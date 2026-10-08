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Lesodródott az úttestről és felborult egy autó Segesvárnál

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Személyautó sodródott le az úttestről és borult fel Segesvár Dános felőli kijáratánál csütörtök este. A balesetben egy ember sérült meg.

Székelyhon

2026. október 08., 21:482026. október 08., 21:48

A balesethez a segesvári tűzoltókat riasztották, akik egy elsősegélynyőújtó egységgel és esetkocsikkal vonultak a helyszínre.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A tűzoltók tűzmegelőzési intézkedéseket léptettek érvénybe, a mentőegység pedig a helyszínen ellátta a baleset sérültjét, aki visszautasította a kórházba szállítás lehetőségét.

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Marosszék Baleset Segesvár
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