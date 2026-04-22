Számos helyen megsüllyedt az út a Kénosi-tető környékén
Fotó: Olti Angyalka
Bár egyre rosszabb állapotba kerül a Székelyudvarhelyről Brassó irányába közlekedők által gyakran használt 131-es megyei út, Hargita Megye Tanácsának idén biztosan nem lesz pénze egy ottani nagyobb felújítás megvalósítására.
Többször feltették nekünk is a kérdést az elmúlt időszakban, hogy vajon tervezik-e rendbe hozni a 131-es megyei út Felsőboldogfalva és Homoródszentpál közötti szakaszát, valamint a 133-s megyei út Homoródszentpál és Városfalva közötti részét.
Ezt az útvonalat használja ugyanis a legtöbb székelyudvarhelyi, aki Brassó irányába közlekedik, és
Az autóvezetők panasza érthető, hiszen egy valóban forgalmas útszakaszról van szó, ahol
Korábban volt ugyan egy nagyobb volumenű korszerűsítés a 131-es megyei úton, ám az félben maradt 2013-ban, amikor az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vádat emelt Hargita Megye Tanácsának akkori elnöke (Borboly Csaba), valamint további tizenkét személy ellen jogtalannak vélt kifizetések miatt. A per miatt már a kopóréteg leterítése is elmaradt.
Az ellene indított bűnügyi per első felvonásaként a Marosvásárhelyi Táblabíróságra hivatalos hétfőn reggel Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és tizenkét társa.
Végül 2019-ben találtak rá megoldást, hogy legalább a jelentősebben megsüllyedt részeket kijavítsák, ám ekkor sem végezhettek mélyrehatóbb munkát, csupán karbantartásról volt szó.
A földmozgások miatt több helyen is megcsúszott a 131-es számú megyei út alapja Árvátfalva és Patakfalva között – ezeket javíttatja ki most Hargita Megye Tanácsa. Nagyobb felújításról egyelőre nem lehet szó, hiszen peres ügy tárgyát képezi az út.
Az utóbbi napokban mi is végigjártuk az utakat Felsőboldogfalvától egészen Városfalváig. Azt tapasztaltuk, hogy
Ezeken a részeken több helyen is megsüllyedt, hepehupássá vált a járható felület.
Hatalmas gödrök tátonganak az útszakaszon több helyen is, de egyelőre nem jut pénz nagyobb beavatkozásra
Azok a sofőrök, akik ismerik az utat, többnyire lassítanak a problémás szakaszoknál, de vannak, akiket váratlanul érnek a süllyedések.
Gödrös részekkel inkább Homoródszentpál és Városfalva között lehet találkozni. Látszik az is, hogy
Bíró Barna Botond, a megyei tanács jelenlegi elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy még most sem zárult le a korábban említett per. A gond azonban jelenleg nagyobb, hiszen bár szeretnék felújítani a 131-es megyei út Felsőboldogfalva és Homoródszentpál közötti szakaszát,
– legalábbis az intézmény elfogadásra váró költségvetése erre enged következtetni.
A tanácselnök közölte, hogy ezen a héten tartja a büdzsével kapcsolatos egyeztetéseket a politikai frakciókkal, polgármesterekkel, illetve a megyei tanács alintézményeivel. Bár még csak tervezetről van szó, a számokról annyit elárult, hogy most
Mindezt a megvalósításokra megszabott határidők alapján fogják eldönteni. Mindemellett a 2023 óta felvett hitelek visszafizetését is újra kell ütemezzék. „Nagyon sok program esetében csak szeptemberig tudunk tervezni. (…) Fontos, hogy kifizessük az elmaradt számláinkat, ugyanakkor biztosítsuk a fejlesztési projektjeink önrészét” – vázolta a helyzetet.
Éppen ezért ő abban bízik, hogy ősszel kapnak majd költségvetés-kiegészítést az államkasszából, ugyanakkor a pályáztatók is besegítenek a megnövekedett önrészek finanszírozásában. A 131-es megyei úttal kapcsolatban az elnök leszögezte,
Jó hír azonban, hogy a Brassó felé vezető út Homoródszentpál és Városfalva közötti szakasza (a 133-as megyei út) teljes egészében meg fog újulni egy másik, folyamatban lévő nagyberuházás részeként, amely a Homoród- és a Nagy-Küküllő menti úthálózatot érinti.
Mindhárom szakaszon elkezdődött a munka a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt, nagyszabású udvarhelyszéki útfelújításon. Noha nem lesznek a legmélyrehatóbbak a műszaki megoldások, azért jól járható utakat ígérnek.
