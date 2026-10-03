A tanárok ma már nem általános, hanem szakirányú képzést keresnek

Cél, hogy minden pedagóggus megtalálja a saját szakterületéhez illőt, mert a kérések egyre inkább szakirányúak
Fotó: Haáz Vince
Változnak a tantervek, a tananyagok és a diákok igényei, ezért a pedagógusok egyre inkább szakirányú továbbképzéseket keresnek. A Maros Megyei Pedagógusok Háza ma már magyar és angol nyelvű akkreditált képzéseket, valamint konferenciákat is kínál számukra.
Nem volt mindig túl népszerű a hatvanas évek végén alakult állami intézmény, de az elmúlt években átszervezték, hogy a képzések könnyebben elérhetők és hatékonyabbak legyenek.
A kínálatot minisztériumi jóváhagyás mellett úgy alakítják, hogy
Fodor József, a Maros Megyei Pedagógusok Házának vezetője szerint fontos lépés volt, hogy a román mellett magyar, sőt angol nyelvű akkreditált képzés is elérhető.
Az ismertséget növelte a marosvásárhelyi egyetemek bevonásával szervezett konferencia is, így tavaly 1542 pedagógus jelentkezett, köztük iskolai kisegítő személyzet is – mondta el a Székelyhonnak a Pedaház vezetője.
Fotó: Haáz Vince
Az első a bölcsődei nevelők képzése. Fodor József kiemelte: ez akkreditált alapképzés, amelynek elvégzése előnyt jelent a bölcsődei állásokra kiírt véglegesítő vizsgán, így óvónők és tanítók is elhelyezkedhetnek bölcsődében. Tavaly hat csoport indult, idén szeptemberben és októberben újabb kettő, csoportonként 25 férőhellyel.
A második az okostábla-használati képzés, amelyre több mint százan jelentkeztek. Ez is
mert a tábla működését kézzel kell kipróbálni. A harmadik az elsősegélynyújtási képzés, amely jóváhagyott, de nem akkreditált, ezért kreditpontot nem, csak óraszámot ad. Ezt az iskola egy kreditpontra válthatja át, 25 óra ugyanis egy pontot jelent.
igény esetén magyarul is. Egy 2025-ös módszertan szerint minden alkalmazottnak időnként el kell végeznie, ezért már előre kell jelentkezni.
Az intézményvezető beszélt a vitakultúrát és a kritikus gondolkodást fejlesztő, 25 órás disputa-képzésről is, amelyet a pedagógusok az osztályban használhatnak, amikor a kritikus gondolkodást és a véleménynyilvánítást kell fejleszteniük. Emellett a minisztérium kérésére a kínálatba emelték a holokauszt-oktatást is, amely a történelemtanároknak szól.
ehhez azonban a tanárok külön felkészítést nem kaptak.
A tanári munka folyamatos fejlődést, megújulást vár el a pedagógusoktól
Fotó: Haáz Vince
Ingyenes képzés nincs, de a pedagógus-kártyával a honlapon online lehet jelentkezni és fizetni, a képzés, a nyelv és az időpont kiválasztásával. Egyes képzéseket, például az okostáblásat,
A költségek a képzők díjából, a fogyóanyagokból és a kiszállásból tevődnek össze. A képzők ugyanis maguk mennek az iskolákhoz, illetve a megye több központjába: Dicsőszentmártonba, Segesvárra, Marosvásárhelyre, Szovátára és Erdőszentgyörgyre.
A tanári munka folyamatos fejlődést, megújulást vár el a pedagógusoktól
Fotó: Haáz Vince
A Pedaház célja, hogy kínálata eljusson a pedagógusokhoz.
majd nyújtják be akkreditációra. Az anyagokat egyetemi oktatókból álló szakmai bizottság bírálja el: a több száz oldalas dokumentációt alaposan átvizsgálják, és javításra vissza is utasíthatják. Évente egy-két, idén három képzést szeretnének jóváhagyatni Maros megyében – tudtuk meg Fodor Józseftől.
Megtudtuk, a minisztérium programjai alapján zajló továbbképzések közül idén a RECRED áll előkészületben, amely a középiskolai pedagógusok számára kötelező lesz. Ez a képzés
Fotó: Veres Nándor
A képzést olyan középiskolai szaktanárok tartják majd, akik a jelenlegi és az új, kilencedik osztálytól induló tantervet is ismerik – közülük kiválasztják a megfelelőket, akiket előbb felkészítenek, majd indulhat a tanárok képzése.
A lebonyolításra két és fél év áll rendelkezésre, hiszen egy pedagógusnak sokszor van vizsgaidőszaka, vagy éppen vizsgáztató periódusa.
A fiatalokat leginkább a bölcsődei és óvodai képzések mozgósítják, a pályakezdők ugyanis még ritkán érzik szükségét a megújulásnak, hiszen frissen jöttek az egyetemről. Náluk a véglegesítő vizsga, majd a másodfokú és az elsőfokú fokozat is továbbképzéssel jár, ám a 15–20 éve pályán lévők mégis nagyobb arányban jelentkeznek a Pedaház képzéseire – magyarázta Fodor József a Székelyhonnak.
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