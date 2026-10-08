Lesodródott az úttestről és felborult egy autó Segesvárnál

2026. október 08., csütörtök

Buszsáv, védősáv, parkolóhely: így változnak a közlekedési szabályok

Ha a motorosok, akiknek többsége autót is vezet, kétkerekűre ülnek, azzal csökkentik a zsúfoltságot a közutakon és a várakozási időket a jelzőlámpáknál – szól a magyarázat az új szabály mellett.