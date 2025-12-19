Szeretetkosár, amiből nemcsak kivenni lehet

A szeretetkosár minden reggel a Vastag-soron várja a járókelőket

A segítség mindig jól jön, karácsony közeledtével pedig különösen nagy ereje van az apró, emberi gesztusoknak. Egy kézdivásárhelyi pékség minden reggel szeretetkosarat helyez ki üzlete bejáratához, amiből nemcsak kivenni lehet, hanem beletenni is.

Kocsis Károly 2025. december 19., 08:302025. december 19., 08:30

Példamutató kezdeményezéssel rukkolt elő a kézdivásárhelyi Székely Pékség. Szerda óta a Nicolae Bălcescu utcai üzletük előtt (ahogy a helyiek inkább ismerik: a Vastag-soron) minden reggel egy kosár várja a járókelőket, benne frissen készült péktermékekkel.

A szeretetkosár tartalmából – ahogy a kezdeményezést elnevezték – bárki elvehet „egy falatot”, de elsősorban azoknak szól, akiknek épp nehezebb napjaik vannak.

Egy lapra írt üzenet is jelzi ezt: „Ha nehéz napod van, itt egy falat segítség – kérlek, vegyél el bátran a kosárból!” Hirdetés A kezdeményezés emberi oldalát hangsúlyozta a Székelyhonnak a pékség vezetőségét képviselő Székely László is. Mint mondta:

a szeretetkosár legfőbb célja az, hogy az ünnepek közeledtével senki ne érezze magát egyedül.

„Hiszünk abban, hogy egy közösség akkor igazán erős, ha odafigyelünk egymásra, különösen karácsony előtt” – fogalmazott. Azt is elmondta, az akciót az év végéig tervezik folytatni, és már az első napok tapasztalatai megerősítették őket abban, hogy szükség van az ilyen gesztusokra:

nemcsak elvittek a kosárból, hanem sokan tettek is bele, teát, kekszet, édességet.