Segélycsomagot kapnak a kormánytól a rászorulók

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Fotó: Olti Angyalka
Az ügyvivő kabinet pénteki ülésén jóváhagyta 18,87 millió lej értékű termék kivételét és ingyenes szétosztását az állami tartalékalapból a rászorulók között sürgősségi humanitárius segélyként.
A kormányhatározat szerint a segélycsomagokat
Az intézkedés célja a társadalmi kirekesztettség megelőzése és felszámolása, valamint az életminőség javítása.
A segélycsomagok élelmiszerekből (száraztészta, kukoricaliszt, cukor, liszt, rizs, napraforgóolaj, lekvár és sajt), ruházati cikkekből és lábbelikből (férfi alsóneműk és zoknik, tréningruhák, pólók, esőkabátok, férfi bakancsok és gumicsizmák), hálószobai eszközökből és ágyneműből (ágyak, matracok, lepedők, párnák, takarók és párnahuzatok), valamint higiéniai cikkekből (zsebkendők és higiéniai csomagok gyermekek, nők és férfiak számára) állnak.
A segélyeket a megyei és bukaresti kerületi szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok kapják meg, amelyek továbbítják az érintetteknek.
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