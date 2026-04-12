Mind címlapon tartják a magyarországi választást a vezető román portálok

A Digi24 képes lapozóval mutatja be az újdonságokat, történelmi jelentőségűnek nevezve a vasárnapi választást, amelyet az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, Oroszországban és másutt is szoros figyelemmel kísérnek.

A News.ro – a Politico elemzésére hivatkozva – már kissé előretekint, kiemelve, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök tábora és az ellenzék kölcsönösen választási csalással vádolják egymást, miközben mindkét fél egy lehetséges összecsapásra készül a sorsdöntő választások eredményei miatt.

A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.

A Hotnews.ro élő hírfolyammal tudósít, hangsúlyt fektetve a magas részvételre. „A választók már kora reggel elkezdtek szavazni, a részvétel pedig a nap folyamán nőtt, amikor sok szavazóhelyiség előtt sorok alakultak ki, mind az országban, mind külföldön. (...) Egymás után dőltek meg a rekordok” – írják, eligazítva román olvasóikat afelől is, hogy a küzdelem Orbán Viktor Fidesz- és Magyar Péter Tisza-tábora között zajlik. Utóbbi „az első olyan ellenzéki, akinek a felmérések szerint valós esélye van nyerni Orbán Viktor ellenében.

Az Antena3 CNN a hajmeresztő hírektől sem tartja távol magát, beemelve az „ukrán káoszkísérleteket” is.