Közel százezer vállalkozást jegyeztek be nyolc hónap alatt Romániában

Az év első nyolc hónapjában 94 078 új vállalkozást jegyeztek be Romániában, 2,09 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában – derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal (ONRC) vasárnap közzétett adataiból.

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Az újonnan bejegyzett vállalkozások közül 51 873 korlátolt felelősségű társaság (kft.), 38 049 pedig egyéni vállalkozás (PFA) volt.

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A legtöbb új vállalkozást Bukarestben jegyezték be, szám szerint 22 550-et, 4,32 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A megyék közül Ilfovban 6125, Kolozsban 4649, Temesben 4590 új vállalkozást jegyeztek be. A legkevesebbet Kovászna megyében, 501-et.

A legnagyobb növekedést Călărași megyében mérték, 18,55 százalékot,

míg a legnagyobb visszaesést Fehér megyében, ahol 26,01 százalékkal csökkent az újonnan bejegyzett vállalkozások száma.

Ágazatok szerint a legtöbb új vállalkozás a szállítás és raktározás területén indult, 16 431. A nagy- és kiskereskedelemben 13 409, a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek területén 9950 vállalkozást jegyeztek be.

Augusztusban 8090 új vállalkozást jegyeztek be Romániában.