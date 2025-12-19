Nem állhat le az ellátás, ha nem működik az egészségügyi kártya

Gyakori, hogy nem használható az egészségügyi kártya, de a páciensek jogai ilyenkor sem sérülhetnek

A páciensek nem maradhatnak ellátás nélkül akkor sem, amikor nem működik az elektronikus egészségügyi kártyák rendszere, hangsúlyozta egy panasz nyomán a Székelyhonnak a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.

Széchely István 2025. december 19., 07:392025. december 19., 07:39

A hónap eleje óta fennakadások vannak az egészségügyi rendszert kiszolgáló, egyebek között az elektronikus egészségügyi kártyákat is kezelő informatikai platform működésében. A problémának egyes esetekben a beteg látja kárát, mint ahogyan azt egy páciens panasza is igazolja. A férfi múlt héten kellett elmenjen háziorvosához, hogy receptet írasson fel krónikus betegségére szedett gyógyszerére, ám már akkor

nem működött az egészségügyi szolgáltatások érvényesítésére szolgáló informatikai platform,

háziorvosa nem tudta kiállítani a receptet az elektronikus rendszerben.

„Péntek óta küldözgetnek a családorvostól az egészségügyi pénztárhoz, onnan pedig vissza”

– panaszolta szerdán a férfi, aki végül, megelégelve az eredménytelen köröket, kénytelen volt teljes áron megvenni gyógyszereit a patikában. Nem küldhetik el a pácienst „Semmilyen szolgáltató nem utasíthatja el a beteget, ha a rendszer nem megy, akkor sem, mert a családorvosnak, de minden más szolgáltatónak is lehetősége van offline receptet írni. Tehát

azt, hogy nem megy a rendszer, nem érezheti a beteg, a páciens jogai nem sérülhetnek, a szolgáltató offline meg kell oldja ezt a problémát”

– fogalmazott megkeresésünkre Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.

Az ilyen helyzetek áthidalását illetően elmondta azt is, hogy az offline, vagyis az informatikai platformon kívül biztosított szolgáltatásokat 72 órán belül kell bevezetni a rendszerbe. Hirdetés Ha ennyi időn belül nem tudják elhárítani a meghibásodást az országos rendszerben és újra működőképessé tenni azt, akkor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke kiad egy rendeletet – minden ilyen esetben –, amivel meghosszabbítja ezt a periódust, hogy az időközben offline elvégzett egészségügyi szolgáltatásokat le lehessen jelenteni. Így tehát, ha vannak még hasonló helyzetben lévő páciensek, mindenképp

menjenek vissza az egészségügyi szolgáltatóhoz, ahol nem jártak sikerrel, mert meg kell kapják az ellátást az informatikai platform üzemzavarai idején is

– mondta Duda Tihamér. Teljesen újjáépítik az évek óta vacakoló rendszert Az elektronikus egészségügyi kártyákat kezelő rendszer sok bosszúságot okozott az elmúlt években az egészségügyi rendszerben, ugyanis gyakoriak voltak több napig tartó kiesések, amikor nem működött a platform. Ez az utóbbi időszakban sem történt másként: az e havit megelőzően októberben, illetve augusztusban is voltak leállások.

A már több mint húsz éve működtetett rendszert a közeljövőben lecseréli az egészségügyi minisztérium.

Amint arról Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter többször is nyilatkozott az utóbbi időben a központi sajtóban, az új platform interaktív lesz, és egy kód, illetve jelszó segítségével elérhető lesz a páciensek számára is telefonról, laptopról vagy más egyaránt. A betegek így megtekinthetik saját kórtörténetüket, de akár elektronikus egészségügyi kartotékjukat is. Ezenkívül

elektronikusan foglalhatnak időpontot háziorvosuknál vagy a járóbeteg-ellátásban működő szakrendelőkbe is.

Az új platform az egészségügyi szolgáltatók számára is sokkal interaktívabb és használhatóbb felületet biztosít majd, mint a jelenlegi. Ugyanakkor minden dokumentum – recept, küldőpapír, beutaló stb. – elektronikussá válik, a betegek pedig a személyi számuk bediktálásával, egészségügyi kártyájuk vagy személyazonossági igazolványuk felmutatásával válthatják ki a gyógyszertárban a számukra felírt gyógyszereket. Kezdetben mindhárom módszert működtetik majd, de a későbbiekben ezt funkciót teljes egészében az elektronikus személyazonossági igazolvány venné át. A szaktárca vezetője szerint az új platform, amely

már 60 százalékos megvalósítási fázisban van, 2026. augusztusától kerül bevezetésre.