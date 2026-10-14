Korhadt, száraz és veszélyessé vált fákat metszenek Csíkszereda-szerte

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere hangsúlyozta, a beavatkozások nem a fák ellen, hanem a lakosság biztonsága és a városi környezet megóvása érdekében történnek.

A száraz, korhadt vagy veszélyessé vált ágak és fák eltávolítása megelőzi a baleseteket és biztosítja a közlekedés zavartalanságát, valamint a megmaradó állomány egészséges fejlődését szolgálja – olvasható az alpolgármester bejegyzésében.

Hirdetés

A városvezető ugyanakkor kéri a munkálatok környékén közlekedők fokozott figyelmét és megértését.