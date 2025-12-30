Rovatok
Mélyülő útsüllyedések Kobátfalva és Firtosmartonos között

A süllyedések és a gödrök is mélyülnek a 135-ös megyei út Kobátfalva és Firtosmartonos közötti szakaszán, amelynek felújítását 2019-ben fejezte be Hargita Megye Tanácsa, ám nem sokra rá több helyen beszakadt. Van elképzelés a javításra.

Fülöp-Székely Botond

2025. december 30., 07:572025. december 30., 07:57

2025. december 30., 08:302025. december 30., 08:30

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A süllyedések és a gödrök is mélyülnek a 135-ös megyei út Kobátfalva és Firtosmartonos közötti szakaszán, amelynek felújítását 2019-ben fejezte be Hargita Megye Tanácsa, ám nem sokra rá több helyen beszakadt. Van elképzelés a javításra.

Fülöp-Székely Botond

2025. december 30., 07:572025. december 30., 07:57

2025. december 30., 08:302025. december 30., 08:30

Hat éve fejeződött be a 135-ös megyei út Kobátfalva és Firtosmartonos közötti szakaszának felújítása, amelyre mintegy 12 millió lejt költhetett el a Helyi Fejlesztések Országos Programjában pályázó Hargita Megye Tanácsa.

Az örömtől a kétségbeesésig

A 2019 decemberében tartott útavatón még nagy volt a helyiek, illetve Borboly Csaba, akkori megyeitanács-elnök öröme is; számos örömteli mondat hangzott el a helyszínen, ahol

a gazdasági növekedést, illetve a fiatalok szülőföldön maradását remélték a beruházás eredményeként.
Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A remények azonban hamar szertefoszlottak, illetve az emberek öröme is elkeseredésbe váltott át, amikor

mindössze néhány hónap múlva több helyen is beszakadt, illetve megsüllyedt a frissen korszerűsített út a kobátfalvi részen.

Ekkor a megyei tanács javításokat ígért, ám végül csak annyira jutottak, hogy valamennyire járhatóvá tették a szakaszt. Időközben azonban újabb problémák gyűltek a meglévők mellé, hiszen

a tordátfalvi letérőnél és a firtosmartonosi részen is tönkre ment az út.

Több helyen is nagyon megsüllyedt az útalap, aminek következtében az aszfaltréteg pókhálószerűen széttöredezett, ugyanakkor számos gödör is megjelent. Egyszerűen

veszélyessé vált a közlekedés.

Utoljára nagyjából négy éve próbálkozott útjavításokkal a megyei tanács: akkor néhol felmarták az utat, de az újraaszfaltozás és a besüllyedt részek feltöltése máig nem történt meg.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Időközben szerre mindenkit – tervezőt, kivitelezőt – hibásnak nevezett a történtekért a munkálatokat átvevő megyei tanács azóta leváltott elnöke, konkrét vétkest pedig azóta sem sikerült hivatalosan megnevezni.

Csak fokozódott a helyzet

A környéken élő emberek közül többen úgy érzik, hogy neki sem kellett volna fogni a felújításnak, hiszen korábban, ha lassan is, de legalább lehetett közlekedni a kövezett úton, ez viszont most szinte lehetetlen. Ezt a kijelentést igazolta az is, hogy

nagyjából egy óra alatt mindössze két terepjárót láttunk közlekedni az útszakaszon a legutóbbi terepszemlénk során.
Magas járműveik ellenére a sofőrök különös figyelemmel kényszerültek áthaladni a problémás részeken. Utóbbiból pedig nem volt hiány.

A helyszínen egyértelműen látszik, hogy nem történtek javítások a tavaly augusztusi ottjártunk óta, sőt a helyzet inkább tovább romlott.

Míg az úttesten és a tönkrement útpadkák mentén megjelent cserjék és más növényzet szépen fejlődött, addig

a süllyedések és a gödrök csak mélyültek, ráadásul az aszfaltréteg is jobban felszakadt.

Embert próbáló feladat volt átjutni Firtosmartonosról Kobátfalvára, különösen az előbbi település közelében lévő szakaszon.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Van elképzelés, de időre van szükség

Mivel Bíró Barna Botond személyében tavaly év vége óta új, ezúttal udvarhelyszéki elnöke lett a megyei tanácsnak, tőle is érdeklődtünk, a hogyan továbbról. Mint megtudtuk,

készül egy beavatkozási terv (DALI) az út rendbehozására. Idén ezzel dolgoznak, jövőre pedig a műszaki tervnek kellene elkészülnie.

Az is kiderült, hogy a megyei tanácsnak van 8 millió leje az árvizek okozta problémák rendbetételére, ezt pedig valószínűleg felhasználhatják a munkálatok egy részére. Ez az összes nem lesz elég a teljes kivitelezésre, így további forrásokra lesz szükségük.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A tanácselnök fontosnak tartotta kihangsúlyozni:

ebben az esetben hosszadalmas feladat előtt állnak, és biztosan kijelenthető, hogy jövőre még nem kezdődhet el az építkezés a helyszínen.

Bíró Barna Botond végezetül rámutatott, egyelőre még tisztázni kell, hogy milyen problémák történtek az út felújítása során, így erről jövő év elején szeretné tájékoztatni az érintetteket.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Közlekedés
szóljon hozzá! Hozzászólások

