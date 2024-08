A korábban kövezett, 9,4 kilométer hosszú út felújítása 2019-ben fejeződött be – ugyanazon év decemberben avatta fel a modernizált hidakat, az új átereszeket és sáncokat, valamint a friss aszfaltot Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke .

három helyen is leszakadt az út.

Ezt követően teljes és részleges útlezárásokat léptettek életbe a helyszíneken, ahol olyan javítások kezdődtek, amelyeket máig sem fejeztek be. Természetesen a vétkesek keresése sem maradt el.

Noha tavaly decemberben fejezték be a Firtosmartonos és Kobátfalva közötti megyei út korszerűsítését, az máris beszakadt Tarcsafalva határában. A helyszíni vizsgálatok értelmében földtani elemzésre lesz szükség a konkrét probléma megállapításához.

A megyei önkormányzat nyilatkozatai szerint hol a tervező, hol pedig a kivitelező hibázott. A helyzet pedig egyre csak súlyosbodott, hiszen három éve már több helyszínen is megsüllyedt az út, a gödrökről nem is beszélve.

A megyei tanács részéről egyébként számos ígéret is elhangzott az elmúlt évek során, miszerint saját költségből, a kivitelezőtől visszatartott garanciapénzből vagy új beruházásként fogják kijavítani az utat, de ezek közül szemmel láthatóan nem sok valósult meg. Azaz

Voltak javítások az útleszakadásnál is, de valójában azokat sem fejezték be, hiszen az aszfaltréteg leterítése ott is elmaradt.

korábban írtuk Ahol nem sokáig örülhettek a milliókból elvégzett útfelújításnak Noha kevesebb mint két éve avatta fel látványos külsőségek közepette Hargita Megye Tanácsa a 135-ös számú megyei út Kobátfalva és Firtosmartonos közötti felújított szakaszát, azóta szinte lehetetlenné vált ott a közlekedés.

Veszélyes útszakasz

Tarcsafalváról kiérve ugyan találunk néhány figyelmeztető táblát az úton, de azt konkréten nem jelzik, hogy mi vár ránk.