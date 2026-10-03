A tanárok ma már nem általános, hanem szakirányú képzést keresnek

Cél, hogy minden pedagóggus megtalálja a saját szakterületéhez illőt, mert a kérések egyre inkább szakirányúak

Változnak a tantervek, a tananyagok és a diákok igényei, ezért a pedagógusok egyre inkább szakirányú továbbképzéseket keresnek. A Maros Megyei Pedagógusok Háza ma már magyar és angol nyelvű akkreditált képzéseket, valamint konferenciákat is kínál számukra.

Hajnal Csilla 2026. október 03., 20:502026. október 03., 20:50

Nem volt mindig túl népszerű a hatvanas évek végén alakult állami intézmény, de az elmúlt években átszervezték, hogy a képzések könnyebben elérhetők és hatékonyabbak legyenek. Hirdetés A kínálatot minisztériumi jóváhagyás mellett úgy alakítják, hogy

minden pedagógus megtalálja a saját szakterületéhez illő képzést, mert az igények egyre inkább szakirányúak.

Fodor József, a Maros Megyei Pedagógusok Házának vezetője szerint fontos lépés volt, hogy a román mellett magyar, sőt angol nyelvű akkreditált képzés is elérhető. Az ismertséget növelte a marosvásárhelyi egyetemek bevonásával szervezett konferencia is, így tavaly 1542 pedagógus jelentkezett, köztük iskolai kisegítő személyzet is – mondta el a Székelyhonnak a Pedaház vezetője.

Fotó: Haáz Vince

Három népszerű képzés Az első a bölcsődei nevelők képzése. Fodor József kiemelte: ez akkreditált alapképzés, amelynek elvégzése előnyt jelent a bölcsődei állásokra kiírt véglegesítő vizsgán, így óvónők és tanítók is elhelyezkedhetnek bölcsődében. Tavaly hat csoport indult, idén szeptemberben és októberben újabb kettő, csoportonként 25 férőhellyel.

Ha elegendő a magyar jelentkező, magyarul folyik az oktatás, különben vegyes csoportot indítanak.

A második az okostábla-használati képzés, amelyre több mint százan jelentkeztek. Ez is

akkreditált képzés, és személyes jelenlétet igényel,

mert a tábla működését kézzel kell kipróbálni. A harmadik az elsősegélynyújtási képzés, amely jóváhagyott, de nem akkreditált, ezért kreditpontot nem, csak óraszámot ad. Ezt az iskola egy kreditpontra válthatja át, 25 óra ugyanis egy pontot jelent.

A Vöröskereszttel kötött partnerszerződés révén orvosok és asszisztensek tartják,

igény esetén magyarul is. Egy 2025-ös módszertan szerint minden alkalmazottnak időnként el kell végeznie, ezért már előre kell jelentkezni. Az intézményvezető beszélt a vitakultúrát és a kritikus gondolkodást fejlesztő, 25 órás disputa-képzésről is, amelyet a pedagógusok az osztályban használhatnak, amikor a kritikus gondolkodást és a véleménynyilvánítást kell fejleszteniük. Emellett a minisztérium kérésére a kínálatba emelték a holokauszt-oktatást is, amely a történelemtanároknak szól.

A végzős középiskolásoknál ugyanis új tantárgy indult,

ehhez azonban a tanárok külön felkészítést nem kaptak.

A tanári munka folyamatos fejlődést, megújulást vár el a pedagógusoktól Fotó: Haáz Vince

A tanulás költségei Ingyenes képzés nincs, de a pedagógus-kártyával a honlapon online lehet jelentkezni és fizetni, a képzés, a nyelv és az időpont kiválasztásával. Egyes képzéseket, például az okostáblásat,

a legtöbb iskola uniós forrásból fizette, és az iskolák költségvetésében évente külön keret is van továbbképzésre.

A költségek a képzők díjából, a fogyóanyagokból és a kiszállásból tevődnek össze. A képzők ugyanis maguk mennek az iskolákhoz, illetve a megye több központjába: Dicsőszentmártonba, Segesvárra, Marosvásárhelyre, Szovátára és Erdőszentgyörgyre.

A tanári munka folyamatos fejlődést, megújulást vár el a pedagógusoktól Fotó: Haáz Vince

A Pedaház célja, hogy kínálata eljusson a pedagógusokhoz.

Évente felmérést küldenek az iskoláknak, és a válaszokból kirajzolódó igények alapján írják meg a következő tanév képzéseit,

majd nyújtják be akkreditációra. Az anyagokat egyetemi oktatókból álló szakmai bizottság bírálja el: a több száz oldalas dokumentációt alaposan átvizsgálják, és javításra vissza is utasíthatják. Évente egy-két, idén három képzést szeretnének jóváhagyatni Maros megyében – tudtuk meg Fodor Józseftől. Megtudtuk, a minisztérium programjai alapján zajló továbbképzések közül idén a RECRED áll előkészületben, amely a középiskolai pedagógusok számára kötelező lesz. Ez a képzés

a megváltozott líceumi kerettantervet tantárgykörönként mutatja be.

Fotó: Veres Nándor

A képzést olyan középiskolai szaktanárok tartják majd, akik a jelenlegi és az új, kilencedik osztálytól induló tantervet is ismerik – közülük kiválasztják a megfelelőket, akiket előbb felkészítenek, majd indulhat a tanárok képzése. A lebonyolításra két és fél év áll rendelkezésre, hiszen egy pedagógusnak sokszor van vizsgaidőszaka, vagy éppen vizsgáztató periódusa.

A képzéseken főként a tapasztaltabb pedagógusok vesznek részt.