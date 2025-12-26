Lakóházhoz és melegházhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat

Görgényszentimre községben lakástűzhöz, Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűzhöz riasztották a Maros megyei életmentőket pénteken kora délután.

A szászrégeni hivatásos tűzoltókat a Görgényszentimréhez tartozó Kásvavölgyre hívták, ahol egy lakás gyulladt ki. A helyszínre siettek a környékbeli önkéntes tűzoltóalakulatok ügyeletesei is.

Hirdetés

Ezzel egy időben Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűz. Oda két esetkocsival a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók szálltak ki segíteni.