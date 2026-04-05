Krisztus feltámadása reménységünk forrása – Kovács Gergely érsek és Kerekes László segédpüspök pásztorlevele

A feltámadási körmenet is Krisztus áldozatára emlékeztet (archív) • Fotó: Pinti Attila

A feltámadási körmenet is Krisztus áldozatára emlékeztet (archív)

Fotó: Pinti Attila

Legyen áldott az Isten, aki … Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre. (1Pt 1,3)

2026. április 05., 16:482026. április 05., 16:48

Ezeket a szavakat Szent Péter apostol azokhoz a keresztényekhez intézi, akik idegen környezetben, szétszórtan próbálnak hűségesek maradni hitükhöz, akik megpróbáltatáson és szenvedésen mentek keresztül – ő, aki maga is elveszítette reményét a nagypénteki események láttán. Vele együtt mi is áldjuk Istent, mert

Jézus Krisztus feltámadása által új életre, élő reményre hívott meg minket.

Krisztus feltámadása hitünk középpontja és reménységünk forrása. Nem csupán múltbeli esemény, hanem Isten üdvözítő tette, amely megnyitotta előttünk az új élet útját. Általa az emberi történelem új irányt kapott: többé nem a halál az utolsó szó. Ebből fakad az a remény, amely nem múlandó és nem illúzió, hanem Isten hűségébe kapaszkodó bizonyosság. Ahogyan Szent Pál tanítja: ha Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a hitünk (v.ö. 1Kor 15,17) – vagyis

a feltámadás nem csupán egy igazság a sok közül, hanem az a szikla, amelyen egész hitünk áll vagy bukik.

A világ történései és eseményei sokakat bizonytalansággal és félelemmel töltenek el: háborúk és növekvő gazdasági nehézségek vesznek körül bennünket. A feltámadásba vetett hit azonban olyan reményt ad, amely túlmutat minden emberi számításon. Ez a remény nem naiv optimizmus, hanem annak a bizonyossága, hogy Isten a történelem Ura, aki a legnagyobb szenvedésből is képes életet fakasztani.

Szent Ágoston ezt így fogalmazza meg: „Mert a mindenható Isten… semmiképpen sem engedné meg, hogy bármi rossz létezzen műveiben, ha nem volna elég hatalmas és jó ahhoz, hogy még a rosszból is jót hozzon ki.” (Enchiridion 3. 11)

Ez a remény akkor válik élővé, ha Istennel való személyes kapcsolatból fakad: a feltámadt Krisztus nélkül nincs hiteles keresztény élet. XVI. Benedek pápa sokszor hangsúlyozta, hogy

a kereszténység nem egy eszme vagy erkölcsi rendszer, hanem találkozás egy élő személlyel.

A feltámadás tehát nem csupán hitigazság, hanem meghívás: kilépni a félelemből, és belépni az élet teljességébe, amelyet Krisztus nyitott meg számunkra.

„A keresztség évében” különösen is tudatosítanunk kell, hogy ez az új élet a keresztségben kezdődik, a keresztség ennek az életnek a kapuja. Általa nemcsak egy közösséghez tartozunk, hanem valóságosan részesedünk Krisztus húsvéti misztériumában: halálában és feltámadásában. A keresztség meghívás a bűntől való elszakadásra és az új életre. Ez a döntés nem egyszeri, hanem mindennapi feladat; ugyanakkor nemcsak a bűntől való szabadulást kell látnunk, hanem az új élet ajándékát is.

Húsvét arra hív meg, hogy ezt a keresztségi hivatást tudatosan éljük.

Papként és hívőként egyaránt küldetést kaptunk: tanúságot tenni arról az új életről, amelyet Krisztus ajándékozott nekünk. Minden megkeresztelt meghívást kap arra, hogy szavaival, szolgálatával és életének hitelességével másokhoz is eljuttassa az élő remény örömhírét.

Legyünk olyan keresztények – Tiszteletreméltó Márton Áron püspök szavaival –, „akik bátran megvallják és lelkesedéssel élik Krisztust; akik nem a szájukon, hanem a szívükben hordják, és tettekkel fejezik ki a keresztény eszményeket; akik nemcsak a templomban, hanem a családban, a munkában és mindennapi kötelességeik teljesítésében is keresztények.”

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk kedves híveinknek és minden jóakaratú embernek áldott húsvéti ünnepeket!

Kovács Gergely érsek, katolikus örmény apostoli kormányzó

Kerekes László segédpüspök

Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka" – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.

2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás

Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.

2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.

2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol

Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.

2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.

2026. április 05., vasárnap

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó

A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.

2026. április 05., vasárnap

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után

Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.

2026. április 05., vasárnap

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél

Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.

