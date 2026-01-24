Létezik gyors megoldás az immunrendszer erősítésére? A dietetikus válaszol

A dietetikus tanácsa: naponta kerüljön az asztalra gyümölcs, különösen olyan, ami C-vitaminban gazdag
Fotó: Freepik
A hideg hónapokban úgy érezhetjük, hogy szervezetünk védelmi rendszere nagyobb terhelés alatt áll. Ilyenkor legtöbbször gyors megoldásokat keresünk az immunrendszerünk megerősítésére, ám a dietetikus szerint erről hosszú távon kell gondolkodni.
A téli, náthás időszak gyerekeket és felnőtteket egyaránt megvisel, és amikor gyengélkedik a család, hajlamosak vagyunk különböző, gyors javulást ígérő gyógymódokhoz folyamodni. Jó hír, hogy az immunrendszerünket többféleképpen is támogathatjuk, de ehhez következetességre van szükség.
Télen kevesebb napfény ér minket, ami hatással van a D-vitamin-ellátottságra,
és több időt töltünk zárt térben, ahol a fertőzések könnyebben terjednek.
Kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk,
kevesebbet mozgunk,
és a fokozott stressz is gyengítheti a szervezet védekezőképességét
– összegzett Kelemen Andrea dietetikus, aki szerint mindezek együttesen eredményezik azt, hogy az immunrendszerünknek télen fokozott védelemre van szüksége. A kérdés tehát az, mivel járulhatunk hozzá ehhez a védelemhez. A szakember tanácsa alapján a
táplálkozás,
jótékony gyógynövények,
vitaminok és ásványi anyagok,
mozgás és életmód mind-mind segíthetnek a megerősödésben.
Amint azt a dietetikus is kiemelte, az immunrendszer megfelelő működésének alapja a kiegyensúlyozott, változatos étrend.
Kelemen Andrea dietetikust kérdeztük
Fotó: Tuchiluș Alex
„Fontos a megfelelő fehérjebevitel, hiszen az immunsejtek felépítéséhez is fehérjére van szükség. Naponta kerüljön az asztalra friss zöldség és gyümölcs, különösen C-vitaminban gazdag fajták, pl. citrusfélék, paprika, savanyú káposzta” – magyarázta. Hozzátette:
valamint teljes értékű gabonákat, amelyek prebiotikus rostokat tartalmaznak.
Egyre többen fogyasztják a kombucha nevű teaitalt, amely nagyban támogatja a bélflórát
Fotó: Kelemen Andrea személyes archívuma
A kombucháról
Az elmúlt időben divatba jött nálunk is a kombucha. Azok számára, akik még nem hallottak róla, a dietetikus elmagyarázta: ez egy fermentált teaital, amely élő mikroorganizmusokat, szerves savakat és antioxidánsokat tartalmaz. Egyre népszerűbb, főként a bélflórára és az immunrendszerre gyakorolt kedvező hatásai miatt. „Én is szoktam fogyasztani kombuchát, de fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez nem csodaszer. Egészséges felnőttek számára, mértékkel fogyasztva jól beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe, különösen azoknak, akik nyitottak a fermentált élelmiszerek iránt” – szögezte le.
Sokat hallani a gyógynövényekről, miszerint minden problémára jók, és még mellékhatásuk sincs, de azért érdemes tájékozottan fogyasztani ezeket.
„Fontos azonban, hogy gyógynövények alkalmazásakor is figyelembe vegyük az egyéni érzékenységet és az esetleges gyógyszerkölcsönhatásokat” – húzta alá Kelemen Andrea.
A D-vitamin pótlása télen szinte mindenki számára indokolt lehet a szakember szerint, de a C-vitamin, a cink és a szelén is hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. Tanácsa az, hogy
Ezeken kívül a rendszeres, mérsékelt intenzitású testmozgás erősíti az immunrendszert, javítja a keringést és csökkenti a stresszt. Ugyanakkor a megfelelő mennyiségű alvás és a stresszkezelés legalább olyan fontos, mint a vitaminbevitel.
Sokan remélik, hogy egyetlen vitamin, tea vagy „szuper élelmiszer” önmagában megoldja a gondot. Sőt hajlamosak vagyunk bedőlni a hirdetéseknek is, amelyek a táplálékkiegészítőket varázsszerként reklámozzák. Kelemen Andrea viszont rámutatott: az immunrendszer működése összetett, és nem erősíthető meg egyik napról a másikra.
Az immunrendszer megfelelő működésének alapja a kiegyensúlyozott, változatos étrend
Fotó: Kelemen Andrea személyes archívuma
Jó tudni, hogy a táplálékkiegészítők nem helyettesítik az egészséges étrendet, de bizonyos élethelyzetekben – pl. téli időszak, fokozott terhelés, hiányállapot – hasznosak lehetnek. Vásárláskor érdemes ellenőrzött forrásból származó, megbízható minőségű készítményt választani, és kerülni a túlzó ígéreteket. A „minél több, annál jobb” elv itt nem érvényes: a túlzott bevitel akár káros is lehet.
Gyerekek esetében az immunrendszer még fejlődésben van, ezért számukra különösen fontos a megfelelő táplálkozás, a sok mozgás és a pihentető alvás. Táplálékkiegészítők alkalmazása előtt mindig érdemes szakemberrel egyeztetni.
A krónikus betegségben szenvedők immunrendszere gyakran sérülékenyebb, esetükben is fontos szakemberrel beszélni. Egyes vitaminok és gyógynövények kölcsönhatásba léphetnek gyógyszerekkel, ezért itt fokozott óvatosság szükségeltetik – szögezte le a szakember.
Boldog ünnepet kívánt Nicușor Dan államfő szombaton mindazoknak, akik kifütyülték a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe alkalmából Focșani-on tartott rendezvényen.
Az országos földfizikai intézet (INCDFP) szakemberei a Richter-skála szerinti 3-asról 3,2-esre módosították a szombat délben Vrancea megyében történt földrengés erősségét.
A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szombaton 11 óra 51 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A temesvári szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is vizsgálódik a csenei gyilkosság ügyében, miután az ebben érintett 13 éves gyermek szervezetében drogot mutattak ki.
A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) magának kell döntenie arról, hogy kormányon marad vagy kilép a koalícióból – nyilatkozta péntek este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Közvitára bocsátotta pénteken az oktatási minisztérium a 2026–2027-es tanév rendjének tervezetét, amely szerint az új iskolai év 2026. szeptember 7-én kezdődik, és 2027. június 18-áig tart.
Egy négy- és egy ötéves gyermek beesett péntek délután a Kis-Szamosba Szamosújváron; egyiküket kimentette a vízből egy fiatalember, a négyéves azonban eltűnt, búvárok keresik – közölte a Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
A gázárplafon áprilisi kivezetése még nem biztos, de a jelenleg folyó elemzés eredményei alapján a következő két héten belül döntés várható ez ügyben – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan.
Lavina következett be pénteken Beszterce-Naszód megyében, az Óradnát (Rodna) Radnaborberekkel (Valea Vinului) összekötő, a Radnai-havasok Nemzeti Parkba vezető községi út közelében – tájékoztattak a helyi hatóságok.
Nem tudja még érdemben tárgyalni a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azoknak a fellebbezéseknek a tárgyalását, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.
szóljon hozzá!