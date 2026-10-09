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Közelebb került az áramtermeléshez a marosnémeti erőmű

• Fotó: Facebook/Ilie Bolojan

Fotó: Facebook/Ilie Bolojan

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Csütörtökön begyújtották a készülő marosnémeti erőmű 1-es gázturbináját, ami fontos műszaki mérföldkő a beruházás megvalósításában – közölte csütörtök este a Facebook-oldalán Ilie Bolojan.

Székelyhon

2026. október 09., 09:442026. október 09., 09:44

Az energiaügyi tárcát is irányító ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint, melyet az Agerpres szemlézett,

júniusig a munkálatok 80 százalékát végezték el a hőerőműnél.

Azóta feszültség alá helyezték a turbina hálózati csatlakozásához szükséges berendezéseket,

csütörtökön pedig első alkalommal üzemelt földgázzal a turbina.

A következő lépés a tesztek befejezése és a hálózati szinkronizálás, ezt követően kezdődhet meg a villamos energia betáplálása az országos rendszerbe – részletezte a kormányfő.

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Közölte azt is, hogy

a két gázturbina együttes teljesítménye mintegy 1100 megawatt lesz.

A kombinált ciklusú rendszer elkészülte után az egykori szénerőmű helyén épülő létesítmény beépített teljesítménye megközelíti az 1700 megawattot.

A magánberuházás értéke meghaladja az 1,2 milliárd eurót.

Bolojan szerint az új kapacitás növeli a belföldi áramtermelést és csökkentheti az importigényt. „2027-től a marosnémeti és a radnóti gázerőmű új termelőkapacitásai erősíthetik Románia energiaellátásának biztonságát” – írta bejegyzésében.

Belföld
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