Vasárnapi ebéd a Várban? Erről is határoztak a maratoni tanácsülésen

A turisták és a helyiek körében is közkedvelt hely a marosvásárhelyi Vár, ahol három helyiséget fognak bérbe adni

A helyi érdekeltségű vasúti szolgáltatás előkészítéséről, a földrengésveszélyes tömbházakról és a várbeli vendéglők bérbeadásáról is döntöttek csütörtökön. A marosvásárhelyi képviselő-testület csaknem ötven napirendi pontot tárgyalt.

Simon Virág

2026. március 26., 18:432026. március 26., 18:43

A testület többek között tömbházak hőszigeteléséről is döntött, és szavazott a földrengésveszélyes blokkok ügyében is: előbbi esetében támogatást szavaztak meg a tömbházak hőszigetelésének folytatására. Utóbbi esetben pedig

elfogadták a földrengésveszélyes tömbházak megerősítéséhez szükséges tanulmányok elvégzését.

Korábban megírtuk, hogy egy átfogó állagfelmérés során kiderült: több marosvásárhelyi tömbház szerkezeti megerősítésre szorul.

Szerkezeti megerősítésre szorul kilenc marosvásárhelyi tömbház
Szerkezeti megerősítésre szorul kilenc marosvásárhelyi tömbház

Egy átfogó állagfelmérés során kiderült, hogy kilenc marosvásárhelyi tömbház szerkezeti megerősítésre szorul. Bár az épületeken látható repedések nincsenek, a szakértői besorolás szerint egy erősebb földrengés komoly károkat okozhatna bennük.

Vasúti kérdésekben is döntöttek

A tanácsosok a helyi érdekeltségű vasúti szolgáltatás beindításával kapcsolatban is határoztak. A csütörtöki ülésen felhatalmazták Soós Zoltán polgármestert, hogy a Maros HÉV Egyesület közgyűlésén megszavazza a CFR vasúttársasággal való egyeztetések elkezdését. Amint arról korábban beszámoltunk, az egyesület célja a Szászrégen–Marosvásárhely–Marosludas közötti vasúti összeköttetés kiépítése.

Hosszú az út odáig, de sínen lehet a helyi érdekeltségű vasúthálózat kiépítése Maros megyében
Hosszú az út odáig, de sínen lehet a helyi érdekeltségű vasúthálózat kiépítése Maros megyében

Hosszas előkészületek után megalakult a Maros HÉV Egyesület, amely nagyszabású uniós pályázattal készül a helyi érdekeltségű vasúthálózat kiépítésére és a szolgáltatás beindítására. A projekt a Marosludas–Marosvásárhely–Szászrégen útvonalat érinti.

A tervhez jelentős európai uniós pályázati forrás áll rendelkezésre:

első körben a meglévő vasúti sínek és állomások felújítására igényelnének támogatást, később pedig a hálózat bővítésére is pályáznának,

hogy Marosvásárhelyt a repülőtérrel is összekössék. A soros ülésen elfogadták a HÉV megvalósíthatósági tanulmányát is, amelyet Szentes József vasúti szakember, a CFR korábbi vezérigazgatója készített el az első pályázathoz.

Helyiségeket adnak bérbe a várban

Arról is szavaztak, hogy a marosvásárhelyi várban három helyiséget bérbe adnak. A tanácsosok hangsúlyozták, egyikben sem lehet gyorsétkezdét nyitni, mert

fontosnak tartják, hogy a turisták és a helyiek által kedvelt Várban olyan vendéglők működjenek, ahol ebédelni és vacsorázni is lehet.

Az ülésen megszavazták a bérbeadással foglalkozó bizottság tagjait is. Nagy Botond, a szakigazgatóság vezetője a Székelyhonnak elmondta,

a jelenleg működő vendéglőt, illetve az épület hátsó részében lévő egykori vendéglőt, valamint a kettő közötti borpincét is bérbe adnák.

A versenytárgyalást hamarosan meghirdetik, és azt remélik, hogy mihamarabb nagyobb és jobb lesz a kínálat a marosvásárhelyi várban.

A rovat további cikkei

2026. március 26., csütörtök

Marad a marosvásárhelyi RMDSZ élén Kovács Mihály Levente

Újraválasztották Kovács Mihály Leventét az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökévé a csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésen.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

Már több mint két napja küzdenek a tűzzel a ludasi hulladéklerakónál

Több mint két napja dolgoznak a tűzoltók a ludasi hulladéklerakónál keletkezett tűz megfékezésén. A lángokat már eloltották, de a területen továbbra is vannak tűzfészkek, amelyek folyamatos felügyeletet igényelnek.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

Óriáskivetítőn a román válogatott sorsdöntő mérkőzése Marosvásárhelyen

Óriáskivetítőn lesz megtekinthető csütörtök este a világbajnoki pótselejtező elődöntője a marosvásárhelyi várban.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 25., szerda

Héjjasfalván is átadták a „zsiráfos” bölcsődét

Átadták szerdán Héjjasfalván az országos bölcsődeépítési program keretében felhúzott legújabb intézményt – ez már az 55. „zsiráfos” bölcsőde, amely jellegzetes arculatához tartozik egy foltos hosszúnyakú is a bejáratnál.

2026. március 25., szerda

2026. március 24., kedd

Rosszul bánt a kutyájával, ezért megbírságolták és elvették tőle az állatot

Hivatalból indítottak eljárást egy közösségi médiában megjelent bejelentés nyomán a Maros megyei rendőrök március 24-én, amely szerint egy segesvári férfi nem megfelelő körülmények között tartja kutyáját.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Rákóczi 350 – egész napos ünnepség lesz Marosvásárhelyen

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából március 27-én, pénteken egész napos rendezvénysorozattal emlékeznek meg a fejedelemről Marosvásárhelyen.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Több száz pornográf felvételt gyűjtött és évekig zsarolta áldozatát

Őrizetbe vettek, majd előzetes letartóztatásba helyeztek egy 22 éves férfit, akit kiskorúval kapcsolatos pornográfia és zsarolás miatt vizsgálnak.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Március végi hajrá az adóhivatalban: naponta mintegy ezerötszázan fizetik be adójukat Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen is kihasználják az adókedvezményt a helyiek, hiszen látványosan megnőtt márciusban az adófizetések száma, bár elmarad a tavaly ilyenkor tapasztalt befizetésektől. Idén eddig több mint ötvenezren törlesztették az adóikat.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Hulladék és száraz aljnövényzet ég Marosludason

Nagy területen kapott lángra a hulladék Marosludason, a tűz a száraz növényzetre is átterjedt – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Már idén nyáron átadhatják a súlyos égési sérülteket kezelő központot Marosvásárhelyen

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint vélhetően már idén nyáron használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi és temesvári központ.

2026. március 24., kedd

