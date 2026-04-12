Mind címlapon tartják a magyarországi választást a vezető román portálok

Montázs: Székelyhon

Címlapon hozzák a 2026-os magyar országgyűlési választással kapcsolatos információkat a vezető román hírportálok.

2026. április 12., 18:592026. április 12., 18:59

A Digi24 képes lapozóval mutatja be az újdonságokat, történelmi jelentőségűnek nevezve a vasárnapi választást, amelyet az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, Oroszországban és másutt is szoros figyelemmel kísérnek.

A News.ro – a Politico elemzésére hivatkozva – már kissé előretekint, kiemelve, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök tábora és az ellenzék kölcsönösen választási csalással vádolják egymást, miközben mindkét fél egy lehetséges összecsapásra készül a sorsdöntő választások eredményei miatt.

Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson
Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson

A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.

A Hotnews.ro élő hírfolyammal tudósít, hangsúlyt fektetve a magas részvételre. „A választók már kora reggel elkezdtek szavazni, a részvétel pedig a nap folyamán nőtt, amikor sok szavazóhelyiség előtt sorok alakultak ki, mind az országban, mind külföldön. (...) Egymás után dőltek meg a rekordok” – írják, eligazítva román olvasóikat afelől is, hogy a küzdelem Orbán Viktor Fidesz- és Magyar Péter Tisza-tábora között zajlik. Utóbbi „az első olyan ellenzéki, akinek a felmérések szerint valós esélye van nyerni Orbán Viktor ellenében.

Az Antena3 CNN a hajmeresztő hírektől sem tartja távol magát, beemelve az „ukrán káoszkísérleteket” is.

Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények
Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények

A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától (helyi idő szerint, romániai idő szerint 9 órától) kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését.

Ezek is érdekelhetik

Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
248 km/órával robogott Székelyföld felé
Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
FRISSÍTVE – Kétharmad közelében a részvétel: délután háromig már a választók 66 százaléka voksolt
Rangadót nyert az UTA, egy félidő alatt négyet vágott az FCSB (videóval)
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
Székelyhon

Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
248 km/órával robogott Székelyföld felé
Székelyhon

248 km/órával robogott Székelyföld felé
Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
Székely Sport

Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
FRISSÍTVE – Kétharmad közelében a részvétel: délután háromig már a választók 66 százaléka voksolt
Krónika

FRISSÍTVE – Kétharmad közelében a részvétel: délután háromig már a választók 66 százaléka voksolt
Rangadót nyert az UTA, egy félidő alatt négyet vágott az FCSB (videóval)
Székely Sport

Rangadót nyert az UTA, egy félidő alatt négyet vágott az FCSB (videóval)
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Nőileg

12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
2026. április 12., vasárnap

Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson

A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.

Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson
Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson
2026. április 12., vasárnap

Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson
Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények

A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától (helyi idő szerint, romániai idő szerint 9 órától) kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését.

Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények
Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények
2026. április 12., vasárnap

Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények
Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok

Helyi idő szerint délután három (romániai idő szerint négy) óráig a választópolgárok 66,01 százaléka voksolt a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson. Ez minden eddiginél nagyobb arány, az időszakot tekintve.

Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok
Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok
2026. április 12., vasárnap

Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok
Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap

Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.

Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap
Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap
2026. április 12., vasárnap

Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap
Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű

Új csengettyűre cserélték a régit Szentegyházán, a felszegi falurészen. Az ottlakók kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával megvalósult csengettyűt szombaton, ünnepélyesen adták át.

Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű
Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű
2026. április 12., vasárnap

Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű
Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben

Tűz ütött ki vasárnap reggel a Vâlcea megyei Costești község területén lévő ortodox Beszterce-kolostorban, az apácák szállásául szolgáló épületben.

Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben
Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben
2026. április 12., vasárnap

Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben
Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok

Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy után, romániai idő szerint délben.

Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok
Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok
2026. április 12., vasárnap

Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok
Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is

Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.

Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is
Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is
2026. április 12., vasárnap

Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is
Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok

Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.

Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok
Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok
2026. április 12., vasárnap

Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok
Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson

Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson
Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson
2026. április 12., vasárnap

Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson
