Megtartották az igazgatói versenyvizsga első próbáját: a jelöltek szerint nagyon nehéz volt a teszt

Kedden elkezdődött az iskolaigazgatói és aligazgatói állásokra pályázók kompetenciafelmérője egy húsztételes román nyelvű teszttel. A többség szerint a vizsga nagyon nehéz volt, az egyórás időkeret pedig túl rövid egy ilyen felmérőhöz.

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A teszt feleletválasztós volt, azaz minden tételhez négy válaszlehetőség tartozott, amelyek közül csak egy volt helyes. A feladatokat az Országos Tantervi és Értékelési Központ (CNCE) dolgozta ki, az értékelés pedig digitalizált módon zajlott, az erre a célra létrehozott platformon, az eredményeket még ma közzétették.

Szokatlanul nehéz volt

A teszt hét verbális gondolkodást mérő tételt – a román szókincs hatékony használatának képessége a fogalmak és nézőpontok megértéséhez vagy közvetítéséhez –,

hét numerikus gondolkodást mérő tételt – a számok megértésének és a matematikai feladatok helyes megoldásának képessége – ,

illetve hat logikai gondolkodást mérő tételt tartalmazott.

A jelölt akkor mehet tovább a következő vizsgára, ha legalább hatost ért el ezen a felmérőn, ám ez a jegy nem számít bele a végső átlagba. A jegy az eredmények közzétételétől számított 24 órán belül megfellebbezhető.

Az igazgatói visszajelzések alapján a próbatételt szokatlanul nehéznek találták, illetve a rendelkezésre álló egyórás időtartam sem bizonyult elegendőnek a feladatok maradéktalan megoldásához.

Hajdú Zoltán, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója is versenyvizsgázik, a Székelyhonnak pedig elmondta, nagyon nehéznek találta a tesztet, illetve kevés volt az időkeret, úgy véli,