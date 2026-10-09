Közelebb került az áramtermeléshez a marosnémeti erőmű

Csütörtökön begyújtották a készülő marosnémeti erőmű 1-es gázturbináját, ami fontos műszaki mérföldkő a beruházás megvalósításában – közölte csütörtök este a Facebook-oldalán Ilie Bolojan.

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Az energiaügyi tárcát is irányító ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint, melyet az Agerpres szemlézett,

júniusig a munkálatok 80 százalékát végezték el a hőerőműnél.

csütörtökön pedig első alkalommal üzemelt földgázzal a turbina.

A következő lépés a tesztek befejezése és a hálózati szinkronizálás, ezt követően kezdődhet meg a villamos energia betáplálása az országos rendszerbe – részletezte a kormányfő.

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Közölte azt is, hogy