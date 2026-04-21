Szülők figyelmébe: megvan a bölcsődei és óvodai beiratkozás menetrendje

A tanügyminisztérium jóváhagyta kedden a bölcsődei és óvodai beiratkozások ütemtervét a 2026–2027-es tanévre.

A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint – melyet az Agerpres ismertet – május 18-a és 22-e között zajlik a már bölcsődés vagy óvodás gyerekek újraíratása. Május 22-én közzéteszik a szabadon maradt helyek számát.

Azokban az oktatási intézményekben, amelyekben bölcsőde is működik, a harmadik életévüket betöltött bölcsődéseket a szülők kérésére a rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben át lehet íratni a kiscsoportos óvodások közé.

A beiratkozás első szakasza május 25. és június 18. között zajlik. A beiratkozásnál három opciót kell megjelölni, a gyerekek elosztása a helyek számától függ. Május 25-e és 29-e között történik a kérések benyújtása, június 2–8. között az első opciók alapján történő elosztás, június 9–12. között a másodikként, június 15. és 17. között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő leosztás.

Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát.

A második szakaszban június 22–26. között kell benyújtani a kéréseket, majd június 29. és július 1. között az elsőként, július 2–6. között a másodikként, majd július 7-én és 8-án a harmadikként megjelölt opció alapján történik a helyek betöltése.

Július 9-én közzéteszik a második szakasz eredményeit és a második szakasz nyomán üresen maradt helyeket. Ezekre augusztus 17–27. között lehet majd jelentkezni azoknak, akiket az első két szakaszban sehova nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé.

A tanügyminisztérium emlékeztet, hogy a gyerekeknek kötelező kijárniuk az óvodai középső és nagycsoportot.