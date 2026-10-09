Vádat emelt a Jászberényi Járási Ügyészség egy 19 éves jászkiséri lány ellen, aki idén nyáron a jászapáti római katolikus templomból perselypénzt és vagyontárgyakat lopott – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A közlemény szerint az ügyészség kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat a lánnyal szemben – írták.

a templom zárt perselyei közül többet is felfeszített, azokból háromezer forint készpénzhez jutott, az egyik perselyt a falból kitépte és magával vitte.

A vádlott a kora esti órákban visszament a templomba, majd a hittanteremből a falra szerelt tévékészüléket és a távirányítót is ellopta, a készüléket tartó konzolt megrongálta. A tévékészüléket és a távirányítót azóta lefoglalták – fűzték hozzá.

A járási ügyészség a vádlottal szemben, aki cselekményét lopás miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el, börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy a bíróság rendelje el a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is – közölték. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság fog dönteni.