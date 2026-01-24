Létezik gyors megoldás az immunrendszer erősítésére? A dietetikus válaszol

A dietetikus tanácsa: naponta kerüljön az asztalra gyümölcs, különösen olyan, ami C-vitaminban gazdag

A hideg hónapokban úgy érezhetjük, hogy szervezetünk védelmi rendszere nagyobb terhelés alatt áll. Ilyenkor legtöbbször gyors megoldásokat keresünk az immunrendszerünk megerősítésére, ám a dietetikus szerint erről hosszú távon kell gondolkodni.

Farkas Orsolya 2026. január 24., 18:52

A téli, náthás időszak gyerekeket és felnőtteket egyaránt megvisel, és amikor gyengélkedik a család, hajlamosak vagyunk különböző, gyors javulást ígérő gyógymódokhoz folyamodni. Jó hír, hogy az immunrendszerünket többféleképpen is támogathatjuk, de ehhez következetességre van szükség. Fokozott védelem télen Télen kevesebb napfény ér minket, ami hatással van a D-vitamin-ellátottságra,

és több időt töltünk zárt térben, ahol a fertőzések könnyebben terjednek.

Kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk,

kevesebbet mozgunk,

és a fokozott stressz is gyengítheti a szervezet védekezőképességét – összegzett Kelemen Andrea dietetikus, aki szerint mindezek együttesen eredményezik azt, hogy az immunrendszerünknek télen fokozott védelemre van szüksége. A kérdés tehát az, mivel járulhatunk hozzá ehhez a védelemhez. A szakember tanácsa alapján a táplálkozás,

jótékony gyógynövények,

vitaminok és ásványi anyagok,

mozgás és életmód mind-mind segíthetnek a megerősödésben. Immunvédekezés a tányérunkon Amint azt a dietetikus is kiemelte, az immunrendszer megfelelő működésének alapja a kiegyensúlyozott, változatos étrend.

Kelemen Andrea dietetikust kérdeztük Fotó: Tuchiluș Alex

„Fontos a megfelelő fehérjebevitel, hiszen az immunsejtek felépítéséhez is fehérjére van szükség. Naponta kerüljön az asztalra friss zöldség és gyümölcs, különösen C-vitaminban gazdag fajták, pl. citrusfélék, paprika, savanyú káposzta” – magyarázta. Hozzátette:

mivel a bélflóra egészsége kulcsszerepet játszik az immunvédekezésben, érdemes fermentált ételeket (joghurt, kefir, savanyúságok) fogyasztani,

valamint teljes értékű gabonákat, amelyek prebiotikus rostokat tartalmaznak.

Egyre többen fogyasztják a kombucha nevű teaitalt, amely nagyban támogatja a bélflórát Fotó: Kelemen Andrea személyes archívuma

A kombucháról



Az elmúlt időben divatba jött nálunk is a kombucha. Azok számára, akik még nem hallottak róla, a dietetikus elmagyarázta: ez egy fermentált teaital, amely élő mikroorganizmusokat, szerves savakat és antioxidánsokat tartalmaz. Egyre népszerűbb, főként a bélflórára és az immunrendszerre gyakorolt kedvező hatásai miatt. „Én is szoktam fogyasztani kombuchát, de fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez nem csodaszer. Egészséges felnőttek számára, mértékkel fogyasztva jól beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe, különösen azoknak, akik nyitottak a fermentált élelmiszerek iránt” – szögezte le.

Sokat hallani a gyógynövényekről, miszerint minden problémára jók, és még mellékhatásuk sincs, de azért érdemes tájékozottan fogyasztani ezeket.

Támogathatja az immunrendszert például a csipkebogyó, a bodza, a hárs vagy a gyömbér, ezek teák formájában könnyen beilleszthetők a mindennapi étrendbe.

„Fontos azonban, hogy gyógynövények alkalmazásakor is figyelembe vegyük az egyéni érzékenységet és az esetleges gyógyszerkölcsönhatásokat” – húzta alá Kelemen Andrea. Hirdetés A D-vitamin pótlása télen szinte mindenki számára indokolt lehet a szakember szerint, de a C-vitamin, a cink és a szelén is hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. Tanácsa az, hogy

elsődlegesen törekedjünk a természetes forrásokra, de szükség esetén kiegészítés is szóba jöhet.

Ezeken kívül a rendszeres, mérsékelt intenzitású testmozgás erősíti az immunrendszert, javítja a keringést és csökkenti a stresszt. Ugyanakkor a megfelelő mennyiségű alvás és a stresszkezelés legalább olyan fontos, mint a vitaminbevitel. A táplálékkiegészítőkről Sokan remélik, hogy egyetlen vitamin, tea vagy „szuper élelmiszer” önmagában megoldja a gondot. Sőt hajlamosak vagyunk bedőlni a hirdetéseknek is, amelyek a táplálékkiegészítőket varázsszerként reklámozzák. Kelemen Andrea viszont rámutatott: az immunrendszer működése összetett, és nem erősíthető meg egyik napról a másikra.

Az immunrendszer megfelelő működésének alapja a kiegyensúlyozott, változatos étrend Fotó: Kelemen Andrea személyes archívuma