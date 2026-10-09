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Lemondatná a PSD Dominic Fritzet, az USR pártelnökét

• Fotó: Facebook/Dominic Fritz

Fotó: Facebook/Dominic Fritz

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői felkérték Dominic Fritzet, hogy mondjon le a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöki tisztségéről, és keressen munkát a magánszférában.

Székelyhon

2026. október 09., 21:122026. október 09., 21:12

A PSD reakcióját a legfelsőbb bíróság június 18-i döntésének indoklása váltotta ki, amelyet közel négy hónap elteltével, csütörtökön tettek közzé.

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A júniusi döntés szerint

Fritz jogerősen elvesztette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökséggel (ANI) folytatott pert, amelyben érdekellentétet állapítottak meg vele szemben.

Indoklásában a legfelsőbb bíróság elismeri, hogy az USR elnökére, Dominic Fritzre kiszabott, három évre szóló közhivatal betöltésére vonatkozó tilalom „szigorú”, de megállapítja, hogy

a döntés nem korlátozza a munkavégzéshez való jogát, és Temesvár volt polgármestere a magánszférában is dolgozhat.

A PSD pénteken kiadott közleményében úgy véli, hogy a legfelsőbb bíróság indoklása 'erkölcsi és politikai szempontból' arra kötelezi Dominic Fritzet, hogy mondjon le az USR elnöki tisztségéről.

„A legfelsőbb bíróság alaposan megindokolt ítélete révén

Idézet
Fritz és az USR teljes mértékben elvesztették azt a jogukat, hogy továbbra is a román politika erkölcsi bíráinak tekintsék magukat”

– olvasható a PSD közleményében.

A PSD ugyanakkor bírálta Fritzet, hogy „megszállottan” közhivatali tisztségeket szeretne szerezni, és azzal érvelt fellebbezésében, hogy

az ANI ítélete miatt nem vehet részt a következő évek választásaiban.

A szociáldemokraták szerint a legfelsőbb bíróság felhívta a volt polgármester figyelmét arra, hogy a közhivatal nem az egyetlen forrás, amelyből személyes jövedelemre tehet szert, és rámutatott, hogy a tilalom nem korlátozza munkavállalási jogát, mivel dolgozhat a magánszférában.

A PSD szerint Dominic Fritznek, „ha van még egy csepp méltósága”, le kellene mondania a pártnál betöltött, busásan megfizetett kényelmes állásáról, és munkát kellene keresnie a magánszférában.

Belföld
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