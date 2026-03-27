Eldőlt: nem épül egészségügyi központ a Székely vértanúk emlékműve mellé

Egyelőre nincs miért aggódniuk a tömbházlakóknak, ugyanis nem kezdődik itt építkezés

Elutasította a marosvásárhelyi önkormányzat a Postarétre tervezett egészségügyi központ megépítésére vonatkozó határozattervezetet. Az RMDSZ-es tanácsosok szerint a dokumentáció nem felelt meg a zöldövezetekre és a műemlékvédelemre vonatkozó előírásoknak.

Simon Virág 2026. március 27., 10:272026. március 27., 10:27

Bírósági döntés kötelezte a marosvásárhelyi önkormányzatot arra, hogy hozzon döntést egy egészségügyi központ megépítéséről. A beruházó négy éve indította el az eljárást a Székely Vértanúk utcába tervezett beruházás ügyében. A tanácsosok többször elhalasztották a végső döntést, a beruházó pedig végül a törvényszékhez fordult. A jogerős döntés kimondta: a marosvásárhelyi önkormányzat köteles napirendre tűzni és szavazni a beruházást lehetővé tevő városrendezési tervről. korábban írtuk Újra napirenden a marosvásárhelyi Postarétre tervezett beruházás Aggályokat fogalmazott meg az Erdélyi Magyar Szövetség a vásárhelyi Postarétre tervezett egészségügyi központ kapcsán. A tanácsosok többször halasztották a beruházásról szóló döntést, most végleges törvényszéki döntés kötelezi őket a voksra. A lakók is ellenezték A gyűlés előtt felszólalt Szabó Anna, aki a tervezett Medicine központ szomszédságában élő lakókat képviselte. Elmondta, hogy az egészségügyi központot 15 méterre építenék a 3A számú tömbháztól, ezért a lakók attól tartanak, hogy

az ötszintes épület kivitelezése veszélyeztetheti a tömbház szerkezetét.

Mint fogalmazott, a tömbház hőszigetelésekor már megállapították, hogy az épület alapja és szerkezete a tetőtér beépítését sem bírná el, ezért szerintük a munkálatokkal járó földmozgások negatívan befolyásolhatnák az épületet.

A gödörbe tervezett beruházás és a Székely vértanúk emlékműve között mindössze 62 méter van Fotó: Haáz Vince

Emellett az új épület jelentős árnyékot vetne a környékre, és a forgalom is számottevően megnőne, nemcsak az építkezés idején, hanem az egészségügyi központ használatba vétele után is. Szabó Anna

arra kérte a helyi önkormányzati képviselőket, hogy ne engedélyezzék az építkezést.

A szavazás előtt Kovács Mihály Levente alpolgármester azt mondta, a dokumentáció nem tartja be a zöldövezetekre vonatkozó előírásokat, amelyek szerint zöldövezetre csak közhasznú beruházások esetében lehet építkezni. Hozzátette:

a tervezett beruházás 62 méterre lenne a Székely Vértanúk emlékművétől, miközben a törvény legalább 100 méteres védőövezetet ír elő,

vagy ehhez a megyei kulturális igazgatóság engedélyére lenne szükség. Mindezek fényében az RMDSZ nem támogatta a beruházásról szóló tervezetet. A végső szavazás előtt a Szabad Emberek Pártjának tanácsosa, Dan Mașca a tervezet elhalasztását kérte, ezt azonban a testület nem fogadta el.

Végül 5 igen, 5 tartózkodó és 9 nem szavazattal elutasították a Postarétre tervezett beruházást.