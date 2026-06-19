Tizenhét szakáccsal lehet beszélgetni Marosvásárhelyen a Taste of Transilvania butikfesztiválon, amit péntektől-vasárnapig tartanak a várban. Aki szeret enni, annak érdemes ide kilátogatni, hiszen hagyományos és különleges ételeket lehet kóstolni.
Fotó: Haáz Vince
Tizenhét szakáccsal lehet beszélgetni Marosvásárhelyen a Taste of Transilvania butikfesztiválon, amit péntektől-vasárnapig tartanak a várban. Aki szeret enni, annak érdemes ide kilátogatni, hiszen hagyományos és különleges ételeket lehet kóstolni.
Örömkonyhát állítottak fel erre a hétvégére a marosvásárhelyi várba, először ezzel találkozhatnak azok, akik belépnek a Taste of Transilvania butikfesztiválra. De
hogy bemutassák, hogy milyen finomságokat lehet készíteni helyi alapanyagokból. A fesztiválon résztvevő vendéglők számára ugyanis az az egyetlen kikötés, hogy csakis olyan alapanyagokból lehet főzni, ami Erdélyben megterem, megtalálható.
Fotó: Haáz Vince
Pénteken a szervezőkkel sétálhattunk a sátrak között és közben Trucza Adorján a fesztivál ötletgazdája mesélt. Kiemelte:
De megismerhetik a fogyasztók Róza nénit is, aki több éve főz, süt a Taste of Transilvania fesztiválon, most egy máréfalvi lepényt készít, egy négyszáz éves, szász recept alapján.
Fotó: Haáz Vince
Lehet sajtos kürtőkalácsot vásárolni, bulzt vagyis juhtúróval töltött sült puliszkagolyót és van egy sátor, ahol csak gombából készült ételeket készítenek. Mindemelllett lehetőséget teremtenek a belépőknek, hogy
Trucza Adorján mozgalomként beszél a Taste of Transilvania fesztiválról, amivel az a céljuk, hogy megtalálják a sajátos erdélyi gasztronómiát, olyan recepteket gyűjtsenek össze, amelyekben nem fagyasztott alapanyagokat, hanem helyi, idényzöldségek és helyben tenyésztett húst szerepel.
Trucza Adorján: az erdélyi gasztronómia keresi az utat
Fotó: Haáz Vince
Az örömfőzdében például ugyanazon alapanyagokból főznek, sütnek a hagyományos recepteket használó nénik és az újítás híveiként ismert neves séfek. Trucza Adorján szerint
A pénteken délután kezdődött és vasárnap estig tartó Taste of Transilvania butikfesztivál nagy részére napi jegy megváltásával lehet belépni, a marosvásárhelyi várat csak a vársétány felől lehet megközelíteni. A fesztiválnak van egy olyan része is, ami ingyenesen látogatható, itt is lesznek előadások, bemutatók.
Rácz Jenő vendéglője is ott van a Várban
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Vasárnapig várják a vendégeket, mondta Trucza Adorján
Fotó: Haáz Vince
Sütemények is vannak
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Készül a bulz
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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