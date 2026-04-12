Vége, már csak egy kérdés maradt: mit hoz a történelmi rekord?

Helyi idő szerint vasárnap este hét órakor (nálunk nyolckor) hivatalosan befejeződött a szavazás a Magyarország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat.

A választásra jogosultak 77,80 százaléka, 5,856 millió állampolgár adta le szavazatát helyi idő szerint 18 óra 30 percig a magyarországi országgyűlési választáson.

A részvételi arány 18.30-kor Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb, 81,95 százalék, ami 295 214 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 71,92 százalék, ebben a vármegyében 344 948-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 80,96 százaléka, 1 029 315 választópolgár adta le szavazatát 18.30-ig.

Jöhet a számolás, kétszer

A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.

Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.

A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.

Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de