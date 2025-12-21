Rovatok
Lebilincselő olvasmányok, amelyekkel ráhangolódhatunk a karácsonyra

Karácsonyi tematikájú olvasmányokat gyűjtöttünk össze kicsiknek és nagyoknak • Fotó: Tuchiluș Alex

Karácsonyi tematikájú olvasmányokat gyűjtöttünk össze kicsiknek és nagyoknak

Fotó: Tuchiluș Alex

Varázslatos mesék a gyerekeknek, megható szerelmi történetek és izgalmas krimik a felnőtteknek – az ünnepi időszakban számos tematikus olvasmány közül válogathatunk. Összeállításunkban a székelyföldi könyvtárak karácsonyi ajánlójából mazsolázunk.

Farkas Orsolya

2025. december 21., 14:182025. december 21., 14:18

Az olvasás az egyik legszórakoztatóbb módja az ünnepi kikapcsolódásnak. Szerencsére bőven akad választék karácsonyi tematikájú könyvekben – ezt tükrözi a Bod Péter Megyei Könyvtár és a Kájoni János Megyei Könyvtár válogatása is. Cikkünkben összesen tizenkét olvasmányt mutatunk be: hatot a felnőtteknek, hatot pedig a gyerekeknek.

Karácsonyi történetek felnőtteknek

1. Gunnar Gunnarsson: Advent

„Ünnepek közeledtével ki-ki a maga módján készülődik. Mindenki másképpen” – így kezdődik a világirodalom egyik legszebb karácsonyi elbeszélése, a nagy izlandi regényíró klasszikus története. Benedikt, az egyszerű pásztor hűséges kutyája és egy vezérkos kíséretében

minden adventkor magányos útra indul a kietlen és viharos felföldre, hogy akár életét is veszélyeztetve szembeszálljon a természet erőivel,

megmentse és hazaterelje a környékbeli nyájakból elkóborolt, a felföld legelőin rekedt birkákat.

2. Lili Hayward: Macska karácsonyfa alatt

A karácsony már az ajtón kopogtat, Jessamine Pike élete pedig hamarosan örökre megváltozik. Amikor Jessb eköltözik Enysyule-ba, egy régi házikóba Cornwallban, nappal a felújításnak szenteli az idejét, éjszaka pedig a regényét írja szorgalmasan. Mindehhez remek társasága is akad: egy gyönyörű, arrogáns kandúr, aki úgy járkál ki-be, mintha az övé lenne a hely. Ám csakhamar kiderül, varázslat lengi körül a kis birtokot...

3. Benjamin Stevenson: Idén karácsonykor mindenki gyilkos

Szenteste írom ezeket a sorokat, és őszintén szólva az egész helyzet egy adventi naptárra hasonlít.

Huszonhárom nyom és egy gyilkos, mert nyilván a legfinomabb falat mindig a végére marad.

Nincs egyszerű dolgom. Karácsony van, szóval mindenkinek megvan a maga indítéka. Nem arra kell rájönnöm, ki akarta holtan látni ezt a szerencsétlent – hanem hogy ki előzött meg mindenkit... (részlet a fülszövegből)

4. Szép karácsony – Magyar novellák

Karácsonykor mindig történik valami. Még akkor is, ha látszólag ugyanúgy zajlik minden: az apró vagy nagyobb csodák szinte észrevétlenül simulnak a megszokott események közé. A kötetben szereplő tizenhét novella

az angyali titkok és az emberi pillanatok hol mulatságos, hol érzelmekkel teli, hol elgondolkodtató egymásra találásáról mesél.

5. Karácsonyi fények – Magyar írók karácsonyi elbeszélései

Vannak karácsonytalan karácsonyok, amikor ezüstkönnyes a karácsonyfa, és vannak olyan karácsonyok, amikor boldog, karácsonyhangulatos a lélek, és a fa sötétzöldje az ősi, igéző illatfelhőben mozdulatlanul várja, hogy az égi békesség a szívekbe költözzön. Akárhogy is,

nekünk angyalok kellenek, „s almavirágszínű hópelyhek tündéri csillogásban”.

Legnagyobb ünnepünk tiszta és soha ki nem alvó fényét sokféleképpen tükrözik vissza az emberi sorsok, ahogyan e válogatáskötet elbeszélései is, amelyek mindegyike magyar alkotók tollából született.

Karácsonyi válogatásunkban tizenkét olvasmányt mutatunk be • Fotó: Székelyhon Galéria

Karácsonyi válogatásunkban tizenkét olvasmányt mutatunk be

Fotó: Székelyhon

6. Kiss Noémi: Karácsony a Dunán

Egy folyóparti falu lakói a Megváltót várják. Árvíz, járvány, váratlan halál és két eltűnt kislány teszi feszültté a karácsonyi időszakot. Fagyos, jeges az ártér. Betolakodók érkeznek az eltűntek helyére. Vajon mi lesz a sorsuk? Merre megy az életük? Kit visz a rév a jeges szélben a túlsó partra? Kiss Noémi különös hangulatú, melankolikus novelláiban ezúttal téli történetek elevenednek meg.

Karácsonyra a jég, késő tavasszal pedig a zuhogó, örvénylő áradás sodorja a lakókat a legkülönfélébb sorstalálkozásokba

és a rejtelmek szigetének gazdag, drámai színhelyére. A Karácsony a Dunán így végül egy falu felszabadító könyve lesz.

Karácsonyi mesék, versek gyerekeknek

1. Lackfi János: Igaz mese az adventről

„Biztos láttál már adventi koszorút. Ott van az asztalon. A bejárati ajtón. A főtéren. A kirakatokban. Karácsony közeledtével mindenhová jut egy ilyen kis körkörös csoda. Tekeredik, mint az idő. Az idő, ami hátravan még karácsonyig. Csak ki kell várni.”

2. Ragyog a mindenség – Erdélyi gyermekvers-antológia

A kortárs erdélyi irodalom 24 kiemelkedő alkotójától közöl mintegy 200 verset, és mint az utóbbi húsz év gyermekekhez szóló lírájából merítő válogatás,

iránymutató az olvasás megkedveltetése, a további könyvválasztás tekintetében.

Ez a kötet ugyanakkor hangsúlyosan több mint versantológia: rendhagyó módon arra vállalkozik, hogy teret adjon a vers, a rajz és a zene találkozásának.

3. Mesék minden napra – Tél

Magyar népmesék, klasszikus mesék, kortárs szerzők alkotásai és a világ különböző népeinek meséi alkotják ezt a gazdag válogatást. Több mint 45 neves szerző – köztük Kertész Erzsi, Marék Veronika, Máté Angi, Benedek Elek, Lackfi János, Lázár Ervin és Dániel András – meséi kelnek életre Hanga Réka varázslatos, színes illusztrációival.

4. Kertész Erzsi – Lovász Andrea: Várakozós – Adventtől vízkeresztig

A Várakozós különleges, interaktív ünnepi mese- és játékkönyv. Advent első napjától egészen vízkeresztig minden napra kínál mesét vagy verset, ezekhez kapcsolódva könnyedén megvalósítható kézműves ötleteket vagy ételrecepteket –

érzelmi intelligenciát fejlesztő kérdéssorai pedig bevonják

a mesék világába és az ünnepi készülődésbe a legkisebbeket is.

Mesékkel, versekkel tehetjük szebbé a gyerekeknek az ünnepvárást • Fotó: Farkas Orsolya Galéria

Mesékkel, versekkel tehetjük szebbé a gyerekeknek az ünnepvárást

Fotó: Farkas Orsolya

5. Molnár Krisztina Rita: Az angyal meséje

Az angyalok valójában mind postások, csak nincs zöld egyenruhájuk meg bőrtáskájuk. De mindig üzeneteket hoznak, pont, mintha postások lennének. Csak nem mindig leírva. Lehet ez egy balzsamos dallam, a frissen sült kenyér illata vagy egy magányos hinta az óvoda udvarán, a hűsítő árnyék a nyári melegben.

Molnár Krisztina Rita az örömről mesél,

arról, hogy nem vagyunk egyedül.

6. Puhapehely – Téli mesék

Valaki megette a telet.
Nem egyszerre kapta be, apránként kezdett hozzá: először a kósza hópelyheket kapta el, ordas nyelvével kapkodta össze őket, a város pedig nem győzött csodálkozni. Hogy itt rohangál egy szörnyeteg!

A hópelyhek után nekiállt befalni a hófelhőket: úgy tömte magába, mint jó gyerek a vattacukrot. Volt-nincs hófelhő.

És ment tovább és tovább, rengtek a léptei, és befalta a frissiben összegörgetett hóembereket, kilopta a gyerekek kezéből a maradék hógolyókat, és megette azokat is. Nagyon örült! Hogy hogy kitolt a városiakkal. És telepocaknyi téllel elbújt egy fal repedésébe, és ott örült magának.
De aztán persze megjött Talicska bácsi...

