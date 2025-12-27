Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek

Fotó: Barabás Brigitta / Facebook
Adományokat gyűjtenek egy ötgyerekes családnak, akinek karácsony másodnapján leégett az otthona a Görgényszentimre községbeli Kásvavölgyben.
Mint korábban beszámoltunk róla, pénteken kigyulladt egy kásvavölgyi lakóház, és a lángok martalékává vált a teljes otthon és minden, ami benne volt.
Görgényszentimre községben lakástűzhöz, Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűzhöz riasztották a Maros megyei életmentőket pénteken kora délután.
A helyi közösség most adománygyűjtést indított a család számára. Mint írják: A tűz mindent elpusztított, amiért évekig dolgoztak – ruhák, bútorok, játékok, emlékek.
Szerencsére személyi sérülés nem történt, de jelenleg gyakorlatilag semmijük sincs, mindent elölről kell kezdeniük.
Megsemmisült a család otthona
Fotó: Antonia Lorea közösségi oldala
Ebben a nehéz helyzetben bármilyen segítség hatalmas támogatást jelent számukra.
Minden apró segítség közelebb viszi őket ahhoz, hogy újra biztonságban és méltóságban élhessenek.
Adományozni az édesanya bankszámlájára lehet: Kovaci Melinda, RO84BTRLRONCRT0CZ2915501, Swift/BIC, RTRLRO22.
Maros megyében két tűzeset is volt egymás után rövid időn belül: szombatra virradó éjszaka és reggel, egyikben sem történt személyi sérülés.
Súlyos baleset történt szombatra virradóra a marosvásárhelyi Gát utcában: két autó ütközött össze, többen is megsérültek.
Görgényszentimre községben lakástűzhöz, Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűzhöz riasztották a Maros megyei életmentőket pénteken kora délután.
Szigligeti Ede Liliomfi című darabjával búcsúztatja az óévet és köszönti az újat a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Az előbemutatóra és a bemutatóra elfogytak a jegyek, de a január elejei előadásokra még van pár szabad hely.
A Nagy-Küküllőbe esett személyt mentettek ki a tűzoltók Segesváron a vasútállomás környékén csütörtök este.
Maros megyében az 1500 méter feletti hegyvidéki területeken, különösen a Kelemen-havasokban a hó vastagsága mintegy 15–20 centiméter, viszont a szél által felhalmozott helyeken akár 50 centimétert is elérheti.
Tűz ütött ki egy lakóházban Görgényadorjánban, Görgényszentimre községben csütörtök hajnalban. A ház és a melléképület tetőszerkezete teljesen leégett.
Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok december 25–28. között Marosvásárhelyen, Szilveszter napján pedig este hétkor indul az utolsó járat.
Szenteste éjfél körül riasztották a szászrégeni tűzoltóságot egy lakóház tetőjén keletkezett tűz oltásához a szászrégeni Kőrös utcában.
Négy gyerek sürög-forog a református parókia nagyszobájában Mezőbándon. A karácsonyfát már meghozta az angyal, de az ajándékokra még várni kell. Egy lelkészcsalád készülődésébe, ünnepi pillanataiba lestünk be, engedelmükkel.
szóljon hozzá!