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Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt

Mérsékelnék a vízszint további csökkenését Csernavodánál. • Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Mérsékelnék a vízszint további csökkenését Csernavodánál.

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

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A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt sürgős intézkedéseket rendeltek el Romániában: Október 18-ig másodpercenként 20 köbméterrel növelik az Iezer-víztározóból leengedett víz mennyiségét, hogy biztosítsák a csernavodai atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges vízellátást.

Székelyhon

2026. október 10., 19:552026. október 10., 19:55

A Román Vízügyi Igazgatóság (ANAR) szombati közleménye szerint a Duna országhatárra érkező vízhozama másodpercenként 1200 köbméter alá csökkent. Csernavodánál a vízállás október 10-én mínusz 259 centiméter volt,

mindössze három centiméterrel meghaladva a hűtővíz szivattyúzásához szükséges üzemi határértéket.

A helyzet miatt összehangolt beavatkozásra van szükség. A Iezer-víztározóból október 10. és 18. között növelik a vízleeresztést, emellett az Olt folyón található Izbiceni-, valamint az Argeș folyón található Mihăilești-víztározóból is ellenőrzött módon engednek le vizet. Ezzel a Dunába jutó vízmennyiséget növelnék, és

mérsékelnék a vízszint további csökkenését Csernavodánál.

Az ANAR hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem jelenti az Iezer-víztározó leürítését: a beavatkozás után is több mint 40 millió köbméter víz marad benne. A vízleeresztést folyamatosan ellenőrzik, és a hidrológiai körülményekhez igazítják.

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A vízügyi igazgatóság közleménye szerint, melyet az Agerpres szemlézett

a csernavodai atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges vízkészletek biztosítása nemzeti érdek,

az intézkedések pedig a súlyos hidrológiai helyzet kezelését és az erőmű működését fenyegető kockázatok csökkentését szolgálják.

Belföld
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