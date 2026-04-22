Bár egyre rosszabb állapotba kerül a Székelyudvarhelyről Brassó irányába közlekedők által gyakran használt 131-es megyei út, Hargita Megye Tanácsának idén biztosan nem lesz pénze egy ottani nagyobb felújítás megvalósítására.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 22., 07:592026. április 22., 07:59

Többször feltették nekünk is a kérdést az elmúlt időszakban, hogy vajon tervezik-e rendbe hozni a 131-es megyei út Felsőboldogfalva és Homoródszentpál közötti szakaszát, valamint a 133-s megyei út Homoródszentpál és Városfalva közötti részét. Hirdetés Ezt az útvonalat használja ugyanis a legtöbb székelyudvarhelyi, aki Brassó irányába közlekedik, és

elégedetlen a kigödrösödött, megsüllyedt út állapotával.

Fotó: Olti Angyalka

Gödrök, süllyedések Az autóvezetők panasza érthető, hiszen egy valóban forgalmas útszakaszról van szó, ahol

több mint tíz éve nem történt jelentős beruházás.

Korábban volt ugyan egy nagyobb volumenű korszerűsítés a 131-es megyei úton, ám az félben maradt 2013-ban, amikor az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vádat emelt Hargita Megye Tanácsának akkori elnöke (Borboly Csaba), valamint további tizenkét személy ellen jogtalannak vélt kifizetések miatt. A per miatt már a kopóréteg leterítése is elmaradt. korábban írtuk Kezdődik Borbolyék korrupciós pere Az ellene indított bűnügyi per első felvonásaként a Marosvásárhelyi Táblabíróságra hivatalos hétfőn reggel Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és tizenkét társa.

Az elhúzódó bírósági ügy ellehetetlenítette, hogy az elmúlt időszakban jelentős beruházás történjen az úton, amelynek az állapota folyamatosan romlott.

Végül 2019-ben találtak rá megoldást, hogy legalább a jelentősebben megsüllyedt részeket kijavítsák, ám ekkor sem végezhettek mélyrehatóbb munkát, csupán karbantartásról volt szó. korábban írtuk Javítanak az Árvátfalva és Patakfalva közötti út állapotán A földmozgások miatt több helyen is megcsúszott a 131-es számú megyei út alapja Árvátfalva és Patakfalva között – ezeket javíttatja ki most Hargita Megye Tanácsa. Nagyobb felújításról egyelőre nem lehet szó, hiszen peres ügy tárgyát képezi az út. Az utóbbi napokban mi is végigjártuk az utakat Felsőboldogfalvától egészen Városfalváig. Azt tapasztaltuk, hogy

Árvátfalva és Patakfalva, valamint a Kénosi-tető környékén vannak a legnagyobb gondok.

Ezeken a részeken több helyen is megsüllyedt, hepehupássá vált a járható felület.

Hatalmas gödrök tátonganak az útszakaszon több helyen is, de egyelőre nem jut pénz nagyobb beavatkozásra

Azok a sofőrök, akik ismerik az utat, többnyire lassítanak a problémás szakaszoknál, de vannak, akiket váratlanul érnek a süllyedések. Gödrös részekkel inkább Homoródszentpál és Városfalva között lehet találkozni. Látszik az is, hogy

voltak ott kátyúzások, de azok nem sokáig tartottak.

Fotó: Olti Angyalka

Megyei tanács: nincs pénz Bíró Barna Botond, a megyei tanács jelenlegi elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy még most sem zárult le a korábban említett per. A gond azonban jelenleg nagyobb, hiszen bár szeretnék felújítani a 131-es megyei út Felsőboldogfalva és Homoródszentpál közötti szakaszát,

idén biztosan nem lesz pénzük egy nagyobb volumenű új beruházásra

– legalábbis az intézmény elfogadásra váró költségvetése erre enged következtetni.

Fotó: Olti Angyalka

A tanácselnök közölte, hogy ezen a héten tartja a büdzsével kapcsolatos egyeztetéseket a politikai frakciókkal, polgármesterekkel, illetve a megyei tanács alintézményeivel. Bár még csak tervezetről van szó, a számokról annyit elárult, hogy most

azon kell elgondolkozzanak, hogy mely beruházásokat folytatják ütemterv szerint, illetve milyen projektek kivitelezését lassítják le.

Mindezt a megvalósításokra megszabott határidők alapján fogják eldönteni. Mindemellett a 2023 óta felvett hitelek visszafizetését is újra kell ütemezzék. „Nagyon sok program esetében csak szeptemberig tudunk tervezni. (…) Fontos, hogy kifizessük az elmaradt számláinkat, ugyanakkor biztosítsuk a fejlesztési projektjeink önrészét” – vázolta a helyzetet.

Fotó: Olti Angyalka

Éppen ezért ő abban bízik, hogy ősszel kapnak majd költségvetés-kiegészítést az államkasszából, ugyanakkor a pályáztatók is besegítenek a megnövekedett önrészek finanszírozásában. A 131-es megyei úttal kapcsolatban az elnök leszögezte,

arra fognak törekedni, hogy még idén fordíthassanak némi pénzt a legfontosabb javításokra.

Jó hír azonban, hogy a Brassó felé vezető út Homoródszentpál és Városfalva közötti szakasza (a 133-as megyei út) teljes egészében meg fog újulni egy másik, folyamatban lévő nagyberuházás részeként, amely a Homoród- és a Nagy-Küküllő menti úthálózatot érinti. korábban írtuk Kezdődik az útfelújítás Kányád és Homoródszentpál között is Mindhárom szakaszon elkezdődött a munka a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt, nagyszabású udvarhelyszéki útfelújításon. Noha nem lesznek a legmélyrehatóbbak a műszaki megoldások, azért jól járható utakat ígérnek.