Marosvásárhelyi városnapok kétmillió lejből négy helyszínen, két színpadon

A marosvásárhelyi vár is az egyik helyszíne lesz a városnapoknak
Fotó: Haáz Vince
Négy helyszín, két színpad és kétmillió lej – ezek a legfontosabb tudnivalók az idei, június 25. és 28. közötti, immár 29. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi városnapoktól. Íme néhány fellépő: Follow the Flow, Șuie Paparude, Blahalouisiana, Voltaj.
2021 óta június végén szervezik a marosvásárhelyi városnapokat, emlékeztetve a lakókat arra, hogy a középkortól a településen évente három országos vásárt tartottak, köztük egyet nyáron. Az idei programról kedden délelőtt számolt be Soós Zoltán polgármester és két igazgató.
A városvezető elmondta, hogy idén június 25. és 28. között szervezik meg a városnapokat négy helyszínen, két nagyszínpadon, több tucat fellépővel, és reményeik szerint több ezer látogatóval.
„Azt szeretnénk, hogy a hétköznapi különbözőségek ellenére az egész város együtt ünnepeljen. A rendezvénysorozat június 25-én, csütörtökön a marosvásárhelyi várban kezdődik, és június 28-án, vasárnap 23 órakor tűzijátékkal zárul.
Gazdag programot állítottunk össze, a nagy koncertek helyszíne a főtér lesz, a várban elsősorban a családoknak szervezünk szabadidős programokat és koncerteket. A Színház téren lesz a borsétány, a Kultúrpalota melletti Enescu utcában beszélgetni, pihenni lehet majd” – fogalmazott.
A városvezető azt is elmondta, hogy idén is fogadják a testvértelepülések küldöttségeit. Különösen annak örvend, hogy Zalaegerszeg már harminc éve Marosvásárhely testvértelepülése, és idén első alkalommal egy franciaországi küldöttség is érkezik, amellyel most alakul a kapcsolat.
A polgármester beszélt arról is, hogy idén megszervezik az Aranylakodalmat, és kiosztják a díszpolgári címeket is. Ennek kapcsán megkérdeztük, mikor teszik közzé a Pro Urbe és díszpolgári címekre javasolt személyek nevét.
Karácsony-Erdei Etel önkormányzati képviselő a hétfői tanácsülésen ugyanis szóvá tette, hogy gyorsan közelednek a városnapok, de
Soós Zoltán a Székelyhonnak válaszként jelezte: a napokban összehívják a bizottságot, ezután pedig a helyi önkormányzati képviselőknek is el kell fogadniuk a Pro Urbe díjra és a díszpolgári címre javasolt személyek jegyzékét.
A Víkendtelepet és a várigazgatóságot is vezető Nagy Botond a sajtótájékoztatón a városlakók figyelmébe ajánlotta a Rózsák terén megszervezett kézművesvásárt, ahol 80 népi kézműves és iparművész mutatkozik be.
Az idei városnapokról számoltak be az illetékesek
Fotó: Haáz Vince
Elmondta, hogy a várszínpadon többek között Jakab Csaba, Molnár Jocó és a Vagabond lép fel. Hozzátette, idén már 89 eseménynek adott otthont a marosvásárhelyi vár, és bíznak abban, hogy a városnapok idején is sokan mennek majd ki oda kikapcsolódni, feltöltődni.
Mennyit költhetnek a városnapokra?
Cosmin Blaga, a városnapokat szervező szakigazgatóság vezetője a négynapos esemény anyagi oldaláról számolt be. Elmondta, hogy a városnapok idén kétmillió lejes költségvetéssel rendelkeznek. A kiadások jelentős részét a zenekari fellépési díjakra költik, a tűzijáték pedig hatvanezer lejbe kerül. Az esemény idején több helyszínen lesz forgalomkorlátozás is: június 25-én 18 órától teljesen lezárják a főteret, a Bolyai és a Tusnád utcákat.
A fellépő együttesek teljes névsorát és a koncertek időpontját hamarosan közzéteszik. A sajtótájékoztatón néhány nevet már elmondtak: Follow the Flow, Kökény Attila, Alina Eremia, Șuie Paparude, Fără Zahăr, Ducu Bertzi, Blahalouisiana, Voltaj.
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