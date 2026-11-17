A cégbírósági adatok szerint év eleje óta jelentősen csökkent a vállalkozói kedv mindhárom székelyföldi megyében. A cégfelfüggesztések ritkulása bizakodásra adhat okot
Jócskán csökkent idén a cégbejegyzések száma Hargita, Maros és Kovászna megyében, de kedvező adatok is kiolvashatók az Országos Cégbíróság statisztikáiból: tavalyhoz képest jelentősen csökkent a cégtörlések száma is a térségben.
2026. november 17., 21:002026. november 17., 21:00
2026. november 17., 21:582026. november 17., 21:58
Ötszáznál is többel csökkent az új cégbejegyzések száma a három székelyföldi megyében a harmadik negyedév, azaz szeptember végére a múlt év azonos időszakához képest. Alábbhagyott tehát a vállalkozói kedv – a térségben még az országos átlagnál is jobban –, de kedvező változások is folyamatban vannak az Országos Cégbíróság adatai szerint.
A cégfelfüggesztések és -törlések száma egyaránt csökkent – Kovászna és Maros megyében még jobban, mint az ország megyéinek a nagy részében.
de ez a növekedés jelentősen lassult az év első fele óta.
A három székelyföldi megye közül Kovászna megyében csökkent leginkább – 15,9 százalékkal – a cégbejegyzések aránya idén, de szorosan mögötte áll Hargita 15,6 százalékos csökkenéssel. Maros megyében ez az arány 13,4 százalékos, de nagyobb megye lévén, abszolút számokban itt a legnagyobb a visszaesés: 309-zal kevesebb új céget jegyeztek be szeptember végéig, mint egy évvel korábban.
Fotó: Orbán Orsolya
A cégbejegyzések számában egy viszonylag
E téren Kovászna vezet, ott ugyanis március végén még 19,5 százalékos növekedésen állt ez a mutató, de Hargita megyében is +4,9 százalékon – akkor még csak Maros megyében volt csökkenés, de ott is csak 2,7 százalékos.
A trend mára a legtöbb megyében hasonló, de országos átlagban csak 8,9 százalékkal csökken az új cégbejegyzések száma.
Több céget oszlattak fel idén a három megyében, mint tavaly. Az Országos Cégbíróság szeptember végéig feldolgozott adatai szerint
Maros megyében 9,4 százalékkal több vállalkozás került ebbe a fázisba,
Hargita megyében 9 százalékos a növekedés,
Kovászna megyében pedig csak 1,2 százalékos.
A jó hír viszont az, hogy az év első felében mérthez képest már jelentősen lassult ennek a növekedésnek a dinamikája, az első negyedév végén ugyanis még mindhárom megyében jócskán 30, sőt 40 százalék fölött volt a növekedés aránya. Akkor még országszerte is hasonló volt a helyzet (+28%),
és a harmadik negyedév végére országos átlagban 3,3 százalékkal csökkent a feloszlatott vállalkozások aránya a múlt év azonos időszakához képest.
A cégtörlések, azaz a vállalkozások végleges megszüntetésének a száma országszerte alacsonyabb (-2,2%), mint tavaly, és a trend is jó irányba tart, ugyanis a nyár közepén még nagyobb volt ez a szám a múlt évinél. Azóta viszont mérséklődött, majd
A három székelyföldi megye közül kettőben, Hargita és Kovászna megyében hamarabb megtörtént ez a trendfordulás, azaz már nyáron csökkenést mutatott a statisztika mindkettőben, és a csökkenés azóta tovább erősödött. A harmadik negyedév végére Hargita megyében 9,7 százalékkal csökkent a törölt vállalkozások száma, Kovászna megyében pedig 7,2 százalékkal.
Fotó: Pixabay
Maros megyében – ahol a nyáron még nagyobb volt a cégtörlések száma, mint tavaly – lassan szintén negatívba fordult a korábbi trend, így szeptember végén már 1,4 százalékkal kisebb volt az előző év azonos időszakában mértnél a cégtörlések száma.
Az első negyedév végén még Kovászna (+13,1%) és Hargita megyében (+8,3%) is magasabb volt a cégfelfüggesztések száma a tavalyinál, de július végére csökkenésbe fordult ez a tendencia, ahogyan az Maros megyében már jóval korábban megtörtént.
E téren a legnagyobb változás Kovászna megyében ment végbe, ugyanis a március végi 13,1 százalékos növekedéshez képest szeptember végére 23,7 százalékkal csökkent a cégfelfüggesztések száma. E téren már Maros megyét is megelőzte, ahol az Országos Cégbíróság legutóbbi adatai szerint 18,9 százalékos a csökkenés.
mindössze 8,1 százalékkal kevesebb cég kezdeményezte tevékenysége felfüggesztését, mint a múlt év azonos időszakában. Ez egyelőre az országos átlagnál (-12,6%) is alacsonyabb arány.
A vállalkozások általában akkor döntenek a cégfelfüggesztés mellett, ha a felmerült problémákat átmenetinek látják, és azok rendeződése után folytatnák a tevékenységet.
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