Spanyolországi vonatbaleset: egyelőre nem tudni, van-e román állampolgár az áldozatok között

A külügyminisztérium szerint román állampolgárok eddig nem kértek konzuli segítséget Románia külképviseletétől a csaknem 40 halálos áldozatot követelő spanyolországi vonatbaleset nyomán.
Hétfői közleménye értelmében a külügy az ország sevillai főkonzulátusán keresztül tájékoztatást kért az illetékes hatóságoktól arról, hogy vannak-e román állampolgárok az áldozatok között. A spanyol illetékesektől azt a választ kapták, hogy
A konzuli hivatal képviselői figyelemmel követik a helyzetet, állandó kapcsolatban állnak az illetékes hatóságokkal és készen állnak szükség esetén segítséget nyújtani a román állampolgároknak – szögezték le az Agerpres által idézett közleményben.
A minisztérium emlékeztetett arra is, hogy a román állampolgárok szükség esetné a sevillai főkonzulátus +34 954 233 243-as; +34 954 230 947-es; +34 954 624 053-as telefonszámán kérhetnek konzuli segítséget. Vészhelyzet esetén a +34 648 212 169-es sürgősségi számot kell hívni.
Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 39 ember életét vesztette, a sérültek száma hetven fölött van, legalább 24 ember sérülése súlyos, közülük négy kiskorú – írja az EFE spanyol hírügynökség.
A spanyolországi vonatbaleset vasárnap este történt. A Málaga és Madrid közötti útvonalon közlekedő Iryo-vonat egyelőre ismeretlen okból kisiklott, a szomszédos vágányra tért, és összeütközött egy másik szerelvénnyel, amelyik az ellenkező irányba, a fővárosból Huelva felé tartott. A két vonaton 484-en utaztak.
további 73 személyt kórházban ápolnak, közülük 24-nek – köztük négy gyereknek – súlyos az állapota.
Részvétet nyilvánított az államfő
Nicușor Dan államfő részvétét fejezte ki a spanyol népnek és Fülöp királynak a vasárnap esti tragikus vonatbaleset miatt. Az X-en közzzétett üzenetében a román elnök azt írta, mélyen megrendítette a számos halálos áldozatot követelő baleset. Az államfő együttérzéséről biztosította az áldozatok hozzátartozóit, és gyors felépülést kívánt a sérülteknek.
