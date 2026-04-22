Lesz-e jó út Székelyudvarhelyről Brassó irányába? Egyhamar nem

Számos helyen megsüllyedt az út a Kénosi-tető környékén

Fotó: Olti Angyalka

Bár egyre rosszabb állapotba kerül a Székelyudvarhelyről Brassó irányába közlekedők által gyakran használt 131-es megyei út, Hargita Megye Tanácsának idén biztosan nem lesz pénze egy ottani nagyobb felújítás megvalósítására.

Fülöp-Székely Botond

2026. április 22., 07:592026. április 22., 07:59

Többször feltették nekünk is a kérdést az elmúlt időszakban, hogy vajon tervezik-e rendbe hozni a 131-es megyei út Felsőboldogfalva és Homoródszentpál közötti szakaszát, valamint a 133-s megyei út Homoródszentpál és Városfalva közötti részét.

Hirdetés

Ezt az útvonalat használja ugyanis a legtöbb székelyudvarhelyi, aki Brassó irányába közlekedik, és

elégedetlen a kigödrösödött, megsüllyedt út állapotával.

Gödrök, süllyedések

Az autóvezetők panasza érthető, hiszen egy valóban forgalmas útszakaszról van szó, ahol

több mint tíz éve nem történt jelentős beruházás.

Korábban volt ugyan egy nagyobb volumenű korszerűsítés a 131-es megyei úton, ám az félben maradt 2013-ban, amikor az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vádat emelt Hargita Megye Tanácsának akkori elnöke (Borboly Csaba), valamint további tizenkét személy ellen jogtalannak vélt kifizetések miatt. A per miatt már a kopóréteg leterítése is elmaradt.

korábban írtuk

Kezdődik Borbolyék korrupciós pere
Kezdődik Borbolyék korrupciós pere

Az ellene indított bűnügyi per első felvonásaként a Marosvásárhelyi Táblabíróságra hivatalos hétfőn reggel Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és tizenkét társa. 

Az elhúzódó bírósági ügy ellehetetlenítette, hogy az elmúlt időszakban jelentős beruházás történjen az úton, amelynek az állapota folyamatosan romlott.

Végül 2019-ben találtak rá megoldást, hogy legalább a jelentősebben megsüllyedt részeket kijavítsák, ám ekkor sem végezhettek mélyrehatóbb munkát, csupán karbantartásról volt szó.

korábban írtuk

Javítanak az Árvátfalva és Patakfalva közötti út állapotán
Javítanak az Árvátfalva és Patakfalva közötti út állapotán

A földmozgások miatt több helyen is megcsúszott a 131-es számú megyei út alapja Árvátfalva és Patakfalva között – ezeket javíttatja ki most Hargita Megye Tanácsa. Nagyobb felújításról egyelőre nem lehet szó, hiszen peres ügy tárgyát képezi az út.

Az utóbbi napokban mi is végigjártuk az utakat Felsőboldogfalvától egészen Városfalváig. Azt tapasztaltuk, hogy

Árvátfalva és Patakfalva, valamint a Kénosi-tető környékén vannak a legnagyobb gondok.

Ezeken a részeken több helyen is megsüllyedt, hepehupássá vált a járható felület.

Hatalmas gödrök tátonganak az útszakaszon több helyen is, de egyelőre nem jut pénz nagyobb beavatkozásra

Hatalmas gödrök tátonganak az útszakaszon több helyen is, de egyelőre nem jut pénz nagyobb beavatkozásra

Fotó: Olti Angyalka

Azok a sofőrök, akik ismerik az utat, többnyire lassítanak a problémás szakaszoknál, de vannak, akiket váratlanul érnek a süllyedések.

Gödrös részekkel inkább Homoródszentpál és Városfalva között lehet találkozni. Látszik az is, hogy

voltak ott kátyúzások, de azok nem sokáig tartottak.

Megyei tanács: nincs pénz

Bíró Barna Botond, a megyei tanács jelenlegi elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy még most sem zárult le a korábban említett per. A gond azonban jelenleg nagyobb, hiszen bár szeretnék felújítani a 131-es megyei út Felsőboldogfalva és Homoródszentpál közötti szakaszát,

idén biztosan nem lesz pénzük egy nagyobb volumenű új beruházásra

– legalábbis az intézmény elfogadásra váró költségvetése erre enged következtetni.

A tanácselnök közölte, hogy ezen a héten tartja a büdzsével kapcsolatos egyeztetéseket a politikai frakciókkal, polgármesterekkel, illetve a megyei tanács alintézményeivel. Bár még csak tervezetről van szó, a számokról annyit elárult, hogy most

azon kell elgondolkozzanak, hogy mely beruházásokat folytatják ütemterv szerint, illetve milyen projektek kivitelezését lassítják le.

Mindezt a megvalósításokra megszabott határidők alapján fogják eldönteni. Mindemellett a 2023 óta felvett hitelek visszafizetését is újra kell ütemezzék. „Nagyon sok program esetében csak szeptemberig tudunk tervezni. (…) Fontos, hogy kifizessük az elmaradt számláinkat, ugyanakkor biztosítsuk a fejlesztési projektjeink önrészét” – vázolta a helyzetet.

Éppen ezért ő abban bízik, hogy ősszel kapnak majd költségvetés-kiegészítést az államkasszából, ugyanakkor a pályáztatók is besegítenek a megnövekedett önrészek finanszírozásában. A 131-es megyei úttal kapcsolatban az elnök leszögezte,

arra fognak törekedni, hogy még idén fordíthassanak némi pénzt a legfontosabb javításokra.

Jó hír azonban, hogy a Brassó felé vezető út Homoródszentpál és Városfalva közötti szakasza (a 133-as megyei út) teljes egészében meg fog újulni egy másik, folyamatban lévő nagyberuházás részeként, amely a Homoród- és a Nagy-Küküllő menti úthálózatot érinti.

korábban írtuk

Kezdődik az útfelújítás Kányád és Homoródszentpál között is
Kezdődik az útfelújítás Kányád és Homoródszentpál között is

Mindhárom szakaszon elkezdődött a munka a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt, nagyszabású udvarhelyszéki útfelújításon. Noha nem lesznek a legmélyrehatóbbak a műszaki megoldások, azért jól járható utakat ígérnek.

Udvarhelyszék Közlekedés
Hirdetés
Hirdetés

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros
Nagy esély előtt az FK Csíkszereda: nemzetközi kupaszereplésért harcolhatnak
„Ez egy másik mozi”. Kelemen Hunor elárulta a Krónikának, Magyar Péter kérte-e a lemondását
Botlott a címvédő, ezt nem használta ki a listavezető az Udvarhely körzeti rangadója előtt
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

Hirdetés

2026. április 22., szerda

Akik nem csak lakói, hanem építői is Székelyudvarhelynek – ők lettek a Legprímább Polgárok idén

Hat személy kapott elismerést értékteremtő és példamutató közösségépítő munkájáért kedden este Székelyudvarhelyen a Legprímább Polgárok díjátadóján. A felszólalók szerint a város ereje a hasonló kiváló emberekben rejlik.

Hirdetés
2026. április 21., kedd

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az ozsdolai közbirtokosság

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a Láros-Ozsdola Közbirtokosság a Kovászna Megyei Törvényszék ítélete miatt, amely 2500 hektár erdőbirtoktól fosztotta meg. A közbirtokosság szerint a tulajdonelvonás a diktatúra idején történt meg.

2026. április 21., kedd

Egy éve hunyt el Ferenc pápa, aki utódja szerint korszakváltó időben vezette az egyházat

Ferenc pápa olyan időben vezette az egyházat, amely korszakváltást képviselt, és ő tudatában is volt a változásnak – írta XIV. Leó pápa elődje halála első évfordulójára küldött üzenetében.

2026. április 21., kedd

Szerdán egyeztet Bolojan az RMDSZ-szel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) keddi egyeztetésén megállapodás született arról, hogy ha a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, a hivatalban maradó tárcavezetők ideiglenesen átveszik a helyüket.

Hirdetés
2026. április 21., kedd

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését

Május 9-én 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök.

2026. április 21., kedd

Április végéhez közeledve kifehéredett a Hargita

Havazásba váltott át az esőzés kedd délután Hargita megye magasabban fekvő régióiban, így többek között a Hargitán és Szentegyháza környékén is. A térségünkbe érkező lehűlés következtében hóréteg is kialakult.

2026. április 21., kedd

Sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe Szék polgármesterét

Őrizetbe vették Szék község polgármesterét, S. J.-t sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával – jelentette be kedden a Kolozs megyei rendőrség.

Hirdetés
2026. április 21., kedd

Romániába szállították a coțofenești-i aranysisakot és a dák arany karpereceket

Romániába hozták kedden a hollandiai Drents múzeumból tavaly elrabolt, majd megtalált coțofenești-i aranysisakot és dák arany karpereceket.

2026. április 21., kedd

Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták

Tizenhét személy ellen indított büntetőeljárást csempészet gyanújával a bukaresti katonai ügyészség egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.

2026. április 21., kedd

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

Hirdetés
