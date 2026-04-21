Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szülők figyelmébe: megvan a bölcsődei és óvodai beiratkozás menetrendje

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tanügyminisztérium jóváhagyta kedden a bölcsődei és óvodai beiratkozások ütemtervét a 2026–2027-es tanévre.

Székelyhon

2026. április 21., 10:552026. április 21., 10:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint – melyet az Agerpres ismertet – május 18-a és 22-e között zajlik a már bölcsődés vagy óvodás gyerekek újraíratása. Május 22-én közzéteszik a szabadon maradt helyek számát.

Azokban az oktatási intézményekben, amelyekben bölcsőde is működik, a harmadik életévüket betöltött bölcsődéseket a szülők kérésére a rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben át lehet íratni a kiscsoportos óvodások közé.

A beiratkozás első szakasza május 25. és június 18. között zajlik. A beiratkozásnál három opciót kell megjelölni, a gyerekek elosztása a helyek számától függ. Május 25-e és 29-e között történik a kérések benyújtása, június 2–8. között az első opciók alapján történő elosztás, június 9–12. között a másodikként, június 15. és 17. között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő leosztás.

Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát.

A második szakaszban június 22–26. között kell benyújtani a kéréseket, majd június 29. és július 1. között az elsőként, július 2–6. között a másodikként, majd július 7-én és 8-án a harmadikként megjelölt opció alapján történik a helyek betöltése.

Július 9-én közzéteszik a második szakasz eredményeit és a második szakasz nyomán üresen maradt helyeket. Ezekre augusztus 17–27. között lehet majd jelentkezni azoknak, akiket az első két szakaszban sehova nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé.

A tanügyminisztérium emlékeztet, hogy a gyerekeknek kötelező kijárniuk az óvodai középső és nagycsoportot.

Belföld Oktatás Tanügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 21., kedd

Kelemen Hunor a PSD döntése után: az RMDSZ nem lép ki a kormányból

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ nem lép ki a kormányból, és nem vesz részt a PSD és a PNL közötti konfliktusban. A politikus úgy látja, a legsürgetőbb feladat most az ország gazdasági helyzetének stabilizálása.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Két csapadékos időszakot jósolnak a kéthetes előrejelzésben

A hőmérséklet olykor jelentős ingadozása várható a következő két hétben, és csapadékra is számítani lehet, főként ennek a hétnek az első napjaiban, majd április 27. után – derül ki az április 20. és május 3. közötti időszakra vonatkozó előrejelzésből.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Ivóvízszünet és útlezárás Székelyudvarhelyen

Gázvezeték cseréje miatt zárnak le egy utcát, két másikban az ivóvíz-szolgáltatás szünetelésére kell számítani kedden – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. április 21., kedd

2026. április 20., hétfő

Bolojan: felelőtlen a PSD döntése; továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget

Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen” a PSD döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek

Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől

A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR

George Simion pártelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egy saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül és előre hozott választások kiírását szorgalmazza.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó színész

Első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hétfőn Ilie Dumitrescu egykori labdarúgó fiát, Toto Dumitrescu színművészt egy általa okozott baleset helyszínének elhagyása miatt.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg

Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, amit aztán népszavazás erősíthet meg, de nem ez a leendő Tisza-kormány első feladata – jelentette ki Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Gyalogsági töltényeket találtak Csíkszentkirályon

Több mint száz gyalogsági töltényt és egy a kilövésükhöz használt eszközt találtak hétfőn délután Csíkszentkirályon – közli a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 20., hétfő

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!