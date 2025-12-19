Nem állhat le az ellátás, ha nem működik az egészségügyi kártya

Gyakori, hogy nem használható az egészségügyi kártya, de a páciensek jogai ilyenkor sem sérülhetnek
A páciensek nem maradhatnak ellátás nélkül akkor sem, amikor nem működik az elektronikus egészségügyi kártyák rendszere, hangsúlyozta egy panasz nyomán a Székelyhonnak a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.
A hónap eleje óta fennakadások vannak az egészségügyi rendszert kiszolgáló, egyebek között az elektronikus egészségügyi kártyákat is kezelő informatikai platform működésében. A problémának egyes esetekben a beteg látja kárát, mint ahogyan azt egy páciens panasza is igazolja.
A férfi múlt héten kellett elmenjen háziorvosához, hogy receptet írasson fel krónikus betegségére szedett gyógyszerére, ám már akkor
háziorvosa nem tudta kiállítani a receptet az elektronikus rendszerben.
– panaszolta szerdán a férfi, aki végül, megelégelve az eredménytelen köröket, kénytelen volt teljes áron megvenni gyógyszereit a patikában.
„Semmilyen szolgáltató nem utasíthatja el a beteget, ha a rendszer nem megy, akkor sem, mert a családorvosnak, de minden más szolgáltatónak is lehetősége van offline receptet írni. Tehát
– fogalmazott megkeresésünkre Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.
Az ilyen helyzetek áthidalását illetően elmondta azt is, hogy az offline, vagyis az informatikai platformon kívül biztosított szolgáltatásokat 72 órán belül kell bevezetni a rendszerbe.
Ha ennyi időn belül nem tudják elhárítani a meghibásodást az országos rendszerben és újra működőképessé tenni azt, akkor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke kiad egy rendeletet – minden ilyen esetben –, amivel meghosszabbítja ezt a periódust, hogy az időközben offline elvégzett egészségügyi szolgáltatásokat le lehessen jelenteni.
Így tehát, ha vannak még hasonló helyzetben lévő páciensek, mindenképp
– mondta Duda Tihamér.
Az elektronikus egészségügyi kártyákat kezelő rendszer sok bosszúságot okozott az elmúlt években az egészségügyi rendszerben, ugyanis gyakoriak voltak több napig tartó kiesések, amikor nem működött a platform. Ez az utóbbi időszakban sem történt másként: az e havit megelőzően októberben, illetve augusztusban is voltak leállások.
Amint arról Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter többször is nyilatkozott az utóbbi időben a központi sajtóban, az új platform interaktív lesz, és egy kód, illetve jelszó segítségével elérhető lesz a páciensek számára is telefonról, laptopról vagy más egyaránt.
A betegek így megtekinthetik saját kórtörténetüket, de akár elektronikus egészségügyi kartotékjukat is. Ezenkívül
Az új platform az egészségügyi szolgáltatók számára is sokkal interaktívabb és használhatóbb felületet biztosít majd, mint a jelenlegi. Ugyanakkor minden dokumentum – recept, küldőpapír, beutaló stb. – elektronikussá válik, a betegek pedig a személyi számuk bediktálásával, egészségügyi kártyájuk vagy személyazonossági igazolványuk felmutatásával válthatják ki a gyógyszertárban a számukra felírt gyógyszereket.
Kezdetben mindhárom módszert működtetik majd, de a későbbiekben ezt funkciót teljes egészében az elektronikus személyazonossági igazolvány venné át.
A szaktárca vezetője szerint az új platform, amely
Ez 100 millió euróból valósul meg, amelyre az ország a PNRR programon keresztül kapott finanszírozást.
Hamarosan országszerte elérhetővé válik az új típusú személyazonossági igazolvány, amely elektronikusan is tárolja a személyes adatokat. Az új személyi elterjedésével fokozatosan az elektronikus egészségügyi kártyák is megszűnnek.
