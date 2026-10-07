Modern buszok, akadozó kijelzők – így áll a marosvásárhelyi tömegközlekedés korszerűsítése

Itt lesz a hivatalos végállomás, az út túlsó felén marad az improvizált
Fotó: Haáz Vince
Egy éve üzemelték be az első elektronikus kijelzőket a marosvásárhelyi buszmegállókban, de azóta sem működnek rendesen. A vegyipari kombinátnál épült végállomás átadása is várat magára, ráadásul igazi változást sem hoz az utasoknak.
Az autóbuszok vásárlásával kezdődött pár éve a tömegközlekedés korszerűsítése Marosvásárhelyen, ma már 125 járművel szállítják az utasokat, hétköznap a népszerű útvonalakon tíz perceként járnak a buszok, hétvégén jóval ritkábban, de menetrendszerűen.
A járművásárlás után a következő lépés a buszmegállók korszerűsítése és felszerelése volt. Több mint egy éve szerelték fel az elektronikus kijelzőket, amelyeket a tervek szerint összehangolnának az új, elektromos buszokkal, így lehetne látni a kijelzőn, hogy mikor érkezik a járat.
Sok a panasz az elektronikus kijelzőkre
Fotó: Haáz Vince
Nem ritka, hogy nyári időpont van feltüntetve és le van fagyva a rendszer. De
A nyári vakációk, szabadságolások után egyre többen panaszkodnak ezekre, hiszen fontos tudni, hogy mikor érkezik a járat a buszmegállóba. Azonkívül a buszmegállókba jegyautomatákat is szereltek, ezek egyelőre csak porosodnak.
Van, amikor működnek és jól jelzik a járat érkezését a kijelzők
Fotó: Haáz Vince
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a kérdés kapcsán elmondta, hogy 136 kijelzőből tudomása szerint már 120 üzemel, a maradék 16 esetében várják, hogy az Electrica áramszolgáltató végezze el a bekötéseket. „A buszmegállók felújítását, felszerelését célzó uniós pályázatot idén ősszel kell lezárjuk, így
A napokban mobil sorompókat szereltek fel a vegyipari kombinátnál levő végállomáshoz, azt is hamarosan átadják. Itt
Itt lesz fedett, fűtött-hűtött zárt várakozó az utasoknak is.”
Fotó: Haáz Vince
A vegyipari kombinátnál levő buszmegálló kapcsán megkérdeztük, hogy amikor átadják az új végállomást, akkor hol kell majd várakozzanak az utasok, hiszen most legtöbben nem a kombinátnál, hanem a szemben levő nagy bevásárlóközpontnál szállnak le és ott is várják a buszt.
A polgármester jelezte, nagy változás nem lesz, akkor is be fognak térni a plázához a buszok, hogy tudjanak leszállni és felülni azok, akik bevásárolni mennek.
Ígéret szerint a jegyautomatákat is be fogják üzemelni idén ősszel
Fotó: Haáz Vince
A különbség annyi lesz, hogy akkor lehetőség lesz fedett helyen várakozni, de az út másik felén, ahol az új végállomást alakították ki.
Megtudtuk, hogy akinek panasza van a kijelzőkkel kapcsolatban, az jelezheti a város közterület-rendezési igazgatóságán, hiszen amíg a pályázatot le nem zárják, addig ezek hozzájuk tartoznak, a szakigazgatóság e-mail címe: adp@tirgumures.ro.
Egyelőre nincs megnyitva az új végállomás
Fotó: Haáz Vince
A tömegközlekedéssel, sofőrökkel kapcsolatos észrevételeket a tömegközlekedésért felelős vállalatnál kell jelezni, a honlapon található űrlap kitöltésével.
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