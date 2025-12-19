Szeretetkosár, amiből nemcsak kivenni lehet

A szeretetkosár minden reggel a Vastag-soron várja a járókelőket
Fotó: Kocsis Károly
A segítség mindig jól jön, karácsony közeledtével pedig különösen nagy ereje van az apró, emberi gesztusoknak. Egy kézdivásárhelyi pékség minden reggel szeretetkosarat helyez ki üzlete bejáratához, amiből nemcsak kivenni lehet, hanem beletenni is.
Példamutató kezdeményezéssel rukkolt elő a kézdivásárhelyi Székely Pékség. Szerda óta a Nicolae Bălcescu utcai üzletük előtt (ahogy a helyiek inkább ismerik: a Vastag-soron) minden reggel egy kosár várja a járókelőket, benne frissen készült péktermékekkel.
Egy lapra írt üzenet is jelzi ezt: „Ha nehéz napod van, itt egy falat segítség – kérlek, vegyél el bátran a kosárból!”
A kezdeményezés emberi oldalát hangsúlyozta a Székelyhonnak a pékség vezetőségét képviselő Székely László is. Mint mondta:
„Hiszünk abban, hogy egy közösség akkor igazán erős, ha odafigyelünk egymásra, különösen karácsony előtt” – fogalmazott.
Azt is elmondta, az akciót az év végéig tervezik folytatni, és már az első napok tapasztalatai megerősítették őket abban, hogy szükség van az ilyen gesztusokra:
A tartalma eddig már a délelőtti órákban gazdára talált.
A Székely Pékség a város egyik legrégebbi sütőipari műhelye, 2000-ben alapították, jelenleg 23 alkalmazottnak biztosít megélhetést. Itt a hagyományos kézműves technológia ma is fontos szerepet kap a munka során.
Péntek hajnalban Murfatlarban elfogták a hatóságok a Poarta Albă börtönből csütörtökön megszökött elítéltet.
A páciensek nem maradhatnak ellátás nélkül akkor sem, amikor nem működik az elektronikus egészségügyi kártyák rendszere, hangsúlyozta egy panasz nyomán a Székelyhonnak a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.
Egy disznó csatangolt csütörtök este a Marosvásárhely-Radnót közötti autópályán.
A városi autóbuszokon tapasztalt reggeli zsúfoltság elkerülése érdekében hétköznapokon 6.30 és 8.30 között ne lehessen használni az ingyenes nyugdíjas bérleteket – áll abban a határozat-tervezetben, amit a marosvásárhelyi tanácsosoknak kell megszavazniuk.
A sepsiszentgyörgyi mozi közelébe költözött a sepsiszentgyörgyi rendőrség, az új székházban fogadják a lakosságot is.
Adománygyűjtést szerveznek vasárnap a gyergyóalfalui Baricz Alfonz részére, aki munkavégzés közben szenvedett balesetet.
Vonatbaleset történt csütörtökön délután Szászrégenben, amelyben egy 43 éves nő életét vesztette.
Közbiztonsági fejlesztések indulnak Gyergyószentmiklóson, miközben a frissen bevezetett fizetéses parkolás első tapasztalatai alapján több szabályozást is módosított a képviselő-testület.
Letette csütörtökön a hűségesküt és román állampolgár lett Dominic Fritz temesvári polgármester, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke.
1 hozzászólás