Marosvásárhelyi városnapok kétmillió lejből négy helyszínen, két színpadon

A marosvásárhelyi vár is az egyik helyszíne lesz a városnapoknak

Négy helyszín, két színpad és kétmillió lej – ezek a legfontosabb tudnivalók az idei, június 25. és 28. közötti, immár 29. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi városnapoktól. Íme néhány fellépő: Follow the Flow, Șuie Paparude, Blahalouisiana, Voltaj.

Simon Virág 2026. június 16., 14:052026. június 16., 14:05

2021 óta június végén szervezik a marosvásárhelyi városnapokat, emlékeztetve a lakókat arra, hogy a középkortól a településen évente három országos vásárt tartottak, köztük egyet nyáron. Az idei programról kedden délelőtt számolt be Soós Zoltán polgármester és két igazgató. A városvezető elmondta, hogy idén június 25. és 28. között szervezik meg a városnapokat négy helyszínen, két nagyszínpadon, több tucat fellépővel, és reményeik szerint több ezer látogatóval. „Azt szeretnénk, hogy a hétköznapi különbözőségek ellenére az egész város együtt ünnepeljen. A rendezvénysorozat június 25-én, csütörtökön a marosvásárhelyi várban kezdődik, és június 28-án, vasárnap 23 órakor tűzijátékkal zárul.

A város többi eseményéről kizártuk a tűzijátékot, de itt, a városnapokon még megtartottuk ezt a hagyományt.

Gazdag programot állítottunk össze, a nagy koncertek helyszíne a főtér lesz, a várban elsősorban a családoknak szervezünk szabadidős programokat és koncerteket. A Színház téren lesz a borsétány, a Kultúrpalota melletti Enescu utcában beszélgetni, pihenni lehet majd” – fogalmazott. Hirdetés A városvezető azt is elmondta, hogy idén is fogadják a testvértelepülések küldöttségeit. Különösen annak örvend, hogy Zalaegerszeg már harminc éve Marosvásárhely testvértelepülése, és idén első alkalommal egy franciaországi küldöttség is érkezik, amellyel most alakul a kapcsolat. Kik lesznek az idei díszpolgárok? A polgármester beszélt arról is, hogy idén megszervezik az Aranylakodalmat, és kiosztják a díszpolgári címeket is. Ennek kapcsán megkérdeztük, mikor teszik közzé a Pro Urbe és díszpolgári címekre javasolt személyek nevét. Karácsony-Erdei Etel önkormányzati képviselő a hétfői tanácsülésen ugyanis szóvá tette, hogy gyorsan közelednek a városnapok, de

még nem hívták össze a díszpolgári javaslatokat elfogadó szakbizottságot, hogy megvitassák és értékeljék a beérkezett neveket.

Soós Zoltán a Székelyhonnak válaszként jelezte: a napokban összehívják a bizottságot, ezután pedig a helyi önkormányzati képviselőknek is el kell fogadniuk a Pro Urbe díjra és a díszpolgári címre javasolt személyek jegyzékét. Népszerű a marosvásárhelyi vár A Víkendtelepet és a várigazgatóságot is vezető Nagy Botond a sajtótájékoztatón a városlakók figyelmébe ajánlotta a Rózsák terén megszervezett kézművesvásárt, ahol 80 népi kézműves és iparművész mutatkozik be.

Az idei városnapokról számoltak be az illetékesek Fotó: Haáz Vince

Elmondta, hogy a várszínpadon többek között Jakab Csaba, Molnár Jocó és a Vagabond lép fel. Hozzátette, idén már 89 eseménynek adott otthont a marosvásárhelyi vár, és bíznak abban, hogy a városnapok idején is sokan mennek majd ki oda kikapcsolódni, feltöltődni.