Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt sürgős intézkedéseket rendeltek el Romániában: Október 18-ig másodpercenként 20 köbméterrel növelik az Iezer-víztározóból leengedett víz mennyiségét, hogy biztosítsák a csernavodai atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges vízellátást.

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A Román Vízügyi Igazgatóság (ANAR) szombati közleménye szerint a Duna országhatárra érkező vízhozama másodpercenként 1200 köbméter alá csökkent. Csernavodánál a vízállás október 10-én mínusz 259 centiméter volt,

A helyzet miatt összehangolt beavatkozásra van szükség. A Iezer-víztározóból október 10. és 18. között növelik a vízleeresztést, emellett az Olt folyón található Izbiceni-, valamint az Argeș folyón található Mihăilești-víztározóból is ellenőrzött módon engednek le vizet. Ezzel a Dunába jutó vízmennyiséget növelnék, és

Az ANAR hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem jelenti az Iezer-víztározó leürítését: a beavatkozás után is több mint 40 millió köbméter víz marad benne. A vízleeresztést folyamatosan ellenőrzik, és a hidrológiai körülményekhez igazítják.

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A vízügyi igazgatóság közleménye szerint, melyet az Agerpres szemlézett