Ahol nem sokáig örülhettek a milliókból elvégzett útfelújításnak

Az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) pályázva összesen 12 millió lejt költhetett Hargita Megye Tanácsa a 135-ös megyei út Kobátfalva és Firtosmartonos közötti részének felújítására. Miután egyebek mellett leaszfaltozták az utat, modernizálták az hidakat, elkészítették a sáncokat, elhelyezték az átereszeket, megtörtént az útfestés és a forgalombiztonsági elemek is a helyükre kerültek a 9,4 kilométer hosszú részen, végül 2019 decemberének végén avatták fel a beruházást.

A felavatása után néhány hónappal máris három helyen szakadt le a korszerűsített út, így tavasszal már a hibást keresték a beruházásban érintettek. A balesetek elkerülése érdekében többször teljesen le kellett zárni a szakaszt Tarcsafalva és Firtosmartonos között, máskor pedig félsávos korlátozások voltak érvényben – mindeközben a hibák máig be nem fejezett kijavítása zajlott. Tavaly óta azonban lényegesen súlyosbodott a helyzet, ugyanis az út más pontjain is problémák adódtak.

Minapi ottjártunkkor azt tapasztaltuk, hogy több helyen van félsávos útlezárás a már említett, egyes esetekben tovább súlyosbodó leszakadásoknál. Tönkrement az út a Tordátfalvi letérő környékén is, szemmel láthatóan tud róla a megyei tanács, hiszen a járható felület teljes szélességében felmarták az aszfaltot. Firtosmartonos felé haladva is több helyen kigödrösödött, illetve az útpadka fele felgyűrődött az aszfalt. Nem jobb a helyzet az említett településen sem.

Ahol nem gödrös az út, ott megsüllyedt egy-egy szakasz, így olyan, mintha egy hullámvasúton haladnánk az autóval.

Egyébként látszik, hogy valamiféle javítási munkálatok zajlanak a szakaszon, hiszen több helyen fel volt marva az aszfalt, helyére pedig tört kő került. A helyieket megszólítva, csak ugyanazt hallhattuk a szakaszról, amit mi magunk is tapasztaltunk: katasztrofális a helyzet, szinte nem lehet ott közlekedni. Volt olyan helybéli is, aki szerint ezek után jobb lett volna, ha le sem aszfaltozzák az utat, mert akkor most biztonságosabban lehetne használni.