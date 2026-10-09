Lemondatná a PSD Dominic Fritzet, az USR pártelnökét

Fotó: Facebook/Dominic Fritz
A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői felkérték Dominic Fritzet, hogy mondjon le a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöki tisztségéről, és keressen munkát a magánszférában.
A PSD reakcióját a legfelsőbb bíróság június 18-i döntésének indoklása váltotta ki, amelyet közel négy hónap elteltével, csütörtökön tettek közzé.
A júniusi döntés szerint
Indoklásában a legfelsőbb bíróság elismeri, hogy az USR elnökére, Dominic Fritzre kiszabott, három évre szóló közhivatal betöltésére vonatkozó tilalom „szigorú”, de megállapítja, hogy
A PSD pénteken kiadott közleményében úgy véli, hogy a legfelsőbb bíróság indoklása 'erkölcsi és politikai szempontból' arra kötelezi Dominic Fritzet, hogy mondjon le az USR elnöki tisztségéről.
„A legfelsőbb bíróság alaposan megindokolt ítélete révén
– olvasható a PSD közleményében.
A PSD ugyanakkor bírálta Fritzet, hogy „megszállottan” közhivatali tisztségeket szeretne szerezni, és azzal érvelt fellebbezésében, hogy
A szociáldemokraták szerint a legfelsőbb bíróság felhívta a volt polgármester figyelmét arra, hogy a közhivatal nem az egyetlen forrás, amelyből személyes jövedelemre tehet szert, és rámutatott, hogy a tilalom nem korlátozza munkavállalási jogát, mivel dolgozhat a magánszférában.
A PSD szerint Dominic Fritznek, „ha van még egy csepp méltósága”, le kellene mondania a pártnál betöltött, busásan megfizetett kényelmes állásáról, és munkát kellene keresnie a magánszférában.
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