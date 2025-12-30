Mélyülő útsüllyedések Kobátfalva és Firtosmartonos között

A süllyedések és a gödrök is mélyülnek a 135-ös megyei út Kobátfalva és Firtosmartonos közötti szakaszán, amelynek felújítását 2019-ben fejezte be Hargita Megye Tanácsa, ám nem sokra rá több helyen beszakadt. Van elképzelés a javításra.
Fotó: Olti Angyalka
A süllyedések és a gödrök is mélyülnek a 135-ös megyei út Kobátfalva és Firtosmartonos közötti szakaszán, amelynek felújítását 2019-ben fejezte be Hargita Megye Tanácsa, ám nem sokra rá több helyen beszakadt. Van elképzelés a javításra.
Hat éve fejeződött be a 135-ös megyei út Kobátfalva és Firtosmartonos közötti szakaszának felújítása, amelyre mintegy 12 millió lejt költhetett el a Helyi Fejlesztések Országos Programjában pályázó Hargita Megye Tanácsa.
A 2019 decemberében tartott útavatón még nagy volt a helyiek, illetve Borboly Csaba, akkori megyeitanács-elnök öröme is; számos örömteli mondat hangzott el a helyszínen, ahol
A remények azonban hamar szertefoszlottak, illetve az emberek öröme is elkeseredésbe váltott át, amikor
Ekkor a megyei tanács javításokat ígért, ám végül csak annyira jutottak, hogy valamennyire járhatóvá tették a szakaszt. Időközben azonban újabb problémák gyűltek a meglévők mellé, hiszen
Több helyen is nagyon megsüllyedt az útalap, aminek következtében az aszfaltréteg pókhálószerűen széttöredezett, ugyanakkor számos gödör is megjelent. Egyszerűen
Utoljára nagyjából négy éve próbálkozott útjavításokkal a megyei tanács: akkor néhol felmarták az utat, de az újraaszfaltozás és a besüllyedt részek feltöltése máig nem történt meg.
Időközben szerre mindenkit – tervezőt, kivitelezőt – hibásnak nevezett a történtekért a munkálatokat átvevő megyei tanács azóta leváltott elnöke, konkrét vétkest pedig azóta sem sikerült hivatalosan megnevezni.
A környéken élő emberek közül többen úgy érzik, hogy neki sem kellett volna fogni a felújításnak, hiszen korábban, ha lassan is, de legalább lehetett közlekedni a kövezett úton, ez viszont most szinte lehetetlen. Ezt a kijelentést igazolta az is, hogy
Már cserjék is tarkítják a 2019-ben felújított, azóta sok ponton tönkrement utat
Magas járműveik ellenére a sofőrök különös figyelemmel kényszerültek áthaladni a problémás részeken. Utóbbiból pedig nem volt hiány.
A helyszínen egyértelműen látszik, hogy nem történtek javítások a tavaly augusztusi ottjártunk óta, sőt a helyzet inkább tovább romlott.
Míg az úttesten és a tönkrement útpadkák mentén megjelent cserjék és más növényzet szépen fejlődött, addig
Embert próbáló feladat volt átjutni Firtosmartonosról Kobátfalvára, különösen az előbbi település közelében lévő szakaszon.
Mivel Bíró Barna Botond személyében tavaly év vége óta új, ezúttal udvarhelyszéki elnöke lett a megyei tanácsnak, tőle is érdeklődtünk, a hogyan továbbról. Mint megtudtuk,
Az is kiderült, hogy a megyei tanácsnak van 8 millió leje az árvizek okozta problémák rendbetételére, ezt pedig valószínűleg felhasználhatják a munkálatok egy részére. Ez az összes nem lesz elég a teljes kivitelezésre, így további forrásokra lesz szükségük.
A tanácselnök fontosnak tartotta kihangsúlyozni:
Bíró Barna Botond végezetül rámutatott, egyelőre még tisztázni kell, hogy milyen problémák történtek az út felújítása során, így erről jövő év elején szeretné tájékoztatni az érintetteket.
Egyre csak mélyülnek az útsüllyedések
Már cserjék is tarkítják a 2019-ben felújított, azóta sok ponton tönkrement utat
