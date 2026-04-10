Orbán Viktor: Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Székelyhon

2026. április 10., 10:37

A Fidesz elnöke a vasárnapi országgyűlési választáson történő részvételre, a kormánypártok támogatására kérte a szavazókat, és azt ígérte, minden családot megvédenek.

Orbán Viktor azt mondta, ez most nem a széthúzás, nem a harag és nem a gyűlölködés ideje,

Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége.

„Mi nemzeti egységet hirdetünk, és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni” – fogalmazott a kormányfő az Üzenet minden magyarnak című videóban.

Közölte, vasárnap nemcsak kormányt választanak a magyarok, hanem „sorsot a hazának”. Úgy értékelt, hogy

16 év alatt egy düledező országból stabil és biztonságos hazát építettek együtt a magyarokkal.

Mint kifejtette: hazaküldték a Nemzetközi Valutaalapot, az IMF-et, megadóztatták a bankokat és a multikat, és így megszüntették Magyarország kiszolgáltatottságát.

Egymillió új munkahelyet teremtettek, bevezették a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíjat, a minimálbér emelésével pedig elérték, hogy a bérek a négyszeresére emelkedtek

– sorolta az MTI szemléje szerint.

Hozzátette azt is, hogy bevezették a rezsicsökkentést és megvédték a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól.

Idézet
Kerítést építettünk, és megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak, és képesek voltunk, ha kellett, Brüsszel ellenében is nemet mondani a háborúra”

– hangoztatta Orbán Viktor

A kormányfő kijelentette: az a veszély fenyeget, hogy az ország által az elmúlt 16 évben elért eredmények elvesznek, mert a világban dúló háborúk mellett

egy olyan energia- és pénzügyi válság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki.

Elmondta, ellenfeleik semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, erőszakkal fenyegetik a kormánypártok híveit, és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt. Tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna a voksaikat – fűzte hozzá Orbán Viktor.

Úgy összegzett, hogy „ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését”.

A miniszterelnök azt kérte a választóktól, beszéljenek családtagjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel, és mondják el nekik, hogy „a tét óriási, a változtatás veszély, a Fidesz a biztos választás”.

A rovat további cikkei

2026. április 10., péntek

Sokan lemaradhatnak: így juttatható el időben a levélszavazat

Akik még nem adták le levélszavazatukat, már nem lehetnek biztosak, hogy a postai úton feladott boríték időben megérkezik. Ezért fontos, hogy azokat az RMDSZ vagy az Eurotrans Alapítvány irodáin keresztül juttassák el, vagy a konzulátuson adják le.

Már 231 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 231 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint.

Két betörés elkövetőjét is sikerült azonosítaniuk a rendőröknek

Két lopási ügyet is felgöngyölített a Kovászna megyei rendőrség, az elkövetők őrizetben várják a hatóságok további döntését.

A kórusmuzsika ünnepe Kézdivásárhelyen

Az elsőt 1995-ben hozták tető alá, egy évvel azt követően, hogy a mostani társszervezője, a Pro Cantus Egyesület, illetve kamrakórus létrejött. Pénteken és szombaton Kézdivásárhelyen tartják a Felsőháromszéki Kórusfesztivál 29. kiadását.

2026. április 09., csütörtök

Felelősségre vonnák Mihai Tîrnoveanut, amiért magyarellenes uszítással gyalázta meg a húsvét ünnepét

Az unitáriusok Rómája – így emlegették régen Bölönt, amelynek vártemplomáról a Nemzet útja vezetője az állítja, hogy korábban ortodox volt. Mihai Tîrnoveanut történelemhamisítással vádolják és panaszt tesznek ellene a diszkriminációellenes tanácsnál.

Kifogásolható és rosszul tárolt élelmiszerek miatt közel 4 millió lej értékben bírságolt a fogyasztóvédelem

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) április 6. és 9. között több mint ezer gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket, és megközelítőleg 3,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat.

Semjén Zsolt: szükség van minden magyar kiállására

Részvételre buzdítja a határon túli magyarokat az országgyűlési választásokon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

2026. április 09., csütörtök

Új korszak kezdődik: megérkezett a Da Vinci robot a csíkszeredai kórházba

Leszállították azt a 14,5 millió lejes Da Vinci robotsebészeti eszközt a csíkszeredai kórházba, amellyel a jövőben minimális beavatkozással és nagyobb precizitással végezhetnek elsősorban onkológiai műtéteket. A gépeket a sajtónak is megmutatták.

Megélhetésükért aggódnak, a politikusok segítségét kérték a vegyipari kombinát alkalmazottai

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.

Közel 500, feketén foglalkoztatott alkalmazottat azonosított a munkaügy

A munkaügyi felügyelőség több mint 7 millió lejre rótt ki bírságokat néhány nap alatt, és közel 500 feketén dolgozó személyt azonosított – hívta fel a figyelmet csütörtökön a munkaügyi miniszter.

