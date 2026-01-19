Spanyolországi vonatbaleset: egyelőre nem tudni, van-e román állampolgár az áldozatok között

A külügyminisztérium szerint román állampolgárok eddig nem kértek konzuli segítséget Románia külképviseletétől a csaknem 40 halálos áldozatot követelő spanyolországi vonatbaleset nyomán.

Hétfői közleménye értelmében a külügy az ország sevillai főkonzulátusán keresztül tájékoztatást kért az illetékes hatóságoktól arról, hogy vannak-e román állampolgárok az áldozatok között. A spanyol illetékesektől azt a választ kapták, hogy

a mentési munkálatok még folyamatban vannak, és jelenleg nem szolgáltatnak információkat az áldozatokról.

A konzuli hivatal képviselői figyelemmel követik a helyzetet, állandó kapcsolatban állnak az illetékes hatóságokkal és készen állnak szükség esetén segítséget nyújtani a román állampolgároknak – szögezték le az Agerpres által idézett közleményben.

A minisztérium emlékeztetett arra is, hogy a román állampolgárok szükség esetné a sevillai főkonzulátus +34 954 233 243-as; +34 954 230 947-es; +34 954 624 053-as telefonszámán kérhetnek konzuli segítséget. Vészhelyzet esetén a +34 648 212 169-es sürgősségi számot kell hívni.

korábban írtuk Súlyos vonatbaleset Spanyolországban, csaknem negyvenen vesztették életüket Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 39 ember életét vesztette, a sérültek száma hetven fölött van, legalább 24 ember sérülése súlyos, közülük négy kiskorú – írja az EFE spanyol hírügynökség.

A spanyolországi vonatbaleset vasárnap este történt. A Málaga és Madrid közötti útvonalon közlekedő Iryo-vonat egyelőre ismeretlen okból kisiklott, a szomszédos vágányra tért, és összeütközött egy másik szerelvénnyel, amelyik az ellenkező irányba, a fővárosból Huelva felé tartott. A két vonaton 484-en utaztak.