Orbán Viktor: Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége

Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.

A Fidesz elnöke a vasárnapi országgyűlési választáson történő részvételre, a kormánypártok támogatására kérte a szavazókat, és azt ígérte, minden családot megvédenek. Orbán Viktor azt mondta, ez most nem a széthúzás, nem a harag és nem a gyűlölködés ideje,

„Mi nemzeti egységet hirdetünk, és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni” – fogalmazott a kormányfő az Üzenet minden magyarnak című videóban. Hirdetés Közölte, vasárnap nemcsak kormányt választanak a magyarok, hanem „sorsot a hazának”. Úgy értékelt, hogy

16 év alatt egy düledező országból stabil és biztonságos hazát építettek együtt a magyarokkal.

Mint kifejtette: hazaküldték a Nemzetközi Valutaalapot, az IMF-et, megadóztatták a bankokat és a multikat, és így megszüntették Magyarország kiszolgáltatottságát.

Egymillió új munkahelyet teremtettek, bevezették a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíjat, a minimálbér emelésével pedig elérték, hogy a bérek a négyszeresére emelkedtek

– sorolta az MTI szemléje szerint. Hozzátette azt is, hogy bevezették a rezsicsökkentést és megvédték a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól.

Kerítést építettünk, és megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak, és képesek voltunk, ha kellett, Brüsszel ellenében is nemet mondani a háborúra”

– hangoztatta Orbán Viktor A kormányfő kijelentette: az a veszély fenyeget, hogy az ország által az elmúlt 16 évben elért eredmények elvesznek, mert a világban dúló háborúk mellett

egy olyan energia- és pénzügyi válság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki.