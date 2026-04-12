Mind címlapon tartják a magyarországi választást a vezető román portálok

Montázs: Székelyhon
Címlapon hozzák a 2026-os magyar országgyűlési választással kapcsolatos információkat a vezető román hírportálok.
A Digi24 képes lapozóval mutatja be az újdonságokat, történelmi jelentőségűnek nevezve a vasárnapi választást, amelyet az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, Oroszországban és másutt is szoros figyelemmel kísérnek.
A News.ro – a Politico elemzésére hivatkozva – már kissé előretekint, kiemelve, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök tábora és az ellenzék kölcsönösen választási csalással vádolják egymást, miközben mindkét fél egy lehetséges összecsapásra készül a sorsdöntő választások eredményei miatt.
A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.
A Hotnews.ro élő hírfolyammal tudósít, hangsúlyt fektetve a magas részvételre. „A választók már kora reggel elkezdtek szavazni, a részvétel pedig a nap folyamán nőtt, amikor sok szavazóhelyiség előtt sorok alakultak ki, mind az országban, mind külföldön. (...) Egymás után dőltek meg a rekordok” – írják, eligazítva román olvasóikat afelől is, hogy a küzdelem Orbán Viktor Fidesz- és Magyar Péter Tisza-tábora között zajlik. Utóbbi „az első olyan ellenzéki, akinek a felmérések szerint valós esélye van nyerni Orbán Viktor ellenében.
Az Antena3 CNN a hajmeresztő hírektől sem tartja távol magát, beemelve az „ukrán káoszkísérleteket” is.
A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától (helyi idő szerint, romániai idő szerint 9 órától) kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését.
Helyi idő szerint délután három (romániai idő szerint négy) óráig a választópolgárok 66,01 százaléka voksolt a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson. Ez minden eddiginél nagyobb arány, az időszakot tekintve.
Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.
Új csengettyűre cserélték a régit Szentegyházán, a felszegi falurészen. Az ottlakók kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával megvalósult csengettyűt szombaton, ünnepélyesen adták át.
Tűz ütött ki vasárnap reggel a Vâlcea megyei Costești község területén lévő ortodox Beszterce-kolostorban, az apácák szállásául szolgáló épületben.
Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy után, romániai idő szerint délben.
Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.
Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.
Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.
szóljon hozzá!