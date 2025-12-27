Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek

Adományokat gyűjtenek egy ötgyerekes családnak, akinek karácsony másodnapján leégett az otthona a Görgényszentimre községbeli Kásvavölgyben.

Mint korábban beszámoltunk róla, pénteken kigyulladt egy kásvavölgyi lakóház, és a lángok martalékává vált a teljes otthon és minden, ami benne volt.

A helyi közösség most adománygyűjtést indított a család számára. Mint írják: A tűz mindent elpusztított, amiért évekig dolgoztak – ruhák, bútorok, játékok, emlékek.