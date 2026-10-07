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Modern buszok, akadozó kijelzők – így áll a marosvásárhelyi tömegközlekedés korszerűsítése

Itt lesz a hivatalos végállomás, az út túlsó felén marad az improvizált • Fotó: Haáz Vince

Itt lesz a hivatalos végállomás, az út túlsó felén marad az improvizált

Fotó: Haáz Vince

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Egy éve üzemelték be az első elektronikus kijelzőket a marosvásárhelyi buszmegállókban, de azóta sem működnek rendesen. A vegyipari kombinátnál épült végállomás átadása is várat magára, ráadásul igazi változást sem hoz az utasoknak.

Simon Virág

2026. október 07., 12:202026. október 07., 12:20

Az autóbuszok vásárlásával kezdődött pár éve a tömegközlekedés korszerűsítése Marosvásárhelyen, ma már 125 járművel szállítják az utasokat, hétköznap a népszerű útvonalakon tíz perceként járnak a buszok, hétvégén jóval ritkábban, de menetrendszerűen.

Még nincs lezárva a pályázat

A járművásárlás után a következő lépés a buszmegállók korszerűsítése és felszerelése volt. Több mint egy éve szerelték fel az elektronikus kijelzőket, amelyeket a tervek szerint összehangolnának az új, elektromos buszokkal, így lehetne látni a kijelzőn, hogy mikor érkezik a járat.

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Az első kijelzőket tavaly októberben üzemelték be, de azóta sem működnek rendesen.

Sok a panasz az elektronikus kijelzőkre • Fotó: Haáz Vince Galéria

Sok a panasz az elektronikus kijelzőkre

Fotó: Haáz Vince

Nem ritka, hogy nyári időpont van feltüntetve és le van fagyva a rendszer. De

több helyen fekete a kijelző, semmi nem látszik rajta.

A nyári vakációk, szabadságolások után egyre többen panaszkodnak ezekre, hiszen fontos tudni, hogy mikor érkezik a járat a buszmegállóba. Azonkívül a buszmegállókba jegyautomatákat is szereltek, ezek egyelőre csak porosodnak.

Van, amikor működnek és jól jelzik a járat érkezését a kijelzők • Fotó: Haáz Vince Galéria

Van, amikor működnek és jól jelzik a járat érkezését a kijelzők

Fotó: Haáz Vince

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a kérdés kapcsán elmondta, hogy 136 kijelzőből tudomása szerint már 120 üzemel, a maradék 16 esetében várják, hogy az Electrica áramszolgáltató végezze el a bekötéseket. „A buszmegállók felújítását, felszerelését célzó uniós pályázatot idén ősszel kell lezárjuk, így

Idézet
hamarosan minden kell működjön, a kijelzők, a jegyautomaták is.

A napokban mobil sorompókat szereltek fel a vegyipari kombinátnál levő végállomáshoz, azt is hamarosan átadják. Itt

Idézet
gyors töltők vannak felszerelve, hogy szükség esetén a buszok tudják azt használni.

Itt lesz fedett, fűtött-hűtött zárt várakozó az utasoknak is.”

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Nincs jobb megoldás

A vegyipari kombinátnál levő buszmegálló kapcsán megkérdeztük, hogy amikor átadják az új végállomást, akkor hol kell majd várakozzanak az utasok, hiszen most legtöbben nem a kombinátnál, hanem a szemben levő nagy bevásárlóközpontnál szállnak le és ott is várják a buszt.

Azon a felén nincs sem fedett beálló, sem épület, ahová eső és fagy esetén be lehetne húzódni.

A polgármester jelezte, nagy változás nem lesz, akkor is be fognak térni a plázához a buszok, hogy tudjanak leszállni és felülni azok, akik bevásárolni mennek.

Ígéret szerint a jegyautomatákat is be fogják üzemelni idén ősszel • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ígéret szerint a jegyautomatákat is be fogják üzemelni idén ősszel

Fotó: Haáz Vince

A különbség annyi lesz, hogy akkor lehetőség lesz fedett helyen várakozni, de az út másik felén, ahol az új végállomást alakították ki.

A bevásárlóközpont felén levő terület magánterület, oda a város nem tud semmit kialakítani.

Megtudtuk, hogy akinek panasza van a kijelzőkkel kapcsolatban, az jelezheti a város közterület-rendezési igazgatóságán, hiszen amíg a pályázatot le nem zárják, addig ezek hozzájuk tartoznak, a szakigazgatóság e-mail címe: adp@tirgumures.ro.

Egyelőre nincs megnyitva az új végállomás • Fotó: Haáz Vince Galéria

Egyelőre nincs megnyitva az új végállomás

Fotó: Haáz Vince

A tömegközlekedéssel, sofőrökkel kapcsolatos észrevételeket a tömegközlekedésért felelős vállalatnál kell jelezni, a honlapon található űrlap kitöltésével.

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Marosszék Marosvásárhely
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