Több mint 300 bírságot szabtak ki a 15-ös országút Maros megyei szakaszán

Átfogó rendőrségi ellenőrzést tartottak vasárnap a 15-ös országút teljes hosszában. Ennek csak a Maros megyei szakaszán több mint 300 szabálysértési bírságot szabtak ki, és 17 jogosítványt vontak be a négyórás akció során.

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A Maros megyei közlekedési rendőrök összesen 317 bírságot róttak ki a 15-ös úton 13 és 17 óra között. Ezek közül több, mint 180 a megengedett sebességhatár túllépése, 5 szabálytalan előzés, 30 a biztonsági öv használatának elmulasztása, egy pedig vezetés közbeni mobiltelefon-használat miatt született. További 101 bírságot egyéb közlekedési szabálysértésekért szabtak ki a balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság növelése érdekében szervezett akció alatt.

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A rendőrök 65 alkalommal végeztek alkohol- és pszichoaktív szerek fogyasztásának kimutatására irányuló tesztet. Két bűncselekményt is megállapítottak: az egyik esetben alkohol hatása alatt vezettek, a másikban pedig olyan személynek adtak át gépkocsit vezetésre, akinek nem volt jogosítványa.