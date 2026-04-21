Szülők figyelmébe: megvan a bölcsődei és óvodai beiratkozás menetrendje

A tanügyminisztérium jóváhagyta kedden a bölcsődei és óvodai beiratkozások ütemtervét a 2026–2027-es tanévre.
A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint – melyet az Agerpres ismertet – május 18-a és 22-e között zajlik a már bölcsődés vagy óvodás gyerekek újraíratása. Május 22-én közzéteszik a szabadon maradt helyek számát.
Azokban az oktatási intézményekben, amelyekben bölcsőde is működik, a harmadik életévüket betöltött bölcsődéseket a szülők kérésére a rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben át lehet íratni a kiscsoportos óvodások közé.
A beiratkozás első szakasza május 25. és június 18. között zajlik. A beiratkozásnál három opciót kell megjelölni, a gyerekek elosztása a helyek számától függ. Május 25-e és 29-e között történik a kérések benyújtása, június 2–8. között az első opciók alapján történő elosztás, június 9–12. között a másodikként, június 15. és 17. között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő leosztás.
Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát.
A második szakaszban június 22–26. között kell benyújtani a kéréseket, majd június 29. és július 1. között az elsőként, július 2–6. között a másodikként, majd július 7-én és 8-án a harmadikként megjelölt opció alapján történik a helyek betöltése.
Július 9-én közzéteszik a második szakasz eredményeit és a második szakasz nyomán üresen maradt helyeket. Ezekre augusztus 17–27. között lehet majd jelentkezni azoknak, akiket az első két szakaszban sehova nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé.
A tanügyminisztérium emlékeztet, hogy a gyerekeknek kötelező kijárniuk az óvodai középső és nagycsoportot.
Kelemen Hunor szerint az RMDSZ nem lép ki a kormányból, és nem vesz részt a PSD és a PNL közötti konfliktusban. A politikus úgy látja, a legsürgetőbb feladat most az ország gazdasági helyzetének stabilizálása.
A hőmérséklet olykor jelentős ingadozása várható a következő két hétben, és csapadékra is számítani lehet, főként ennek a hétnek az első napjaiban, majd április 27. után – derül ki az április 20. és május 3. közötti időszakra vonatkozó előrejelzésből.
Gázvezeték cseréje miatt zárnak le egy utcát, két másikban az ivóvíz-szolgáltatás szünetelésére kell számítani kedden – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen” a PSD döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.
Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
George Simion pártelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egy saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül és előre hozott választások kiírását szorgalmazza.
Első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hétfőn Ilie Dumitrescu egykori labdarúgó fiát, Toto Dumitrescu színművészt egy általa okozott baleset helyszínének elhagyása miatt.
Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, amit aztán népszavazás erősíthet meg, de nem ez a leendő Tisza-kormány első feladata – jelentette ki Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn.
Több mint száz gyalogsági töltényt és egy a kilövésükhöz használt eszközt találtak hétfőn délután Csíkszentkirályon – közli a Hargita megyei tűzoltóság.
