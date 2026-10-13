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Megtartották az igazgatói versenyvizsga első próbáját: a jelöltek szerint nagyon nehéz volt a teszt

Hargita és Kovászna megyében is kevés a pályázó az iskolai vezetői posztokra. Képünk illusztráció • Fotó: Lukácsi Lehel

Hargita és Kovászna megyében is kevés a pályázó az iskolai vezetői posztokra. Képünk illusztráció

Fotó: Lukácsi Lehel

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Kedden elkezdődött az iskolaigazgatói és aligazgatói állásokra pályázók kompetenciafelmérője egy húsztételes román nyelvű teszttel. A többség szerint a vizsga nagyon nehéz volt, az egyórás időkeret pedig túl rövid egy ilyen felmérőhöz.

Hajnal Csilla

2026. október 13., 19:022026. október 13., 19:02

A teszt feleletválasztós volt, azaz minden tételhez négy válaszlehetőség tartozott, amelyek közül csak egy volt helyes. A feladatokat az Országos Tantervi és Értékelési Központ (CNCE) dolgozta ki, az értékelés pedig digitalizált módon zajlott, az erre a célra létrehozott platformon, az eredményeket még ma közzétették.

Szokatlanul nehéz volt

  • A teszt hét verbális gondolkodást mérő tételt – a román szókincs hatékony használatának képessége a fogalmak és nézőpontok megértéséhez vagy közvetítéséhez –,

  • hét numerikus gondolkodást mérő tételt – a számok megértésének és a matematikai feladatok helyes megoldásának képessége – ,

  • illetve hat logikai gondolkodást mérő tételt tartalmazott.

A jelölt akkor mehet tovább a következő vizsgára, ha legalább hatost ért el ezen a felmérőn, ám ez a jegy nem számít bele a végső átlagba. A jegy az eredmények közzétételétől számított 24 órán belül megfellebbezhető.

Az igazgatói visszajelzések alapján a próbatételt szokatlanul nehéznek találták, illetve a rendelkezésre álló egyórás időtartam sem bizonyult elegendőnek a feladatok maradéktalan megoldásához.

Hajdú Zoltán, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója is versenyvizsgázik, a Székelyhonnak pedig elmondta, nagyon nehéznek találta a tesztet, illetve kevés volt az időkeret, úgy véli,

egy ilyen terjedelmű feladatlapot nem lehet hatvan perc alatt megoldani.

Zalányi Erzsébet, a Marosvásárhelyi Református Kollégium aligazgatója is részt vett a megmérettetés első részén, és bevallotta, nagyon megterhelőnek találta, akárcsak Weisz Réka, a Stefánia napköziotthon vezetője, akinek elmondása szerint az előzetesen közzétett modellekhez képest nagyon nehéz volt a teszt. Hozzátette, a matematikai képességeket felmérő részeknél mindenképp több idő kellett volna a számoláshoz.

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A Székelyhon által megkérdezett magyar pályázók a nehézség ellenére sikerrel vették a vizsga első akadályát – amely

jövő héten folytatódik a menedzsment- és a törvényi ismeretek írásbeli felmérésével,

amelyen már hetest kell elérniük a jelentkezőknek, és az már beleszámít a végső jegybe.

Hargita megyében az üres vezetői székek több mint felére nem akadt jelentkező

Több mint hétezer pályázó dossziéját hagyták jóvá az állami iskolák igazgatói és igazgatóhelyettesi állásaira kiírt versenyvizsgán, a helyzet azonban megyénként számottevően eltér. Az üres állásokhoz viszonyított opciók aránya Mehedinți megyében a legmagasabb, ahol 174 százalékos,

  • a másik végletet Hargita megye, ahol 39 százalékos, vagyis a meghirdetett 181 vezetői állásra összesen 67 jelentkezés érkezett Hargita megyében.

  • Kovászna megyében is kevés pályázó van, itt 42 százalékos a jelentkezés, azaz a 109 állásra negyven pályázó adta le dossziéját.

  • Maros megyében többen jelentkeztek, de itt is vannak olyan tanintézmények, amelyeknek a vezetésére senki nem pályázik – legalábbis nem versenyvizsgával –, itt 243 helyre 199-en jelentkeztek.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás Tanügy
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