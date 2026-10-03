Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A tanárok ma már nem általános, hanem szakirányú képzést keresnek

Cél, hogy minden pedagóggus megtalálja a saját szakterületéhez illőt, mert a kérések egyre inkább szakirányúak • Fotó: Haáz Vince

Cél, hogy minden pedagóggus megtalálja a saját szakterületéhez illőt, mert a kérések egyre inkább szakirányúak

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Változnak a tantervek, a tananyagok és a diákok igényei, ezért a pedagógusok egyre inkább szakirányú továbbképzéseket keresnek. A Maros Megyei Pedagógusok Háza ma már magyar és angol nyelvű akkreditált képzéseket, valamint konferenciákat is kínál számukra.

Hajnal Csilla

2026. október 03., 20:502026. október 03., 20:50

Nem volt mindig túl népszerű a hatvanas évek végén alakult állami intézmény, de az elmúlt években átszervezték, hogy a képzések könnyebben elérhetők és hatékonyabbak legyenek.

Hirdetés

A kínálatot minisztériumi jóváhagyás mellett úgy alakítják, hogy

minden pedagógus megtalálja a saját szakterületéhez illő képzést, mert az igények egyre inkább szakirányúak.

Fodor József, a Maros Megyei Pedagógusok Házának vezetője szerint fontos lépés volt, hogy a román mellett magyar, sőt angol nyelvű akkreditált képzés is elérhető.

Az ismertséget növelte a marosvásárhelyi egyetemek bevonásával szervezett konferencia is, így tavaly 1542 pedagógus jelentkezett, köztük iskolai kisegítő személyzet is – mondta el a Székelyhonnak a Pedaház vezetője.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Három népszerű képzés

Az első a bölcsődei nevelők képzése. Fodor József kiemelte: ez akkreditált alapképzés, amelynek elvégzése előnyt jelent a bölcsődei állásokra kiírt véglegesítő vizsgán, így óvónők és tanítók is elhelyezkedhetnek bölcsődében. Tavaly hat csoport indult, idén szeptemberben és októberben újabb kettő, csoportonként 25 férőhellyel.

Ha elegendő a magyar jelentkező, magyarul folyik az oktatás, különben vegyes csoportot indítanak.

A második az okostábla-használati képzés, amelyre több mint százan jelentkeztek. Ez is

akkreditált képzés, és személyes jelenlétet igényel,

mert a tábla működését kézzel kell kipróbálni. A harmadik az elsősegélynyújtási képzés, amely jóváhagyott, de nem akkreditált, ezért kreditpontot nem, csak óraszámot ad. Ezt az iskola egy kreditpontra válthatja át, 25 óra ugyanis egy pontot jelent.

A Vöröskereszttel kötött partnerszerződés révén orvosok és asszisztensek tartják,

igény esetén magyarul is. Egy 2025-ös módszertan szerint minden alkalmazottnak időnként el kell végeznie, ezért már előre kell jelentkezni.

Az intézményvezető beszélt a vitakultúrát és a kritikus gondolkodást fejlesztő, 25 órás disputa-képzésről is, amelyet a pedagógusok az osztályban használhatnak, amikor a kritikus gondolkodást és a véleménynyilvánítást kell fejleszteniük. Emellett a minisztérium kérésére a kínálatba emelték a holokauszt-oktatást is, amely a történelemtanároknak szól.

A végzős középiskolásoknál ugyanis új tantárgy indult,

ehhez azonban a tanárok külön felkészítést nem kaptak.

A tanári munka folyamatos fejlődést, megújulást vár el a pedagógusoktól Galéria

A tanári munka folyamatos fejlődést, megújulást vár el a pedagógusoktól

Fotó: Haáz Vince

A tanulás költségei

Ingyenes képzés nincs, de a pedagógus-kártyával a honlapon online lehet jelentkezni és fizetni, a képzés, a nyelv és az időpont kiválasztásával. Egyes képzéseket, például az okostáblásat,

a legtöbb iskola uniós forrásból fizette, és az iskolák költségvetésében évente külön keret is van továbbképzésre.

A költségek a képzők díjából, a fogyóanyagokból és a kiszállásból tevődnek össze. A képzők ugyanis maguk mennek az iskolákhoz, illetve a megye több központjába: Dicsőszentmártonba, Segesvárra, Marosvásárhelyre, Szovátára és Erdőszentgyörgyre.

A tanári munka folyamatos fejlődést, megújulást vár el a pedagógusoktól Galéria

A tanári munka folyamatos fejlődést, megújulást vár el a pedagógusoktól

Fotó: Haáz Vince

A Pedaház célja, hogy kínálata eljusson a pedagógusokhoz.

Évente felmérést küldenek az iskoláknak, és a válaszokból kirajzolódó igények alapján írják meg a következő tanév képzéseit,

majd nyújtják be akkreditációra. Az anyagokat egyetemi oktatókból álló szakmai bizottság bírálja el: a több száz oldalas dokumentációt alaposan átvizsgálják, és javításra vissza is utasíthatják. Évente egy-két, idén három képzést szeretnének jóváhagyatni Maros megyében – tudtuk meg Fodor Józseftől.

Megtudtuk, a minisztérium programjai alapján zajló továbbképzések közül idén a RECRED áll előkészületben, amely a középiskolai pedagógusok számára kötelező lesz. Ez a képzés

a megváltozott líceumi kerettantervet tantárgykörönként mutatja be.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

A képzést olyan középiskolai szaktanárok tartják majd, akik a jelenlegi és az új, kilencedik osztálytól induló tantervet is ismerik – közülük kiválasztják a megfelelőket, akiket előbb felkészítenek, majd indulhat a tanárok képzése.

A lebonyolításra két és fél év áll rendelkezésre, hiszen egy pedagógusnak sokszor van vizsgaidőszaka, vagy éppen vizsgáztató periódusa.

A képzéseken főként a tapasztaltabb pedagógusok vesznek részt.

A fiatalokat leginkább a bölcsődei és óvodai képzések mozgósítják, a pályakezdők ugyanis még ritkán érzik szükségét a megújulásnak, hiszen frissen jöttek az egyetemről. Náluk a véglegesítő vizsga, majd a másodfokú és az elsőfokú fokozat is továbbképzéssel jár, ám a 15–20 éve pályán lévők mégis nagyobb arányban jelentkeznek a Pedaház képzéseire – magyarázta Fodor József a Székelyhonnak.

Marosszék Marosvásárhely Oktatás Tanügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt
Teherautóval ütköztek, az egyik sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba – frissítve
Kiütötték a lengyelek a román válogatottat
Nemzetek Ligája: Magyarország megszerezte első győzelmét, Romániát elgázolta a varsói gyors
Rangadó volt a javából, szétlövésben dőlt el a GYHK és a Sportklub csatája
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt
Székelyhon

Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt
Teherautóval ütköztek, az egyik sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba – frissítve
Székelyhon

Teherautóval ütköztek, az egyik sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba – frissítve
Kiütötték a lengyelek a román válogatottat
Székely Sport

Kiütötték a lengyelek a román válogatottat
Nemzetek Ligája: Magyarország megszerezte első győzelmét, Romániát elgázolta a varsói gyors
Krónika

Nemzetek Ligája: Magyarország megszerezte első győzelmét, Romániát elgázolta a varsói gyors
Rangadó volt a javából, szétlövésben dőlt el a GYHK és a Sportklub csatája
Székely Sport

Rangadó volt a javából, szétlövésben dőlt el a GYHK és a Sportklub csatája
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 03., szombat

A biztonságos motorozásra figyelmeztettek Szászrégenben

A motorosok közlekedésbiztonságára fókuszáló megelőző akciót tartott szombaton a szászrégeni rendőrség. Az ellenőrzés a 2 Wheelers elnevezésű országos program része volt, amelynek célja a kétkerekű járművek vezetőinek biztonsága.

A biztonságos motorozásra figyelmeztettek Szászrégenben
A biztonságos motorozásra figyelmeztettek Szászrégenben
2026. október 03., szombat

A biztonságos motorozásra figyelmeztettek Szászrégenben
Hirdetés
2026. október 03., szombat

Lakóház gyulladt ki Székelybóson, egy férfi füstmérgezést szenvedett – frissítve

Tűz ütött ki egy lakóházban szombaton a Maros megyei Székelybóson.

Lakóház gyulladt ki Székelybóson, egy férfi füstmérgezést szenvedett – frissítve
Lakóház gyulladt ki Székelybóson, egy férfi füstmérgezést szenvedett – frissítve
2026. október 03., szombat

Lakóház gyulladt ki Székelybóson, egy férfi füstmérgezést szenvedett – frissítve
2026. október 03., szombat

Balhé lett az italozásból, ököllel ütöttek arcon egy nőt

Testi sértés és magánlaksértés gyanújával vettek őrizetbe három férfit a Maros megyei rendőrök egy szeptember 30-án történt incidens nyomán.

Balhé lett az italozásból, ököllel ütöttek arcon egy nőt
Balhé lett az italozásból, ököllel ütöttek arcon egy nőt
2026. október 03., szombat

Balhé lett az italozásból, ököllel ütöttek arcon egy nőt
2026. október 03., szombat

Nyolc hektáron ég a száraz növényzet Marosszentkirályon

Lángra lobbant a száraz növényzet szombaton Marosszentkirályon, a Völgy utca környékén. A lángok mintegy nyolc hektáros területet érintenek.

Nyolc hektáron ég a száraz növényzet Marosszentkirályon
Nyolc hektáron ég a száraz növényzet Marosszentkirályon
2026. október 03., szombat

Nyolc hektáron ég a száraz növényzet Marosszentkirályon
Hirdetés
2026. október 03., szombat

Teherautóval ütköztek, az egyik sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba – frissítve

Teherautó és két személygépkocsi ütközött szombat reggel a 13-as országúton, Szászkézd közelében. A balesetben nyolcan érintettek, hárman orvosi ellátásra szorultak, közülük egy személyt súlyos állapotban, helikopterrel szállítottak kórházba.

Teherautóval ütköztek, az egyik sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba – frissítve
Teherautóval ütköztek, az egyik sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba – frissítve
2026. október 03., szombat

Teherautóval ütköztek, az egyik sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba – frissítve
2026. október 02., péntek

Néhány óra alatt két medvét ütöttek el Maros megyében – az egyik elszaladt, a másik elpusztult

Néhány óra leforgása alatt két medvét is elütöttek Maros megyében. Az első ütközés után a nagyvad elszaladt, a második balesetben azonban a medve a helyszínen elpusztult – közölte pénteken a Maros megyei rendőrség.

Néhány óra alatt két medvét ütöttek el Maros megyében – az egyik elszaladt, a másik elpusztult
Néhány óra alatt két medvét ütöttek el Maros megyében – az egyik elszaladt, a másik elpusztult
2026. október 02., péntek

Néhány óra alatt két medvét ütöttek el Maros megyében – az egyik elszaladt, a másik elpusztult
2026. október 02., péntek

Elgázoltak egy medvét, de a nagyvad elszaladt az ütközés után

Elgázoltak egy medvét csütörtök este Maros megyében, de a nagyvad a baleset után elszaladt.

Elgázoltak egy medvét, de a nagyvad elszaladt az ütközés után
Elgázoltak egy medvét, de a nagyvad elszaladt az ütközés után
2026. október 02., péntek

Elgázoltak egy medvét, de a nagyvad elszaladt az ütközés után
Hirdetés
2026. október 02., péntek

Szinte sértetlenül szállt ki a felborult autóból

Felborult autójával egy férfi Marosfelfaluban csütörtökön, kevéssel éjfél előtt. A 67 éves járművezető könnyebben sérült, a helyszíni orvosi vizsgálat után elutasította a kórházba szállítást.

Szinte sértetlenül szállt ki a felborult autóból
Szinte sértetlenül szállt ki a felborult autóból
2026. október 02., péntek

Szinte sértetlenül szállt ki a felborult autóból
2026. október 01., csütörtök

A felesége jelentette be az eltűnését, több napja keresik a férfit

Keresik a 35 éves Mátyás Nimródot, aki szeptember 26-ról 27-re virradó éjszaka távozott marosvásárhelyi otthonából, és azóta nem ad életjelet magáról. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a férfi megtalálásához.

A felesége jelentette be az eltűnését, több napja keresik a férfit
A felesége jelentette be az eltűnését, több napja keresik a férfit
2026. október 01., csütörtök

A felesége jelentette be az eltűnését, több napja keresik a férfit
2026. október 01., csütörtök

Bicikliző gyerekek kértek segítséget medve miatt Somostetőn

Egy kerékpározó gyermekcsoport segítségére kellett sietniük a csendőröknek szerda este Marosvásárhelyen, miután medvével találkoztak a Somostető erdős részén.

Bicikliző gyerekek kértek segítséget medve miatt Somostetőn
Bicikliző gyerekek kértek segítséget medve miatt Somostetőn
2026. október 01., csütörtök

Bicikliző gyerekek kértek segítséget medve miatt Somostetőn
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!