Lakóházhoz és melegházhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat

A Görgényszentimréhez tartozó Kásvavölgyön egy ház gyulladt ki • Fotó: Maros megyei ISU

A Görgényszentimréhez tartozó Kásvavölgyön egy ház gyulladt ki

Fotó: Maros megyei ISU

Görgényszentimre községben lakástűzhöz, Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűzhöz riasztották a Maros megyei életmentőket pénteken kora délután.

Székelyhon

2025. december 26., 14:242025. december 26., 14:24

A szászrégeni hivatásos tűzoltókat a Görgényszentimréhez tartozó Kásvavölgyre hívták, ahol egy lakás gyulladt ki. A helyszínre siettek a környékbeli önkéntes tűzoltóalakulatok ügyeletesei is.

Ezzel egy időben Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűz. Oda két esetkocsival a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók szálltak ki segíteni.

• Fotó: Maros megyei ISU Galéria

Fotó: Maros megyei ISU

• Fotó: Maros megyei ISU Galéria

Fotó: Maros megyei ISU

Marosszék Tűzeset
