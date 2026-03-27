Eldőlt: nem épül egészségügyi központ a Székely vértanúk emlékműve mellé

Egyelőre nincs miért aggódniuk a tömbházlakóknak, ugyanis nem kezdődik itt építkezés

Egyelőre nincs miért aggódniuk a tömbházlakóknak, ugyanis nem kezdődik itt építkezés

Fotó: Haáz Vince

Elutasította a marosvásárhelyi önkormányzat a Postarétre tervezett egészségügyi központ megépítésére vonatkozó határozattervezetet. Az RMDSZ-es tanácsosok szerint a dokumentáció nem felelt meg a zöldövezetekre és a műemlékvédelemre vonatkozó előírásoknak.

Simon Virág

2026. március 27., 10:272026. március 27., 10:27

Bírósági döntés kötelezte a marosvásárhelyi önkormányzatot arra, hogy hozzon döntést egy egészségügyi központ megépítéséről. A beruházó négy éve indította el az eljárást a Székely Vértanúk utcába tervezett beruházás ügyében. A tanácsosok többször elhalasztották a végső döntést, a beruházó pedig végül a törvényszékhez fordult. A jogerős döntés kimondta: a marosvásárhelyi önkormányzat köteles napirendre tűzni és szavazni a beruházást lehetővé tevő városrendezési tervről.

korábban írtuk

Újra napirenden a marosvásárhelyi Postarétre tervezett beruházás
Újra napirenden a marosvásárhelyi Postarétre tervezett beruházás

Aggályokat fogalmazott meg az Erdélyi Magyar Szövetség a vásárhelyi Postarétre tervezett egészségügyi központ kapcsán. A tanácsosok többször halasztották a beruházásról szóló döntést, most végleges törvényszéki döntés kötelezi őket a voksra.

A lakók is ellenezték

A gyűlés előtt felszólalt Szabó Anna, aki a tervezett Medicine központ szomszédságában élő lakókat képviselte. Elmondta, hogy az egészségügyi központot 15 méterre építenék a 3A számú tömbháztól, ezért a lakók attól tartanak, hogy

az ötszintes épület kivitelezése veszélyeztetheti a tömbház szerkezetét.

Mint fogalmazott, a tömbház hőszigetelésekor már megállapították, hogy az épület alapja és szerkezete a tetőtér beépítését sem bírná el, ezért szerintük a munkálatokkal járó földmozgások negatívan befolyásolhatnák az épületet.

A gödörbe tervezett beruházás és a Székely vértanúk emlékműve között mindössze 62 méter van • Fotó: Haáz Vince Galéria

A gödörbe tervezett beruházás és a Székely vértanúk emlékműve között mindössze 62 méter van

Fotó: Haáz Vince

Emellett az új épület jelentős árnyékot vetne a környékre, és a forgalom is számottevően megnőne, nemcsak az építkezés idején, hanem az egészségügyi központ használatba vétele után is. Szabó Anna

arra kérte a helyi önkormányzati képviselőket, hogy ne engedélyezzék az építkezést.

A szavazás előtt Kovács Mihály Levente alpolgármester azt mondta, a dokumentáció nem tartja be a zöldövezetekre vonatkozó előírásokat, amelyek szerint zöldövezetre csak közhasznú beruházások esetében lehet építkezni. Hozzátette:

a tervezett beruházás 62 méterre lenne a Székely Vértanúk emlékművétől, miközben a törvény legalább 100 méteres védőövezetet ír elő,

vagy ehhez a megyei kulturális igazgatóság engedélyére lenne szükség. Mindezek fényében az RMDSZ nem támogatta a beruházásról szóló tervezetet.

A végső szavazás előtt a Szabad Emberek Pártjának tanácsosa, Dan Mașca a tervezet elhalasztását kérte, ezt azonban a testület nem fogadta el.

Végül 5 igen, 5 tartózkodó és 9 nem szavazattal elutasították a Postarétre tervezett beruházást.

A vásárhelyi Postarétre tervezett egészségügyi központ ügyében korábban az Erdélyi Magyar Szövetség is aggályokat fogalmazott meg.

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

