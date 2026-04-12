Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson

Szavazásra várakozók állnak sorban a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban • Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Szavazásra várakozók állnak sorban a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban

Fotó: Bruzák Noémi/MTI

A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.

2026. április 12., 18:342026. április 12., 18:34

2026. április 12., 18:48

Magyar idő szerint délután öt óráig (romániai idő szerint délután hatig) közel 5,6 millióan szavaztak a névjegyzékben szereplő 7,5 millió választópolgárból, ami 74,23 százalékos részvételi arányt jelez.

Ez már meghaladta nemcsak a korábbi választási alkalmak ebbéli időszakos adatait, hanem az urnazáráskor jegyzett részvételeket is, hiszen 2014-ben 61,73 százalék szavazott egész nap, 2018-ban 70,22 százalék, 2022-ben pedig 69,55 százalék.

Szavazni Magyarországon vasárnap este hét (romániai idő szerint nyolc) óráig lehet.

Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények

A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától (helyi idő szerint, romániai idő szerint 9 órától) kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését.

A részvételi arány 17 órakor Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb, 78,19 százalék, ami 281 671 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 68,13 százalék, ebben a vármegyében 326 763-an voksoltak – írja az NVI adatai alapján az MTI.

Budapesten a szavazók 77,18 százaléka, 981 358 választópolgár adta le szavazatát 17 óráig.

A részvételi arányokról az utolsó napközbeni összesítés adatai helyi idő szerint 18.30 után (romániai idő szerint este fél nyolc után) lesznek elérhetők az NVI honlapján.

A korábbi parlamenti választásokon 2018-ig az utolsó részvételi adatot 17 óra helyett 17.30-kor tették közzé. Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 49,52 százalék, a 2002-es választáson 65,56 százalék szavazott 17.30-ig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 61,72 százaléka, a 2010-es választáson 59,28 százalék, nyolc évvel ezelőtt pedig 56,77 százalék voksolt 17.30-ig. Nyolc évvel ezelőtt 63,21, négy évvel ezelőtt pedig 62,92 százalék járult az urnákhoz 17 óráig.

Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok

Helyi idő szerint délután három (romániai idő szerint négy) óráig a választópolgárok 66,01 százaléka voksolt a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson. Ez minden eddiginél nagyobb arány, az időszakot tekintve.

Magyarország Politika Választás 2026
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 12., vasárnap

Mind címlapon tartják a magyarországi választást a vezető román portálok

Címlapon hozzák a 2026-os magyar országgyűlési választással kapcsolatos információkat a vezető román hírportálok.

Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények

A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától (helyi idő szerint, romániai idő szerint 9 órától) kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését.

Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok

Helyi idő szerint délután három (romániai idő szerint négy) óráig a választópolgárok 66,01 százaléka voksolt a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson. Ez minden eddiginél nagyobb arány, az időszakot tekintve.

Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap

Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.

Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű

Új csengettyűre cserélték a régit Szentegyházán, a felszegi falurészen. Az ottlakók kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával megvalósult csengettyűt szombaton, ünnepélyesen adták át.

Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben

Tűz ütött ki vasárnap reggel a Vâlcea megyei Costești község területén lévő ortodox Beszterce-kolostorban, az apácák szállásául szolgáló épületben.

Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok

Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy után, romániai idő szerint délben.

Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is

Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.

Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok

Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.

Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson

Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

