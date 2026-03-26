Vasárnapi ebéd a Várban? Erről is határoztak a maratoni tanácsülésen

A helyi érdekeltségű vasúti szolgáltatás előkészítéséről, a földrengésveszélyes tömbházakról és a várbeli vendéglők bérbeadásáról is döntöttek csütörtökön. A marosvásárhelyi képviselő-testület csaknem ötven napirendi pontot tárgyalt.

A testület többek között tömbházak hőszigeteléséről is döntött, és szavazott a földrengésveszélyes blokkok ügyében is: előbbi esetében támogatást szavaztak meg a tömbházak hőszigetelésének folytatására. Utóbbi esetben pedig

Hosszas előkészületek után megalakult a Maros HÉV Egyesület, amely nagyszabású uniós pályázattal készül a helyi érdekeltségű vasúthálózat kiépítésére és a szolgáltatás beindítására. A projekt a Marosludas–Marosvásárhely–Szászrégen útvonalat érinti.

A tanácsosok a helyi érdekeltségű vasúti szolgáltatás beindításával kapcsolatban is határoztak. A csütörtöki ülésen felhatalmazták Soós Zoltán polgármestert, hogy a Maros HÉV Egyesület közgyűlésén megszavazza a CFR vasúttársasággal való egyeztetések elkezdését. Amint arról korábban beszámoltunk , az egyesület célja a Szászrégen–Marosvásárhely–Marosludas közötti vasúti összeköttetés kiépítése.

Egy átfogó állagfelmérés során kiderült, hogy kilenc marosvásárhelyi tömbház szerkezeti megerősítésre szorul. Bár az épületeken látható repedések nincsenek, a szakértői besorolás szerint egy erősebb földrengés komoly károkat okozhatna bennük.

első körben a meglévő vasúti sínek és állomások felújítására igényelnének támogatást, később pedig a hálózat bővítésére is pályáznának,

hogy Marosvásárhelyt a repülőtérrel is összekössék. A soros ülésen elfogadták a HÉV megvalósíthatósági tanulmányát is, amelyet Szentes József vasúti szakember, a CFR korábbi vezérigazgatója készített el az első pályázathoz.

Helyiségeket adnak bérbe a várban

Arról is szavaztak, hogy a marosvásárhelyi várban három helyiséget bérbe adnak. A tanácsosok hangsúlyozták, egyikben sem lehet gyorsétkezdét nyitni, mert