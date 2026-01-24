Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Létezik gyors megoldás az immunrendszer erősítésére? A dietetikus válaszol

A dietetikus tanácsa: naponta kerüljön az asztalra gyümölcs, különösen olyan, ami C-vitaminban gazdag • Fotó: Freepik

A dietetikus tanácsa: naponta kerüljön az asztalra gyümölcs, különösen olyan, ami C-vitaminban gazdag

Fotó: Freepik

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hideg hónapokban úgy érezhetjük, hogy szervezetünk védelmi rendszere nagyobb terhelés alatt áll. Ilyenkor legtöbbször gyors megoldásokat keresünk az immunrendszerünk megerősítésére, ám a dietetikus szerint erről hosszú távon kell gondolkodni.

Farkas Orsolya

2026. január 24., 18:522026. január 24., 18:52

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A téli, náthás időszak gyerekeket és felnőtteket egyaránt megvisel, és amikor gyengélkedik a család, hajlamosak vagyunk különböző, gyors javulást ígérő gyógymódokhoz folyamodni. Jó hír, hogy az immunrendszerünket többféleképpen is támogathatjuk, de ehhez következetességre van szükség.

Fokozott védelem télen

  • Télen kevesebb napfény ér minket, ami hatással van a D-vitamin-ellátottságra,

  • és több időt töltünk zárt térben, ahol a fertőzések könnyebben terjednek.

  • Kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk,

  • kevesebbet mozgunk,

  • és a fokozott stressz is gyengítheti a szervezet védekezőképességét

– összegzett Kelemen Andrea dietetikus, aki szerint mindezek együttesen eredményezik azt, hogy az immunrendszerünknek télen fokozott védelemre van szüksége. A kérdés tehát az, mivel járulhatunk hozzá ehhez a védelemhez. A szakember tanácsa alapján a

  • táplálkozás,

  • jótékony gyógynövények,

  • vitaminok és ásványi anyagok,

  • mozgás és életmód mind-mind segíthetnek a megerősödésben.

Immunvédekezés a tányérunkon

Amint azt a dietetikus is kiemelte, az immunrendszer megfelelő működésének alapja a kiegyensúlyozott, változatos étrend.

Kelemen Andrea dietetikust kérdeztük • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Kelemen Andrea dietetikust kérdeztük

Fotó: Tuchiluș Alex

„Fontos a megfelelő fehérjebevitel, hiszen az immunsejtek felépítéséhez is fehérjére van szükség. Naponta kerüljön az asztalra friss zöldség és gyümölcs, különösen C-vitaminban gazdag fajták, pl. citrusfélék, paprika, savanyú káposzta” – magyarázta. Hozzátette:

mivel a bélflóra egészsége kulcsszerepet játszik az immunvédekezésben, érdemes fermentált ételeket (joghurt, kefir, savanyúságok) fogyasztani,

valamint teljes értékű gabonákat, amelyek prebiotikus rostokat tartalmaznak.

Egyre többen fogyasztják a kombucha nevű teaitalt, amely nagyban támogatja a bélflórát • Fotó: Kelemen Andrea személyes archívuma Galéria

Egyre többen fogyasztják a kombucha nevű teaitalt, amely nagyban támogatja a bélflórát

Fotó: Kelemen Andrea személyes archívuma

A kombucháról

Az elmúlt időben divatba jött nálunk is a kombucha. Azok számára, akik még nem hallottak róla, a dietetikus elmagyarázta: ez egy fermentált teaital, amely élő mikroorganizmusokat, szerves savakat és antioxidánsokat tartalmaz. Egyre népszerűbb, főként a bélflórára és az immunrendszerre gyakorolt kedvező hatásai miatt. „Én is szoktam fogyasztani kombuchát, de fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez nem csodaszer. Egészséges felnőttek számára, mértékkel fogyasztva jól beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe, különösen azoknak, akik nyitottak a fermentált élelmiszerek iránt” – szögezte le.

Sokat hallani a gyógynövényekről, miszerint minden problémára jók, és még mellékhatásuk sincs, de azért érdemes tájékozottan fogyasztani ezeket.

Támogathatja az immunrendszert például a csipkebogyó, a bodza, a hárs vagy a gyömbér, ezek teák formájában könnyen beilleszthetők a mindennapi étrendbe.

„Fontos azonban, hogy gyógynövények alkalmazásakor is figyelembe vegyük az egyéni érzékenységet és az esetleges gyógyszerkölcsönhatásokat” – húzta alá Kelemen Andrea.

Hirdetés

A D-vitamin pótlása télen szinte mindenki számára indokolt lehet a szakember szerint, de a C-vitamin, a cink és a szelén is hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. Tanácsa az, hogy

elsődlegesen törekedjünk a természetes forrásokra, de szükség esetén kiegészítés is szóba jöhet.

Ezeken kívül a rendszeres, mérsékelt intenzitású testmozgás erősíti az immunrendszert, javítja a keringést és csökkenti a stresszt. Ugyanakkor a megfelelő mennyiségű alvás és a stresszkezelés legalább olyan fontos, mint a vitaminbevitel.

A táplálékkiegészítőkről

Sokan remélik, hogy egyetlen vitamin, tea vagy „szuper élelmiszer” önmagában megoldja a gondot. Sőt hajlamosak vagyunk bedőlni a hirdetéseknek is, amelyek a táplálékkiegészítőket varázsszerként reklámozzák. Kelemen Andrea viszont rámutatott: az immunrendszer működése összetett, és nem erősíthető meg egyik napról a másikra.

Az immunrendszer megfelelő működésének alapja a kiegyensúlyozott, változatos étrend • Fotó: Kelemen Andrea személyes archívuma Galéria

Az immunrendszer megfelelő működésének alapja a kiegyensúlyozott, változatos étrend

Fotó: Kelemen Andrea személyes archívuma

Jó tudni, hogy a táplálékkiegészítők nem helyettesítik az egészséges étrendet, de bizonyos élethelyzetekben – pl. téli időszak, fokozott terhelés, hiányállapot – hasznosak lehetnek. Vásárláskor érdemes ellenőrzött forrásból származó, megbízható minőségű készítményt választani, és kerülni a túlzó ígéreteket. A „minél több, annál jobb” elv itt nem érvényes: a túlzott bevitel akár káros is lehet.

Figyelni a gyerekekre és betegekre

Gyerekek esetében az immunrendszer még fejlődésben van, ezért számukra különösen fontos a megfelelő táplálkozás, a sok mozgás és a pihentető alvás. Táplálékkiegészítők alkalmazása előtt mindig érdemes szakemberrel egyeztetni.

A krónikus betegségben szenvedők immunrendszere gyakran sérülékenyebb, esetükben is fontos szakemberrel beszélni. Egyes vitaminok és gyógynövények kölcsönhatásba léphetnek gyógyszerekkel, ezért itt fokozott óvatosság szükségeltetik – szögezte le a szakember.

Magazin Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen
Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
Nem bírt a Sportklub a fehérvári farmcsapattal
Moldovai–román egyesülés, vágyálmok és autonómia
Két vereség után visszavágott a GYHK a Debrecennek
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen
Székelyhon

Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen
Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
Székelyhon

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
Nem bírt a Sportklub a fehérvári farmcsapattal
Székely Sport

Nem bírt a Sportklub a fehérvári farmcsapattal
Moldovai–román egyesülés, vágyálmok és autonómia
Krónika

Moldovai–román egyesülés, vágyálmok és autonómia
Két vereség után visszavágott a GYHK a Debrecennek
Székely Sport

Két vereség után visszavágott a GYHK a Debrecennek
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 24., szombat

Kifütyülték Nicușor Dan elnököt, ő pedig ennek a felelősségéről beszélt a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén

Boldog ünnepet kívánt Nicușor Dan államfő szombaton mindazoknak, akik kifütyülték a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe alkalmából Focșani-on tartott rendezvényen.

Kifütyülték Nicușor Dan elnököt, ő pedig ennek a felelősségéről beszélt a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén
Kifütyülték Nicușor Dan elnököt, ő pedig ennek a felelősségéről beszélt a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén
2026. január 24., szombat

Kifütyülték Nicușor Dan elnököt, ő pedig ennek a felelősségéről beszélt a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén
Hirdetés
2026. január 24., szombat

Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték

Az országos földfizikai intézet (INCDFP) szakemberei a Richter-skála szerinti 3-asról 3,2-esre módosították a szombat délben Vrancea megyében történt földrengés erősségét.

Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték
Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték
2026. január 24., szombat

Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték
2026. január 24., szombat

Újabb földrengés volt az országban, ebben a hónapban már a tizennegyedik

A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szombaton 11 óra 51 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Újabb földrengés volt az országban, ebben a hónapban már a tizennegyedik
Újabb földrengés volt az országban, ebben a hónapban már a tizennegyedik
2026. január 24., szombat

Újabb földrengés volt az országban, ebben a hónapban már a tizennegyedik
2026. január 24., szombat

Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak

A temesvári szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is vizsgálódik a csenei gyilkosság ügyében, miután az ebben érintett 13 éves gyermek szervezetében drogot mutattak ki.

Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak
Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak
2026. január 24., szombat

Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak
Hirdetés
2026. január 24., szombat

Ilie Bolojan: a PSD-nek kell eldöntenie, marad-e a kormánykoalícióban

A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) magának kell döntenie arról, hogy kormányon marad vagy kilép a koalícióból – nyilatkozta péntek este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Ilie Bolojan: a PSD-nek kell eldöntenie, marad-e a kormánykoalícióban
Ilie Bolojan: a PSD-nek kell eldöntenie, marad-e a kormánykoalícióban
2026. január 24., szombat

Ilie Bolojan: a PSD-nek kell eldöntenie, marad-e a kormánykoalícióban
2026. január 23., péntek

A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása

Közvitára bocsátotta pénteken az oktatási minisztérium a 2026–2027-es tanév rendjének tervezetét, amely szerint az új iskolai év 2026. szeptember 7-én kezdődik, és 2027. június 18-áig tart.

A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása
A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása
2026. január 23., péntek

A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása
2026. január 23., péntek

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve

Egy négy- és egy ötéves gyermek beesett péntek délután a Kis-Szamosba Szamosújváron; egyiküket kimentette a vízből egy fiatalember, a négyéves azonban eltűnt, búvárok keresik – közölte a Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
2026. január 23., péntek

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban

A gázárplafon áprilisi kivezetése még nem biztos, de a jelenleg folyó elemzés eredményei alapján a következő két héten belül döntés várható ez ügyben – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan.

Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban
Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban
2026. január 23., péntek

Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban
2026. január 23., péntek

Lavina volt egy romániai út közelében – fotók

Lavina következett be pénteken Beszterce-Naszód megyében, az Óradnát (Rodna) Radnaborberekkel (Valea Vinului) összekötő, a Radnai-havasok Nemzeti Parkba vezető községi út közelében – tájékoztattak a helyi hatóságok.

Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
2026. január 23., péntek

Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
2026. január 23., péntek

Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről

Nem tudja még érdemben tárgyalni a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azoknak a fellebbezéseknek a tárgyalását, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről
Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről
2026. január 23., péntek

Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!