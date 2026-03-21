Újra napirenden a marosvásárhelyi Postarétre tervezett beruházás

A egészségügyi épület látványterve
Fotó: tirgumures.ro
Aggályokat fogalmazott meg az Erdélyi Magyar Szövetség a vásárhelyi Postarétre tervezett egészségügyi központ kapcsán. A tanácsosok többször halasztották a beruházásról szóló döntést, most végleges törvényszéki döntés kötelezi őket a voksra.
Marosvásárhelyen a Postaréten áll a Székely vértanúk emlékműve, ahol legutóbb, március 15-én több százan gyűltek össze emlékezni és ünnepelni, de a Székely Szabadság napját is itt tartják, minden év március tizedikén. Az emlékmű szomszédságában, a tömbházak mellé egy egészségügyi központot akar felhúzni egy magánvállalkozó.
Nem született döntés a marosvásárhelyi önkormányzati ülésen a Székely vértanúk emlékműve közelébe tervezett és emiatt vitatott egészségügyi beruházásról. A tanácsosok újból elhalasztották a szavazást.
A városi tanács napirendjére már többször felkerült a beruházás jóváhagyása, az erre vonatkozó övezeti területrendezési terv (PUZ) elfogadása, de mindeddig elhalasztották a végleges voksot. A magánvállalkozó a törvényszéken kereste az igazát, azt kérve, hogy
A végleges döntés február 18-án született meg, ami arra kötelezi a tanácsot, hogy szavazzon a PUZ-ról. Így a marosvásárhelyi önkormányzat soros márciusi ülésén, jövő csütörtökön újra napirendre kerül az egészségügyi központ megépítésével kapcsolatos döntés.
Az egészségügyi központ megépítése kapcsán az Erdélyi Magyar Szövetség marosvásárhelyi és Maros megyei vezetősége aggályokat fogalmazott meg, ezeket levélben iktatta a marosvásárhelyi városházán is. Mint a Székelyhonnak eljuttatott közleményben Kali István megyei és Pápai László városi EMSZ-elnök kiemeli:
Mint írják: „A műtőblokkok, a rövid idejű bentlakásos posztoperatív ellátásra szolgáló terek, valamint az invazív orvosi tevékenységekre jellemző belső szervezés egyértelműen túlmutat az ambuláns szolgáltatások körén, így a kórházi egységekre vonatkozó szabályozások alkalmazását vonja maga után.”
amely kimondja, hogy műemlékek körül legalább 100 méteres védőövezetet kell kijelölni, amelyen belül bármilyen beavatkozás a megyei kulturális igazgatóság engedélyéhez kötött.
Itt a tömeg majdnem az úton állt, félszáz méterre sem a tervezett épület helyszínétől
Fotó: Haáz Vince
A tervezett beruházás 62 méterre lenne a Székely Vértanúk emlékművétől, mégsem kérték a szakhatóság engedélyét. Aggodalmukat fejezik ki, hogy
A beadványukban megjegyzik, hogy az épülethez 13 parkolóhelyet terveztek, ami szerintük kevés.
Azt írják: „A fentiek fényében megállapítjuk, hogy a 141/2022. számú PUZ dokumentáció nem felel meg a jóváhagyáshoz szükséges jogi feltételeknek, mivel súlyos jogi és célszerűségi hibák terhelik.
Azt kérik a marosvásárhelyi tanácsosoktól, hogy utasítsák el vagy halasszák el a szóban forgó határozattervezetet.
