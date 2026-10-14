Korhadt, száraz és veszélyessé vált fákat metszenek Csíkszereda-szerte

Fotó: Bors Béla/Facebook
Zajlanak a veszélyessé vált fák gallyazási, metszési és kivágási munkálatai Csíkszeredában.
Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere hangsúlyozta, a beavatkozások nem a fák ellen, hanem a lakosság biztonsága és a városi környezet megóvása érdekében történnek.
A száraz, korhadt vagy veszélyessé vált ágak és fák eltávolítása megelőzi a baleseteket és biztosítja a közlekedés zavartalanságát, valamint a megmaradó állomány egészséges fejlődését szolgálja – olvasható az alpolgármester bejegyzésében.
A városvezető ugyanakkor kéri a munkálatok környékén közlekedők fokozott figyelmét és megértését.
Fotó: Bors Béla/Facebook
Fotó: Bors Béla/Facebook
Fotó: Bors Béla/Facebook
Fotó: Bors Béla/Facebook
Fotó: Bors Béla/Facebook
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