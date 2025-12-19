Kelemen Hunor: idén is megvédtük a magyarokat!

Támogatói tartalom 2025. december 19., 09:002025. december 19., 09:00

– Májusban, egy másfél éves történelmi választási sorozat után ünnepelt az RMDSZ, ma viszont sokan csalódottak. Most is úgy látja, van mit ünnepelni? – Az ünnepi időszak mindig gyorsan lejár, és kezdődik a munka. Tavaly három választáson, idén az elnökválasztáson bizonyítottuk: erősebb közösség vagyunk, mint ahogy sokan gondolják, és döntő részünk volt abban, hogy ma nem Simonnak hívják Románia elnökét. Ez ma is siker: az erdélyi magyar közösség sikere. Kormányzati elképzeléseink egy teljes ciklus után lesznek számonkérhetőek rajtunk. Most egy nagyon nehéz út elején tartunk, nincs ünnepi hangulat. – Sokan azt mondják: „legyőztük a szélsőségeseket, de rosszabbul élünk, mint egy éve”. Csak ígéret volt, hogy egy építkező időszak következik? – Mi is reméltük, hogy a magyarellenesek veresége után nyugodtabb évek jönnek, amikor két kézzel építkezhetünk. Ehelyett az lett, hogy az egyik kezünkkel továbbra is védekeznünk kell. A szélsőségesek ma is erősek, és ha rajtuk múlna, a magyar intézmények, iskolák, települések, megyék lennének az első áldozatok. Nekünk minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy ne kerüljenek hatalomra. És közben a mindennapi gondokra is választ kell adnunk.

Fotó: Gönczi Tamás

– Azt mondták: józan ész, méltányosság. Ehhez képest adóemelés, megszorítások, drágulás lett. – A kampány idején még nem lehetett sejteni, milyen szétzilált költségvetést örököl a következő kormány: tízmilliárdos hiány, romló gazdasági teljesítmény. A legsürgősebb teendő az ország fizetésképtelenné válásának megakadályozása volt. Ha nem tudjuk megakadályozni, jön a Nemzetközi Valutaalap, és az 24%-os ÁFA-t, brutális leépítéseket, nyugdíjak csökkentését jelentette volna. Az adóemelés, bár nem szívesen léptük meg, elkerülhetetlen volt. De közben elértük, hogy az alapélelmiszerek ársapkája megmaradjon, és a válság árát ne csak a kisemberek fizessék. – Miért lett tagja az RMDSZ a kormánynak? – Nincs alternatíva az AUR-ral szemben. Én nem vagyok elégedett sem a koalíció működésével, sem az intézkedések sorrendjével. Sokszor csak mi mondjuk ki egyértelműen és bátran, ha valamit másképp kell csinálni. Sok a halogatás, lassan születnek a döntések. Az intézkedések sorrendje egyértelműen rossz, de az idő szorítása miatt nem volt alternatíva. A helyes sorrend szerint az általános adóemelést megelőzi a kiváltságok megnyirbálása és az állami fogyókúra elkezdése – hogy az emberek lássák: magunkon kezdjük a megszorításokat. Lehetett volna azt mondani, hogy elbújunk a felelősség elől, ellenzékbe megyünk, és majd elviszi más a balhét. De akkor kevesebb esélyünk lett volna megvédeni a magyarokat. – Ha egy magyar ember azt kérdezi: mit intézett el nekem az RMDSZ, mi a válasza? – Megakadályoztuk a magyar megyék megszüntetését és a kistelepülések kényszerrel történő összevonását, tehát a közösséget a teljes kiszolgáltatottságtól védtük meg. Megmentettük a magyar iskolákat az összevonástól, és tíz év után újraindult a marosvásárhelyi katolikus líceum is. Elértük, hogy ne Bukarest legyen az ország egyetlen nagy kedvezményezettje: már nem fordulhat elő, hogy egy metrószakaszt teljes egészében az erdélyi falvak rovására finanszírozzanak. Nem engedtük, hogy kétfordulós legyen a polgármester-választás, hogy ott, ahol sok magyar ember él, magyar polgármester maradhasson 2028 után is. És nem álltak le teljesen a fejlesztések. Ezek mind rajtunk múltak.

Fotó: Gönczi Tamás