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Örömfőzde és Michelin-csillagos vendéglő a butikfesztiválon Tizenhét szakáccsal lehet beszélgetni Marosvásárhelyen a Taste of Transilvania butikfesztiválon, amit péntektől-vasárnapig tartanak a várban. Aki szeret enni, annak érdemes ide kilátogatni, hiszen hagyományos és különleges ételeket lehet kóstolni. Simon Virág 2026. június 19., 17:412026. június 19., 17:41

Fotó: Haáz Vince

Tizenhét szakáccsal lehet beszélgetni Marosvásárhelyen a Taste of Transilvania butikfesztiválon, amit péntektől-vasárnapig tartanak a várban. Aki szeret enni, annak érdemes ide kilátogatni, hiszen hagyományos és különleges ételeket lehet kóstolni.

Simon Virág 2026. június 19., 17:412026. június 19., 17:41

Örömkonyhát állítottak fel erre a hétvégére a marosvásárhelyi várba, először ezzel találkozhatnak azok, akik belépnek a Taste of Transilvania butikfesztiválra. De

helyi, budapesti, nagyszebeni, bukaresti séfek, éttermek is kiköltöztek a várba,

hogy bemutassák, hogy milyen finomságokat lehet készíteni helyi alapanyagokból. A fesztiválon résztvevő vendéglők számára ugyanis az az egyetlen kikötés, hogy csakis olyan alapanyagokból lehet főzni, ami Erdélyben megterem, megtalálható. Hirdetés

Fotó: Haáz Vince

A sajtos kürtőskalácstól a különleges marhapörköltig Pénteken a szervezőkkel sétálhattunk a sátrak között és közben Trucza Adorján a fesztivál ötletgazdája mesélt. Kiemelte:

lehetőséget teremtnek a vendéglőknek, hogy bemutatkozzanak, a jelenlevők között van Nyárád-menti, marosvásárhelyi és anyaországi Michelin-csillagos vendéglő is.

De megismerhetik a fogyasztók Róza nénit is, aki több éve főz, süt a Taste of Transilvania fesztiválon, most egy máréfalvi lepényt készít, egy négyszáz éves, szász recept alapján.

Fotó: Haáz Vince

Lehet sajtos kürtőkalácsot vásárolni, bulzt vagyis juhtúróval töltött sült puliszkagolyót és van egy sátor, ahol csak gombából készült ételeket készítenek. Mindemelllett lehetőséget teremtenek a belépőknek, hogy

megnézzék, hogy hogyan főznek a legjobb séfek, beszélgessenek a különböző éttermek szakácsaival és hagyományos, valamint rendhagyó ételeket kóstoljanak.

Három alappillére van a gasztronómiának Trucza Adorján mozgalomként beszél a Taste of Transilvania fesztiválról, amivel az a céljuk, hogy megtalálják a sajátos erdélyi gasztronómiát, olyan recepteket gyűjtsenek össze, amelyekben nem fagyasztott alapanyagokat, hanem helyi, idényzöldségek és helyben tenyésztett húst szerepel.

Trucza Adorján: az erdélyi gasztronómia keresi az utat Fotó: Haáz Vince

Az örömfőzdében például ugyanazon alapanyagokból főznek, sütnek a hagyományos recepteket használó nénik és az újítás híveiként ismert neves séfek. Trucza Adorján szerint

az erdélyi gasztronómia organikusan csak akkor tud fejlődni, ha a vendéglő, a fogyasztó és a termelő együttműködik és erre teremt lehetőséget ez a fesztivál.

A pénteken délután kezdődött és vasárnap estig tartó Taste of Transilvania butikfesztivál nagy részére napi jegy megváltásával lehet belépni, a marosvásárhelyi várat csak a vársétány felől lehet megközelíteni. A fesztiválnak van egy olyan része is, ami ingyenesen látogatható, itt is lesznek előadások, bemutatók.

Rácz Jenő vendéglője is ott van a Várban Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Vasárnapig várják a vendégeket, mondta Trucza Adorján Fotó: Haáz Vince

Sütemények is vannak Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Készül a bulz Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince