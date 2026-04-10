Orbán Viktor: Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége

Fotó: Orbán Viktor/Facebook
Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.
2026. április 10., 10:37
2026. április 10., 10:382026. április 10., 10:38
A Fidesz elnöke a vasárnapi országgyűlési választáson történő részvételre, a kormánypártok támogatására kérte a szavazókat, és azt ígérte, minden családot megvédenek.
Orbán Viktor azt mondta, ez most nem a széthúzás, nem a harag és nem a gyűlölködés ideje,
„Mi nemzeti egységet hirdetünk, és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni” – fogalmazott a kormányfő az Üzenet minden magyarnak című videóban.
Közölte, vasárnap nemcsak kormányt választanak a magyarok, hanem „sorsot a hazának”. Úgy értékelt, hogy
Mint kifejtette: hazaküldték a Nemzetközi Valutaalapot, az IMF-et, megadóztatták a bankokat és a multikat, és így megszüntették Magyarország kiszolgáltatottságát.
– sorolta az MTI szemléje szerint.
Hozzátette azt is, hogy bevezették a rezsicsökkentést és megvédték a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól.
– hangoztatta Orbán Viktor
A kormányfő kijelentette: az a veszély fenyeget, hogy az ország által az elmúlt 16 évben elért eredmények elvesznek, mert a világban dúló háborúk mellett
Elmondta, ellenfeleik semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, erőszakkal fenyegetik a kormánypártok híveit, és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt. Tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna a voksaikat – fűzte hozzá Orbán Viktor.
Úgy összegzett, hogy „ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését”.
A miniszterelnök azt kérte a választóktól, beszéljenek családtagjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel, és mondják el nekik, hogy „a tét óriási, a változtatás veszély, a Fidesz a biztos választás”.
Akik még nem adták le levélszavazatukat, már nem lehetnek biztosak, hogy a postai úton feladott boríték időben megérkezik. Ezért fontos, hogy azokat az RMDSZ vagy az Eurotrans Alapítvány irodáin keresztül juttassák el, vagy a konzulátuson adják le.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 231 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint.
szóljon hozzá!