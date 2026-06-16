Az alkalmazottak egyharmada visszatért dolgozni a vegyipari kombinátba

A visszahívott dolgozók az üzem újraindítását készítik elő

Visszatért dolgozni háromszáz alkalmazott a marosvásárhelyi vegyipari kombinátba hétfőtől, míg hatszázan továbbra is a július végéig meghosszabbított felmondási idejüket töltik. A visszahívott dolgozók a termelés újraindítását készítik elő.

Simon Virág 2026. június 16., 18:042026. június 16., 18:04

Személyautókkal telt meg újra a marosvásárhelyi vegyipari kombinát parkolója, jelezve, hogy ismét benépesült a műtrágyagyártó nagyüzem. Kisebb fejlesztések Emil Almașan, a vegyipari kombinát szakszervezeti elnöke a Székelyhonnak elmondta, a július végéig meghosszabbított felmondási idejüket töltő

kilencszáz alkalmazott közül háromszáznak kellett visszatérnie június 15-től dolgozni.

A dolgozók azokra a részlegekre tértek vissza, ahol fejlesztésekre, kisebb beruházásokra van szükség, hogy majd tudjanak nekifogni a termelésnek. Hirdetés „Nagyon jó hír, hogy az alkalmazottak egyharmada visszatérhetett dolgozni. Nem teljes, nyolcórás munkaidőben kell dolgozniuk, hanem úgy, ahogy a részlegvezetők közölték velük. Reméljük, hogy hamarosan befejeződik az adásvétel, és a többi szakember is visszatérhet. Addig is ők a felmondási idejüket töltik, biztonságban vannak” – részletezte a szakszervezeti vezető.

Emil Almașan a vegyipari kombinát szakszervezeti elnöke Fotó: Haáz Vince

Az alkalmazottak reménykednek Emil Almașan bizakodó, hogy a Romgaz részvényesi közgyűlése után – amelyen végleges döntés születik a vegyipari kombinát megvásárlásáról – pontos tájékoztatást kapnak majd a tervekről, elképzelésekről és a termelés újraindításáról.

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