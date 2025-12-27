Rovatok
Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek

• Fotó: Barabás Brigitta / Facebook

Fotó: Barabás Brigitta / Facebook

Adományokat gyűjtenek egy ötgyerekes családnak, akinek karácsony másodnapján leégett az otthona a Görgényszentimre községbeli Kásvavölgyben.

Székelyhon

2025. december 27., 13:522025. december 27., 13:52

Mint korábban beszámoltunk róla, pénteken kigyulladt egy kásvavölgyi lakóház, és a lángok martalékává vált a teljes otthon és minden, ami benne volt.

korábban írtuk

Lakóházhoz és melegházhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat
Lakóházhoz és melegházhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat

Görgényszentimre községben lakástűzhöz, Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűzhöz riasztották a Maros megyei életmentőket pénteken kora délután.

A helyi közösség most adománygyűjtést indított a család számára. Mint írják: A tűz mindent elpusztított, amiért évekig dolgoztak – ruhák, bútorok, játékok, emlékek.

Öt kisgyermekkel maradtak egyik pillanatról a másikra fedél és alapvető dolgok nélkül.

Szerencsére személyi sérülés nem történt, de jelenleg gyakorlatilag semmijük sincs, mindent elölről kell kezdeniük.

Megsemmisült a család otthona • Fotó: Antonia Lorea közösségi oldala Galéria

Megsemmisült a család otthona

Fotó: Antonia Lorea közösségi oldala

Ebben a nehéz helyzetben bármilyen segítség hatalmas támogatást jelent számukra.

Hálás szívvel fogadnak minden adományt – legyen az ruha, cipő, játék, élelmiszer, tisztálkodási szer vagy akár pénzbeli segítség.

Minden apró segítség közelebb viszi őket ahhoz, hogy újra biztonságban és méltóságban élhessenek.

A két fiú 7 és 13 évesek a lányok pedig 9 és 14 évesek.

Adományozni az édesanya bankszámlájára lehet: Kovaci Melinda, RO84BTRLRONCRT0CZ2915501, Swift/BIC, RTRLRO22.

Maros megye Marosszék Jótékonyság
