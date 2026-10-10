Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt

Mérsékelnék a vízszint további csökkenését Csernavodánál.
Fotó: Alex Micsik/Agerpres
A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt sürgős intézkedéseket rendeltek el Romániában: Október 18-ig másodpercenként 20 köbméterrel növelik az Iezer-víztározóból leengedett víz mennyiségét, hogy biztosítsák a csernavodai atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges vízellátást.
A Román Vízügyi Igazgatóság (ANAR) szombati közleménye szerint a Duna országhatárra érkező vízhozama másodpercenként 1200 köbméter alá csökkent. Csernavodánál a vízállás október 10-én mínusz 259 centiméter volt,
A helyzet miatt összehangolt beavatkozásra van szükség. A Iezer-víztározóból október 10. és 18. között növelik a vízleeresztést, emellett az Olt folyón található Izbiceni-, valamint az Argeș folyón található Mihăilești-víztározóból is ellenőrzött módon engednek le vizet. Ezzel a Dunába jutó vízmennyiséget növelnék, és
Az ANAR hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem jelenti az Iezer-víztározó leürítését: a beavatkozás után is több mint 40 millió köbméter víz marad benne. A vízleeresztést folyamatosan ellenőrzik, és a hidrológiai körülményekhez igazítják.
A vízügyi igazgatóság közleménye szerint, melyet az Agerpres szemlézett
az intézkedések pedig a súlyos hidrológiai helyzet kezelését és az erőmű működését fenyegető kockázatok csökkentését szolgálják.
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