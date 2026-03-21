Újra napirenden a marosvásárhelyi Postarétre tervezett beruházás

A egészségügyi épület látványterve • Fotó: tirgumures.ro

A egészségügyi épület látványterve

Fotó: tirgumures.ro

Aggályokat fogalmazott meg az Erdélyi Magyar Szövetség a vásárhelyi Postarétre tervezett egészségügyi központ kapcsán. A tanácsosok többször halasztották a beruházásról szóló döntést, most végleges törvényszéki döntés kötelezi őket a voksra.

Simon Virág

2026. március 21., 13:552026. március 21., 13:55

Marosvásárhelyen a Postaréten áll a Székely vértanúk emlékműve, ahol legutóbb, március 15-én több százan gyűltek össze emlékezni és ünnepelni, de a Székely Szabadság napját is itt tartják, minden év március tizedikén. Az emlékmű szomszédságában, a tömbházak mellé egy egészségügyi központot akar felhúzni egy magánvállalkozó.

korábban írtuk

Vitatott építkezés a Székely vértanúk emlékművénél: döntés helyett halasztás
Vitatott építkezés a Székely vértanúk emlékművénél: döntés helyett halasztás

Nem született döntés a marosvásárhelyi önkormányzati ülésen a Székely vértanúk emlékműve közelébe tervezett és emiatt vitatott egészségügyi beruházásról. A tanácsosok újból elhalasztották a szavazást.

Március 26-án szavazniuk kell

A városi tanács napirendjére már többször felkerült a beruházás jóváhagyása, az erre vonatkozó övezeti területrendezési terv (PUZ) elfogadása, de mindeddig elhalasztották a végleges voksot. A magánvállalkozó a törvényszéken kereste az igazát, azt kérve, hogy

kötelezzék a városi képviselő-testületet, hogy szavazzanak a kérdésről, a területrendezési terv elfogadásáról.

A végleges döntés február 18-án született meg, ami arra kötelezi a tanácsot, hogy szavazzon a PUZ-ról. Így a marosvásárhelyi önkormányzat soros márciusi ülésén, jövő csütörtökön újra napirendre kerül az egészségügyi központ megépítésével kapcsolatos döntés.

Aggódik az EMSZ

Az egészségügyi központ megépítése kapcsán az Erdélyi Magyar Szövetség marosvásárhelyi és Maros megyei vezetősége aggályokat fogalmazott meg, ezeket levélben iktatta a marosvásárhelyi városházán is. Mint a Székelyhonnak eljuttatott közleményben Kali István megyei és Pápai László városi EMSZ-elnök kiemeli:

bár a magánvállalkozó egészségügyi központként nevezi a beruházást, több jel arra utal, hogy tulajdonképpen egy kórházat építenének oda.

Mint írják: „A műtőblokkok, a rövid idejű bentlakásos posztoperatív ellátásra szolgáló terek, valamint az invazív orvosi tevékenységekre jellemző belső szervezés egyértelműen túlmutat az ambuláns szolgáltatások körén, így a kórházi egységekre vonatkozó szabályozások alkalmazását vonja maga után.”

Az EMSZ úgy értékeli, hogy a beruházás és az ezt előkészítő dokumentáció nem tartja be a műemlékekre vonatkozó rendeletet,

amely kimondja, hogy műemlékek körül legalább 100 méteres védőövezetet kell kijelölni, amelyen belül bármilyen beavatkozás a megyei kulturális igazgatóság engedélyéhez kötött.

Itt a tömeg majdnem az úton állt, félszáz méterre sem a tervezett épület helyszínétől • Fotó: Haáz Vince

Itt a tömeg majdnem az úton állt, félszáz méterre sem a tervezett épület helyszínétől

Fotó: Haáz Vince

A tervezett beruházás 62 méterre lenne a Székely Vértanúk emlékművétől, mégsem kérték a szakhatóság engedélyét. Aggodalmukat fejezik ki, hogy

az egészségügyi központ kórházzá történő besorolása esetén az emlékműnél nem lehetne vagy csak korlátozottan lehetne tömegrendezvényeket tartani.

A beadványukban megjegyzik, hogy az épülethez 13 parkolóhelyet terveztek, ami szerintük kevés.

Azt írják: „A fentiek fényében megállapítjuk, hogy a 141/2022. számú PUZ dokumentáció nem felel meg a jóváhagyáshoz szükséges jogi feltételeknek, mivel súlyos jogi és célszerűségi hibák terhelik.

Elfogadása veszélyes precedenst teremtene, és visszafordíthatatlan negatív következményekkel járna a kulturális örökségre, a városi életminőségre és a közösség alapvető jogaira nézve.”

Azt kérik a marosvásárhelyi tanácsosoktól, hogy utasítsák el vagy halasszák el a szóban forgó határozattervezetet.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. március 20., péntek

Makfalvi razzia: falopás gyanúja miatt hallgattak ki tizennyolc embert

Hatósági razziát hajtottak végre házkutatásokkal Makfalván és Segesvár környékén falopás bűncselekményének gyanúja miatt.

2026. március 20., péntek

Hirdetés
2026. március 20., péntek

El sem indult, máris törölték: nem lehet nyáron Ciprusra repülni Marosvásárhelyről

Indoklás nélkül törölte a Wizz Air légitársaság a marosvásárhelyi repülőtér kínálatából a Ciprusra induló járatot április 22. és szeptember 16. között – erősítette meg a Székelyhonnak Peti András, a repülőtér igazgatója.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Aszfaltozás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Marosvásárhelyen

Elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok március 20-tól, péntektől a marosvásárhelyi Băneasa utcában, ami forgalomkorlátozásokkal és tömegközlekedési változásokkal jár.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Tízmillió lejes támogatást kap a marosvásárhelyi repülőtér

A Maros megyei tanács megszavazta a tulajdonában lévő légikikötő idei, közel tízmillió lejes támogatását. A döntés célja a működés biztosítása és a turizmus fellendítése, különös tekintettel a március 29-én induló bázisnyitásra és az új járatokra.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

A film-média szakos diákok munkáiból nyílik fotókiállítás

Fotókiállítás nyílik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem film-média szakos diákjainak munkáiból. A Hapci király című előadást is bemutatják március 21-én, a bábművészet világnapján.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Oda is jutott a modern iskolai felszerelésekből, ahol nagy szükség van ezekre

Modern oktatási eszközöket, a fejlesztéshez szükséges felszereléseket vásároltak uniós pénzből a Maros megyében működő három inkluzív oktatási intézménynek és a nevelési tanácsadó központnak. A részletekről Péter Ferenc tanácselnök számolt be.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Buszok útvonalát is befolyásolja az útfelújítás Marosvásárhelyen

Útburkolat-felújítási munkálatok zajlanak Marosvásárhelyen március 20-tól április 20-ig a Băneasa utcában, a Ion Heliade Rădulescu utca és a Raktár utca közötti szakaszon. A munkák célja az úthálózat és a közlekedésbiztonság javítása.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Szovátára látogatott Kövér László

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke jelenlétében nyitották meg az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóját szerdán este Szovátán. Idén rendhagyó módon nem egy, hanem hét helyszínen lépnek fel a táncosok.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Több Maros megyei helyszínen is lángol a száraz növényzet – frissítve

Több különböző helyszínre is égő száraz növényzet miatt riasztották a tűzoltókat Maros megyében.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Gyermekek tömegsírjára is rátaláltak a feltárt római kori temetőben

Maros megye első, római településhez köthető temetőjét tárják fel a megyei múzeum munkatársai Maroskeresztúron. Ottjártunkkor egy olyan sírnál dolgoztak a szakemberek, amelyben húsz gyermekcsontvázat találtak.

2026. március 17., kedd

