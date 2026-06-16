Az alkalmazottak egyharmada visszatért dolgozni a vegyipari kombinátba

A visszahívott dolgozók az üzem újraindítását készítik elő
Fotó: Haáz Vince
Visszatért dolgozni háromszáz alkalmazott a marosvásárhelyi vegyipari kombinátba hétfőtől, míg hatszázan továbbra is a július végéig meghosszabbított felmondási idejüket töltik. A visszahívott dolgozók a termelés újraindítását készítik elő.
Személyautókkal telt meg újra a marosvásárhelyi vegyipari kombinát parkolója, jelezve, hogy ismét benépesült a műtrágyagyártó nagyüzem.
Emil Almașan, a vegyipari kombinát szakszervezeti elnöke a Székelyhonnak elmondta, a július végéig meghosszabbított felmondási idejüket töltő
A dolgozók azokra a részlegekre tértek vissza, ahol fejlesztésekre, kisebb beruházásokra van szükség, hogy majd tudjanak nekifogni a termelésnek.
„Nagyon jó hír, hogy az alkalmazottak egyharmada visszatérhetett dolgozni. Nem teljes, nyolcórás munkaidőben kell dolgozniuk, hanem úgy, ahogy a részlegvezetők közölték velük. Reméljük, hogy hamarosan befejeződik az adásvétel, és a többi szakember is visszatérhet. Addig is ők a felmondási idejüket töltik, biztonságban vannak” – részletezte a szakszervezeti vezető.
Emil Almașan a vegyipari kombinát szakszervezeti elnöke
Fotó: Haáz Vince
Emil Almașan bizakodó, hogy a Romgaz részvényesi közgyűlése után – amelyen végleges döntés születik a vegyipari kombinát megvásárlásáról – pontos tájékoztatást kapnak majd a tervekről, elképzelésekről és a termelés újraindításáról.
– fogalmazott a szakszervezeti elnök.
Mint korábban beszámoltunk róla, a szakértők úgy vélik, a műtrágyagyártás újraindítása nem lesz egyszerű, hiszen a Romgaznak jövő tavaszig (amíg a lakossági ársapka érvényes) a kitermelt földgázt szinte teljes egészében a magánszemélyek ellátására kell fordítania, így nem marad kapacitása a műtrágyagyártáshoz szükséges mennyiség biztosítására.
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