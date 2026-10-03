A biztonságos motorozásra figyelmeztettek Szászrégenben

A motorosok közlekedésbiztonságára fókuszáló megelőző akciót tartott szombaton a szászrégeni rendőrség. Az ellenőrzés a 2 Wheelers elnevezésű országos program része volt, amelynek célja a kétkerekű járművek vezetőinek biztonsága.

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A rendőrök a motorosokkal beszélgetve hívták fel a figyelmet a közlekedési szabályok betartására és a körültekintő vezetés fontosságára.

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Szó esett a sebességhatárok betartásáról, a biztonságos manőverezésről, a megfelelő követési távolság megtartásáról, valamint a védőfelszerelés használatáról is.