Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson

A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.

Székelyhon 2026. április 12., 18:342026. április 12., 18:34 2026. április 12., 18:482026. április 12., 18:48

Magyar idő szerint délután öt óráig (romániai idő szerint délután hatig) közel 5,6 millióan szavaztak a névjegyzékben szereplő 7,5 millió választópolgárból, ami 74,23 százalékos részvételi arányt jelez. Ez már meghaladta nemcsak a korábbi választási alkalmak ebbéli időszakos adatait, hanem az urnazáráskor jegyzett részvételeket is, hiszen 2014-ben 61,73 százalék szavazott egész nap, 2018-ban 70,22 százalék, 2022-ben pedig 69,55 százalék. Hirdetés Szavazni Magyarországon vasárnap este hét (romániai idő szerint nyolc) óráig lehet. korábban írtuk Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától (helyi idő szerint, romániai idő szerint 9 órától) kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését. A részvételi arány 17 órakor Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb, 78,19 százalék, ami 281 671 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 68,13 százalék, ebben a vármegyében 326 763-an voksoltak – írja az NVI adatai alapján az MTI.

Budapesten a szavazók 77,18 százaléka, 981 358 választópolgár adta le szavazatát 17 óráig.

A részvételi arányokról az utolsó napközbeni összesítés adatai helyi idő szerint 18.30 után (romániai idő szerint este fél nyolc után) lesznek elérhetők az NVI honlapján.

A korábbi parlamenti választásokon 2018-ig az utolsó részvételi adatot 17 óra helyett 17.30-kor tették közzé. Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 49,52 százalék, a 2002-es választáson 65,56 százalék szavazott 17.30-ig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 61,72 százaléka, a 2010-es választáson 59,28 százalék, nyolc évvel ezelőtt pedig 56,77 százalék voksolt 17.30-ig. Nyolc évvel ezelőtt 63,21, négy évvel ezelőtt pedig 62,92 százalék járult az urnákhoz 17 óráig.