelt látogatókkal:

a bazilikába való belépésre várakozók sora nem fért be a térre.

A bazilikát kora délután lezárták a látogatók előtt, és a biztonsági ellenőrzések után csak az esti szertartás előtt nyitják újra. A Szent Péter-bazilika előtt már áll a szabadtéri oltár, ahol XIV. Leó vasárnap délelőtt az ünnepi misét mutatja be. Azt követően

húsvéti beszédet mond, majd Urbi et Orbi áldását adja Róma városára és a földkerekségre.