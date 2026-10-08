Lesodródott az úttestről és felborult egy autó Segesvárnál

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Személyautó sodródott le az úttestről és borult fel Segesvár Dános felőli kijáratánál csütörtök este. A balesetben egy ember sérült meg.
A balesethez a segesvári tűzoltókat riasztották, akik egy elsősegélynyőújtó egységgel és esetkocsikkal vonultak a helyszínre.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A tűzoltók tűzmegelőzési intézkedéseket léptettek érvénybe, a mentőegység pedig a helyszínen ellátta a baleset sérültjét, aki visszautasította a kórházba szállítás lehetőségét.
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