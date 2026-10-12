Kiszámolták kilenc év drágulását: van ami csaknem háromszor többe kerül

A fogyasztói árak 2026 augusztusában átlagosan 80 százalékkal haladták meg a 2017-es éves átlagárakat Romániában, a legnagyobb drágulást a villamos energiánál, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál (RCA) és egyes élelmiszereknél jegyezték – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) elnökének hétfőn közzétett elemzéséből.

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Tudorel Andrei rámutatott, hogy 2014 és 2020 között az éves infláció nem haladta meg a 4,6 százalékot, 2021-től azonban ismét gyorsulni kezdett. A legmagasabb értéket 2023-ban mérték, amikor elérte a 13,8 százalékot.

A szakember szerint 2025 nyarán az árampiac liberalizálása és a jövedéki adók emelése újabb inflációs sokkot okozott: az éves infláció a júniusi 5,7 százalékról augusztusra 9,9 százalékra nőtt.

Az elemzés szerint 2026 augusztusára az élelmiszerek és a nem élelmiszer jellegű termékek 2017 átlagához képest hasonló mértékben drágultak, a szolgáltatások árai valamivel nagyobb ütemben emelkedtek.

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Az élelmiszerek közül a juhhús ára mintegy két és félszeresére, a csokoládéé és az édességeké több mint kétszeresére nőtt. A villamos energia ára több mint 2,6-szorosára, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díja pedig csaknem 2,9-szeresére emelkedett 2017-hez képest – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet adataira hivatkozva.